Nhóm Quả Dưa Hấu làm sống lại những bản hit 26 năm trước

Tối 14/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), live concert Bản ghi nhớ đánh dấu sự tái hợp của nhóm Quả Dưa Hấu sau gần 3 thập kỷ. Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa cùng các khách mời đưa khán giả trở lại không khí âm nhạc cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 với loạt ca khúc quen thuộc được phối khí mới.

Chương trình mở màn bằng ca khúc Unstoppable với phần dàn dựng ánh sáng cuốn hút, mới mẻ, tạo bầu không khí cho khán giả từ những phút đầu. Ngay sau đó, ca khúc Mưa được vang lên trong sự thể hiện giàu cảm xúc của Quả Dưa Hấu, gợi lại ký ức âm nhạc của một thời.

Khoảnh khắc làm sống dậy ký ức của khán giả xem chương trình đến từ mashup Thì thầm mùa xuân - Chiều xuân. Trên màn hình LED, dòng chữ tưởng nhớ cố nhạc sĩ Ngọc Châu hiện lên, khiến không gian khán phòng chùng xuống trong giây lát.

Sau phần giao lưu ngắn, Quả Dưa Hấu tiếp tục đưa khán giả trở về thời kỳ đỉnh cao với các ca khúc: Trái tim không ngủ yên, Mặt trời dịu êm và Cho tôi thêm một lần.

Bằng Kiều giữ vai trò dẫn dắt với chất giọng tenor cao vút, mượt mà; Tuấn Hưng tạo điểm nhấn bằng màu giọng khàn đặc trưng, trong khi Tú Dưa mang lại cảm giác gần gũi với cách hát tự nhiên. Sự hòa quyện giữa ba cá tính âm nhạc khiến nhiều khán giả vỗ tay theo nhịp.

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu tái hợp trên sân khấu Hà Nội sau 26 năm (Video: Mai Châm).

Ở phần hát solo, Bằng Kiều bước ra sân khấu với Cơn mơ băng giá. Giọng hát giàu nội lực của anh ở những nốt cao khiến khán phòng bùng lên những tiếng vỗ tay tán thưởng. Nam ca sĩ sau đó song ca cùng Minh Tuyết trong Xin lỗi anh và Tình bơ vơ. Hai giọng hát hòa quyện mềm mại, tạo nên không khí sâu lắng.

Minh Tuyết tiếp tục khuấy động sân khấu với Đã không yêu thì thôi, mang đến phần trình diễn đầy năng lượng cùng vũ đoàn.

Phần xuất hiện của Tú Dưa mang màu sắc trữ tình với Đêm lao xao. Giọng hát trầm ấm của anh tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi.

Khi Tú Dưa kết hợp cùng Thùy Chi trong Một thời ta là thế, sự đối lập giữa chất giọng nam trầm và giọng nữ trong trẻo tạo nên một màn song ca nhẹ nhàng, nhận được nhiều tràng vỗ tay.

Thùy Chi sau đó trình bày Giữ lại hạnh phúc với lối hát tinh tế, khiến khán phòng lắng lại trong vài phút.

Tuấn Hưng bước vào phần trình diễn riêng với Nắm lấy tay anh. Chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách biểu diễn mạnh mẽ khiến khán giả liên tục cổ vũ.

Nam ca sĩ tiếp tục song ca với Lệ Quyên trong Hãy trả lời em. Giọng hát dày, đầy cảm xúc của Lệ Quyên hòa cùng chất giọng nam tính Tuấn Hưng tạo nên một màn trình diễn giàu màu sắc.

Lệ Quyên cũng cống hiến cho khán giả 2 ca khúc làm nên tên tuổi của cô là Giấc mơ có thật, Thôi đừng chiêm bao. Nữ ca sĩ đã chinh phục được toàn bộ khán giả tham dự đêm nhạc với màn trình diễn của cô.

Sau phần giao lưu cùng khán giả về những kỷ niệm làm nghề, Quả Dưa Hấu trở lại sân khấu với ca khúc Hè muộn. Nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X tỏ ra phấn khích khi giai điệu quen thuộc vang lên.

Bản hit Getdown được nhóm làm mới, tạo điểm nhấn khác biệt khi được chia thành hai phần, nửa đầu acoustic nhẹ nhàng, nửa sau chuyển sang tiết tấu sôi động cùng vũ đoàn. Không khí khán phòng trở nên náo nhiệt khi khán giả đồng loạt vỗ tay theo nhịp.

Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc mới Cảm ơn âm nhạc. Ba thành viên Quả Dưa Hấu đứng chung sân khấu, gửi lời tri ân tới khán giả đã đồng hành với họ suốt nhiều năm. Tràng pháo tay kéo dài của khán phòng khép lại một đêm diễn giàu cảm xúc.