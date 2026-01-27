Katy Perry hạnh phúc bên cựu Thủ tướng Canada, tính chuyện có con chung

Mới đây, nguồn tin tiết lộ với Heat World UK rằng Katy Perry đang cảm thấy hạnh phúc và an tâm trong mối quan hệ hiện tại.

“Justin thể hiện rất rõ ràng mong muốn xây dựng cuộc sống lâu dài với Katy và không muốn ở bên bất kỳ ai khác. Ban đầu, nhiều người nghĩ đây chỉ là mối quan hệ chóng vánh, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Katy cảm nhận như thể định mệnh đã đưa họ đến với nhau”, người này cho biết.

Nguồn tin thân cận chia sẻ, Katy Perry yêu chân thành cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: IG).

Theo nguồn tin, nữ ca sĩ sinh năm 1984 không giấu giếm mong muốn có thêm ít nhất một người con nữa. Justin Trudeau được xem là người phù hợp với giai đoạn hiện tại trong cuộc sống của cô.

“Katy không muốn lãng phí thời gian. Cô ấy đã ngoài 40 tuổi và không còn hứng thú với những mối quan hệ thoáng qua. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, nhưng cả hai đều cảm thấy thoải mái và hài lòng”, nguồn tin nói thêm.

Trước đó, Katy Perry từng có một con gái chung với nam diễn viên Orlando Bloom. Sau gần 10 năm gắn bó, cặp đôi xác nhận chia tay vào năm ngoái. Nữ ca sĩ hiện đảm nhận phần lớn việc chăm sóc con, đồng thời khẳng định vẫn giữ mối quan hệ tôn trọng và phối hợp cùng bạn trai cũ trong việc nuôi dạy con gái.

Katy Perry đồng hành cùng ông Justin Trudeau tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) trong tháng 1 (Ảnh: Getty).

“Katy là người yêu rất chân thành. Khi đã cảm nhận được sự nghiêm túc từ đối phương, cô ấy sẽ dốc toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ. Việc họ tiến tới hôn nhân và có con trong thời gian không xa là điều hoàn toàn có thể xảy ra”, nguồn tin nhận định.

Tin đồn hẹn hò giữa Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada bắt đầu rộ lên từ tháng 7 năm ngoái, khi cả hai bị bắt gặp dùng bữa tối tại Montreal (Canada). Sau đó, ông Trudeau cũng xuất hiện trong một buổi biểu diễn của Katy tại đây.

Cặp đôi từng tạm ngưng gặp gỡ vào tháng 9/2025 do áp lực dư luận và lịch trình bận rộn, nhưng nhanh chóng nối lại mối quan hệ. Mùa thu năm ngoái, họ tiếp tục bị phát hiện có những cử chỉ thân mật trên du thuyền tại California (Mỹ), khiến tin đồn càng trở nên đáng tin cậy.

Katy Perry và ông Justin Trudeau dự định có con chung (Ảnh: People).

Tháng 10/2025, Katy Perry và Justin Trudeau chính thức xác nhận mối quan hệ khi nắm tay nhau trong chuyến du lịch Paris (Pháp) nhân dịp sinh nhật lần thứ 41 của nữ ca sĩ. Cuối năm ngoái, Katy Perry cũng chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên bạn trai trong chuyến đi Nhật Bản trên trang cá nhân có hơn 200 triệu người theo dõi.

Trung tuần tháng 1 này, cặp đôi tiếp tục gây chú ý khi cùng xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Tại sự kiện, ông Justin Trudeau có bài phát biểu về vai trò của “quyền lực mềm”, trong khi Katy Perry ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú theo dõi.

Theo People, cựu Thủ tướng Canada luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên người yêu, điều khiến Katy Perry cảm thấy xúc động và được trân trọng.

“Justin thể hiện sự cam kết rõ ràng và thực sự coi trọng mối quan hệ này. Katy đang cảm thấy rất hạnh phúc và an tâm”, nguồn tin thân cận chia sẻ.

Katy Perry tự hào khi đồng hành cùng bạn trai trong nhiều sự kiện quan trọng (Ảnh: Getty).

Nguồn tin cho biết thêm, chuyện tình đến vào thời điểm cả hai đều trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống. Với ông Justin Trudeau, đây được xem là cách để ông tìm lại sự cân bằng sau gần một thập kỷ gắn bó với chính trường.

“Katy là người phụ nữ thông minh, truyền cảm hứng. Họ có thể trò chuyện với nhau hàng giờ mà không cảm thấy nhàm chán”, một người bạn của ông Trudeau cho biết.

Với nữ ca sĩ người Mỹ, sự chín chắn và am hiểu của ông Justin giúp cô tìm được sự cân bằng sau cuộc tình đổ vỡ với tài tử Orlando Bloom.

Katy Perry (42 tuổi) là chủ nhân của nhiều bản hit toàn cầu như Dark Horse, Roar, Hot N Cold… Cô từng đính hôn với Orlando Bloom và có một con gái chung tên Daisy. Tháng 6/2025, cả hai xác nhận chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Justin Trudeau (55 tuổi) từ chức Thủ tướng Canada vào tháng 3/2025, khép lại gần 10 năm lãnh đạo đất nước. Ông ly hôn với vợ cũ Sophie Grégoire vào năm 2023 sau 18 năm chung sống và có 3 con chung.