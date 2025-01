Jennifer Lopez hoàn tất thủ tục ly hôn người chồng thứ 4

Theo People, Jennifer Lopez và Ben Affleck chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn sau 20 tuần kể từ khi nữ diễn viên đơn phương nộp đơn mà không cần thông qua luật sư. Ngày 20/8/2024, Jennifer Lopez bất ngờ đệ đơn ly dị Ben Affleck đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Trong đơn ly hôn, Jennifer Lopez cho biết cô và Ben Affleck đã ly thân từ tháng 4/2024 vì khác biệt không thể hàn gắn. Đó là lý do cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân. Nữ diễn viên không thuê luật sư ly hôn, và yêu cầu không cấp dưỡng cho cả hai bên.

Jennifer Lopez và Ben Affleck hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 1 (Ảnh: Getty Images).

Cùng với đó, Jennifer Lopez yêu cầu khôi phục lại tên khai sinh của mình thay vì giữ họ Affleck. Sau khi vợ đệ đơn ly hôn, Ben Affleck tỏ ra khá bình tĩnh, anh không lên tiếng phản hồi các thông tin phía vợ đưa ra.

Thay vào đó, nam diễn viên tập trung vào công việc, dành thời gian bên các con và vợ cũ, nữ diễn viên Jennifer Garner.

Cuối năm ngoái, Ben Affleck trải qua kỳ nghỉ lễ Giáng sinh cùng vợ cũ Jennifer Garner và 3 người con chung của họ. Jennifer Garner đã mời Affleck tham gia các hoạt động gia đình để đảm bảo sự đoàn kết cho các con. Dù không còn là vợ chồng, Jennifer Garner và Ben Affleck thường xuyên qua lại.

Về phần mình, Jennifer Lopez cũng thể hiện thái độ sống tích cực khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Ben. Nữ diễn viên thường xuyên đăng ảnh trên trang cá nhân, quay lại làm việc, và luôn nở nụ cười tươi tắn trước truyền thông.

Cuối tháng trước, Jennifer Lopez đăng một video trên trang cá nhân điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ của năm, trong đó có sự kiện thời trang Met Gala, buổi công chiếu phim Atlas cùng trích đoạn của các phim Unstoppable, This Is Me... Now: A Love Story.

Jennifer Lopez và Ben Affleck cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, cư xử văn minh vì lợi ích của các con sau khi chia tay (Ảnh: People).

"Tôi tự hào vì cách mình xử lý mọi việc. Ở những khoảnh khắc tồi tệ nhất, tôi học cách cảm nhận nó rồi buông bỏ tất cả", giọng ca U60 nói trong cuộc phỏng vấn.

Một ngày trước khi thông tin Jennifer Lopez và Ben Affleck hoàn tất thủ tục ly hôn được đăng tải, giới săn tin bắt gặp nữ diễn viên kiêm ca sĩ đến thăm nhà của chồng cũ tại Los Angeles (Mỹ) cùng con gái Emme (16 tuổi). Đến nơi, Lopez tỏ ra vui vẻ khi gặp Samuel, con trai riêng của chồng cũ.

Đối với Jennifer Lopez, Ben Affleck cũng tỏ ra quan tâm. Anh đã gửi tặng cô cuốn sách có chữ ký của Marlon Brando trong dịp lễ vừa rồi. Cả hai đã gặp nhau vào ngày 22/12/2024 để trao đổi quà tặng cùng các con.

Một nguồn tin kể với tờ Page Six, cổ phần Ben Affleck trong công ty sản xuất Artists Equity của anh và Matt Damon vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, giới truyền thông chưa rõ cặp sao phân chia căn biệt thự trị giá 61 triệu USD ở Beverly Hills (Mỹ) của hai ngôi sao như thế nào.

Ben Affleck và Jennifer Lopez đều trải qua các cuộc hôn nhân trắc trở trước khi nối lại quan hệ vào năm 2021. Hai người đính hôn vào tháng 4/2022 và tổ chức đám cưới ở Las Vegas (Mỹ) vào tháng 7/2022 trước khi có tiệc cưới sang trọng tại dinh thự riêng của chú rể ở Georgia (Mỹ) vào tháng 8 cùng năm.

Trong giai đoạn mới kết hôn, cặp đôi xuất hiện tình tứ như hình với bóng, công khai bày tỏ tình cảm. Song, mối quan hệ của họ được cho là bắt đầu rạn nứt sau một năm chung sống.

Jennifer Lopez tập trung cho công việc, làm mới bản thân sau khi ly hôn (Ảnh: Getty Images).

Một người bạn chung của hai người cho hay, Ben Affleck không đồng ý với lối sống của Jennifer. Nam diễn viên không thích sự quan tâm quá mức của truyền thông nhưng Jennifer lại yêu thích ánh đèn sân khấu, thích là tâm điểm của báo giới.

Theo nguồn tin Radar Online, Jennifer cũng chán nản vì phải "chăm" chồng bên cạnh lịch trình làm việc dày đặc. Cô phải dành thời gian giúp nam diễn viên thay đổi thói quen xấu. Họ từng cãi nhau vì nam diễn viên chưa cai hẳn thuốc lá.

Tin đồn hôn nhân của cặp đôi gặp trục trặc bắt đầu xuất hiện từ tháng 5 năm ngoái khi họ không xuất hiện cùng nhau trong thời gian dài. Cặp đôi cũng theo đuổi các lịch trình riêng ở những thành phố khác nhau.

Sau nỗ lực hàn gắn không thành, Jennifer đã chủ động nộp đơn ly hôn. Jennifer Lopez đã trải qua bốn cuộc hôn nhân đổ vỡ trong khi Ben Affleck đã kết hôn và ly hôn hai lần.

Ben Affleck dành thời gian bên vợ cũ, nữ diễn viên Jennifer Garner, và các con thời gian vừa qua (Ảnh: DM).

Jennifer Lopez là một diễn viên, ca sĩ và doanh nhân nổi tiếng của Mỹ. Ở tuổi U60, Jennifer vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, tham gia các show diễn ca nhạc, đóng phim đều đặn. Những cú lắc hông, giọng ca đầy nội lực hay những vai diễn nhiều "màu sắc" của Jennifer Lopez đều khiến khán giả trầm trồ.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Jennifer cũng đẩy mạnh việc kinh doanh thời trang, mỹ phẩm và ra mắt thương hiệu đồ uống của riêng mình. Theo Net Worth Celebrity, Jennifer Lopez sở hữu khối tài sản khoảng 400 triệu USD.

Ben Affleck (SN 1972) là diễn viên kiêm đạo diễn và biên kịch người Mỹ. Anh nổi tiếng với các phim như: Pearl Harbor, Argo, Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice... Trong sự nghiệp điện ảnh, Affleck có hai giải Oscar và ba giải Quả cầu vàng.

Theo truyền thông quốc tế, Ben là một trong những nam diễn viên tài năng và giàu có nhất Hollywood. Thu nhập của anh đến từ hoạt động nghệ thuật, và hợp đồng quảng cáo. Trang Celebrity Net Worth nhận định, tính tới năm 2024, Ben Affleck sở hữu khối tài sản gần 150 triệu USD.

Ben từng hẹn hò nhiều minh tinh như Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow. Năm 2015, tài tử ly hôn nữ diễn viên Jennifer Garner sau 10 năm bên nhau và có ba con chung.