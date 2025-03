Huỳnh Hiểu Minh: Đại gia làng giải trí và những mối tình "ồn ào"

Sự nghiệp thành công và khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng

Huỳnh Hiểu Minh từng tốt nghiệp khoa diễn viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2000. Anh thuộc lứa diễn viên tài năng của màn ảnh Hoa ngữ cùng Triệu Vy, Trần Khôn, Châu Tấn…

Chỉ 1 năm sau khi gia nhập làng giải trí, anh đã giành thành tích đầu tiên đáng tự hào cho mình trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Hán Vũ Đế. Phim đứng thứ nhất về tỷ suất người xem khi phát sóng tại Trung Quốc và gây sốt tại các quốc gia Đông Nam Á.

Năm 2004, anh nhận được lời mời của nữ văn sĩ Quỳnh Dao về việc đảm nhiệm vai Tiêu Kiếm trong phần 3 bộ phim truyền hình Hoàn Châu cách cách. Thông qua diễn xuất đa dạng, tài tử họ Huỳnh đã khắc họa một Tiêu Kiếm mạnh mẽ, si tình khác hẳn với Tiêu Kiếm của Chu Hoành Gia trước đây.

Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng với nhiều vai diễn đa dạng trên màn ảnh nhỏ (Ảnh: Sina).

Tên tuổi của Huỳnh Hiểu Minh sau 2 bộ phim đầu tay được khán giả Đài Loan (Trung Quốc) chào đón nồng nhiệt, đồng thời anh cũng được báo giới Trung Quốc bình chọn là gương mặt nổi bật màn ảnh nhỏ năm 2004.

Với những vai diễn thuận lợi, tài năng thực sự và vẻ ngoài điển trai, Huỳnh Hiểu Minh dễ dàng vươn lên vị trí ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

Vai diễn Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi cũng là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh. Sau vai diễn, tên tuổi của anh đã chính thức vươn lên hàng ngôi sao.

Hứa Văn Cường trong Tân bến Thượng Hải cũng là một vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh. Hình ảnh chàng thanh niên lịch lãm, bắn súng hai tay như một và thông minh mà Hiểu Minh thể hiện đã cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối phim, tạo nên cơn sốt khắp nơi trong suốt một thời gian dài.

Nhân vật Hứa Văn Cường đã giúp Huỳnh Hiểu Minh được đề cử tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc khuôn khổ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 13.

Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi trong "Thần điêu đại hiệp" (Ảnh: Sina).

Những bộ phim sau đó của Hiểu Minh như Lộc đỉnh ký, Bong bóng mùa hè… đều được khán giả chào đón. Năm 2005, anh nhận lời tham gia phim điện ảnh Dạ yến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Vai diễn này góp phần đưa anh vào bảng xếp hạng những người nổi tiếng nhất ở Trung Quốc do tạp chí Forbes.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Huỳnh Hiểu Minh còn là doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc khi đầu tư khá "mát tay" trong các lĩnh vực như ẩm thực, thời trang, khoa học kỹ thuật và chứng khoán. Anh là sao nam có thu nhập cao nhất làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2011.

Vài năm trở lại đây, sự nghiệp diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh không mấy thuận lợi. Bộ phim The Wig (Người mang tóc giả) ra mắt vào tháng 11/2024 của Huỳnh Hiểu Minh không thành công về doanh thu phòng vé.

The Wig rơi vào cảnh ế vé. Cụ thể, sau khoảng 3 ngày mở màn, tác phẩm mới thu về khoảng 3 triệu NDT (10,5 tỷ đồng), con số đáng thất vọng so với chi phí sản xuất 100 triệu NDT (hơn 351 tỷ đồng). Với thành tích doanh thu phòng vé ảm đạm, The Wig buộc phải rút khỏi phòng vé sớm hơn dự kiến.

"The Wig" là phim mới của Huỳnh Hiểu Minh nhưng không thành công về doanh thu (Ảnh: Sina).

The Wig xoay quanh nội dung khám phá việc con người trong xã hội hiện đại quá chú trọng vẻ bề ngoài. Nhân vật của Huỳnh Hiểu Minh là một người chìm đắm trong chiếc mặt nạ giả tạo, che giấu sự yếu đuối bên trong thông qua việc đội tóc giả.

Nội dung phim bị khán giả phản hồi khá nhàm chán, không mới mẻ, nhịp phim chậm tạo cảm giác mệt mỏi cho người xem. Phim ra mắt vào đúng thời điểm chuyện tình cảm đời tư của anh và người đẹp Diệp Kha bùng nổ. Trước sự phản ứng của khán giả, Huỳnh Hiểu Minh đã cúi đầu gửi lời xin lỗi đồng nghiệp và những người ủng hộ.

Tình bạn đặc biệt và gây tò mò với "én nhỏ" Triệu Vy

Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy từng là bạn học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trong số những đồng nghiệp từng thừa nhận phải lòng Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh có lẽ là người si tình nhất.

Tài tử Thần điêu đại hiệp chia sẻ rằng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Vy, anh đã nhanh chóng bị người đẹp với đôi mắt to tròn cùng ngũ quan tinh tế thu hút. Huỳnh Hiểu Minh kể, anh yêu thầm Triệu Vy suốt 10 năm nhưng tiếc rằng, cô chỉ xem anh là một người bạn.

Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy từng là bạn thân trong làng giải trí (Ảnh: Sina).

Khi vẫn còn độc thân và "én nhỏ" chưa kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh từng 3 lần tỏ tình với Triệu Vy nhưng bị cô từ chối. Nữ diễn viên xinh đẹp khẳng định, mối quan hệ của hai người chỉ nên dừng ở mức tình bạn.

Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Vy cũng từng nói về lý do khiến cô không nhận lời yêu Huỳnh Hiểu Minh: "Tôi cảm nhận được tình yêu của Huỳnh Hiểu Minh nhưng lại không có quá nhiều suy nghĩ. Bản thân tôi cũng từng phải chịu tổn thương nên không muốn người khác cũng bị tổn thương như vậy".

Năm 2008, Triệu Vy kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long còn Huỳnh Hiểu Minh lập gia đình với nữ diễn viên Angelababy vào năm 2015. Sau khi lập gia đình, Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh từng hợp tác trong nhiều dự án (Ảnh: QQ).

Tháng 8/2021, làng giải trí Hoa ngữ chao đảo khi Triệu Vy bất ngờ bị xóa tên khỏi loạt dự án lớn, thu hồi danh hiệu đại hoa đán và các giải thưởng mà không có bất kỳ lời giải thích nào từ cơ quan chức năng.

Ngay khi Triệu Vy bị phong sát, người bạn thân của cô nhiều năm qua - Huỳnh Hiểu Minh - cũng tỏ thái độ rõ ràng khi gỡ bỏ hoặc ẩn những hình ảnh chụp chung hoặc có liên quan tới "én nhỏ" trên trang cá nhân.

Hành động của Huỳnh Hiểu Minh đã khiến công chúng bất ngờ. Trước sự tò mò của giới truyền thông, Huỳnh Hiểu Minh chỉ im lặng. Nữ diễn viên còn bị xóa tên khỏi dự án Cuộc chiến hoa hồng, dự án đánh dấu sự kết đôi giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ với Angelababy và chuyện tình ồn ào với Diệp Kha

Năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh kết hôn với nữ diễn viên Angelababy và đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2016. Họ từng được ngợi ca là cặp tình nhân trong mơ của làng giải trí Hoa ngữ trước khi thông báo ly hôn vào năm 2022.

Trong thông báo ly hôn, họ khẳng định vẫn xem nhau là người nhà và cùng tập trung nuôi dạy cậu con trai Tiểu Hải Miên. Tuy nhiên, ngay sau thông báo chia tay, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng cắt đứt ràng buộc trong công việc, mối quan hệ trên mạng xã hội.

Xoay quanh cuộc hôn nhân đổ vỡ của cặp sao hàng đầu làng giải trí Trung Quốc có nhiều đồn đoán. Có người cho rằng Angelababy là người chủ động kết thúc mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh khi tạo được vị thế trong làng giải trí. Cũng có thông tin cho rằng, nam diễn viên họ Huỳnh có mối quan hệ mới nên quyết định ly hôn.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từng có gần 8 năm chung sống trước khi xác nhận ly hôn (Ảnh: Weibo).

Năm 2024, blogger Yêu Quái - người thành lập tập đoàn Zhengyi (Trung Quốc) - gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi hé lộ nguyên nhân tan vỡ của cặp sao hàng đầu trên sóng livestream (phát sóng trực tuyến).

Theo Yêu Quái, mâu thuẫn tài chính được cho là nguyên nhân khiến cặp đôi không tìm được tiếng nói chung. Sau khi kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh giúp Angelababy tìm được khá nhiều cơ hội làm việc. Nữ diễn viên xinh đẹp cũng hỗ trợ chồng cũ trong công việc làm ăn. Song, mâu thuẫn giữa họ cũng phát sinh từ đây.

Đặc biệt, nam diễn viên họ Huỳnh được cho là thua lỗ nặng trong một phi vụ đầu tư và vướng nghi án trốn thuế vào năm 2018. Do vậy, cặp đôi không còn tìm được tiếng nói chung và họ quyết định chia tay.

"Angelababy không biết gì về đầu tư, Huỳnh Hiểu Minh lại rất thích trải nghiệm. Huỳnh Hiểu Minh giúp Angelababy có được nhiều dự án phim ảnh, Angelababy cũng kiếm được rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, quan điểm tài chính của họ có sự khác biệt lớn. Hai người thường xuyên cãi nhau vì bất đồng ý kiến trong việc đầu tư, lập kế hoạch tương lai và quản lý tài sản. Do vậy, họ quyết định chia tay", blogger Yêu Quái cho biết.

Trong các cuộc phỏng vấn hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh từ chối nói về Angelababy và gọi cô là "mẹ của Tiểu Hải Miên". Anh cho biết, cả hai cố gắng làm tròn vai trò cha mẹ với con trai chung.

Huỳnh Hiểu Minh công khai mối quan hệ với Diệp Kha vào năm ngoái và cặp đôi đón con gái chung vào đầu năm nay (Ảnh: Sina).

Chỉ vài tháng sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh bước vào mối quan hệ với bạn gái mới, hot girl mạng xã hội Diệp Kha. Sau gần 2 năm hò hẹn bí mật, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 9/2024.

Tuy nhiên, cách ứng xử, phát ngôn gây tranh cãi và tin đồn về quá khứ của Diệp Kha khiến Huỳnh Hiểu Minh bị ảnh hưởng. Nam diễn viên hứng chỉ trích dữ dội từ fan, bộ phim mới ra rạp cũng thất bại thảm hại và phải rút khỏi rạp chỉ sau vài tuần ra mắt.

Diệp Kha kém Huỳnh Hiểu Minh 16 tuổi, từng là hot girl mạng và là người dẫn chương trình ca nhạc trên đài phát thanh. Theo truyền thông Trung Quốc, Diệp Kha từng kết hôn và ly hôn, có 2 con riêng trước khi hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh.

Từ cuối năm ngoái, tin đồn Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh chia tay bắt đầu rầm rộ trên mạng xã hội nhưng nam diễn viên họ Huỳnh chỉ im lặng. Anh thu xếp cho bạn gái sinh nở tại bệnh viện hạng sang ở Thượng Hải (Trung Quốc) và hưởng dịch vụ tốt nhất vào đầu năm nay.

Khi được hỏi về đám cưới với Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh không ít lần phủ nhận. Nam diễn viên cho biết, sự nghiệp và các con là ưu tiên hàng đầu của anh lúc này.

Ngày 24/3, truyền thông Trung Quốc rầm rộ trước thông tin, nam diễn viên Thần điêu đại hiệp đã lập sẵn di chúc về việc phân chia khối tài sản ước tính 10 tỷ NDT (khoảng 35.000 tỷ đồng) để tránh những tranh chấp trong tương lai.

Theo di chúc, tài sản của Huỳnh Hiểu Minh sẽ được chia đều cho con trai là Tiểu Hải Miên (con của anh với nữ diễn viên Angelababy) và cô con gái mới chào đời. Mỗi đứa trẻ sẽ được thừa kế khoảng 5 tỷ NDT (gần 18.000 tỷ đồng). Vợ cũ Angelababy và Diệp Kha (mẹ của con gái Huỳnh Hiểu Minh) không được hưởng bất kỳ khoản thừa kế nào.