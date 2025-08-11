Tập thơ “Mùa xuân ở lại”: Hồi ức và tình yêu cuộc đời của Trần Nhật Minh

Ngày 10/8 tại Hà Nội, gia đình cùng bạn bè thân thiết đã tổ chức buổi ra mắt tập thơ di cảo Mùa xuân ở lại của nhà thơ Trần Nhật Minh (bút danh Khánh Văn Trần Nhật Minh).

Sự kiện thu hút đông đảo nhà văn, nhà thơ và người yêu thơ, cùng tưởng nhớ một tài năng trẻ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.

Cố nhà thơ, nhà báo Trần Nhật Minh (Khánh Văn Trần Nhật Minh) (Ảnh: Ban tổ chức).

Trần Nhật Minh sinh năm 1981 tại Vân Đình, Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ. Anh tốt nghiệp Khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2003.

Trong suốt sự nghiệp, anh từng công tác tại nhiều cơ quan báo chí như Báo Khoa học Phổ thông, Văn nghệ Chủ nhật (VTV3), Báo Phụ nữ Thủ đô và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, đảm nhiệm vai trò MC, biên tập viên... Anh qua đời do bạo bệnh vào năm 2024, hưởng dương 43 tuổi.

Trần Nhật Minh nổi tiếng với tính cách nhiệt huyết, thân thiện. Khi còn sống, anh chỉ xuất bản một tập thơ duy nhất là Khúc hát cánh đồng (2018) gồm 48 bài. Tập thơ mới Mùa xuân ở lại tập hợp 81 bài thơ chưa từng in, được gia đình và bạn bè thu thập từ trang Facebook cá nhân, máy tính, sổ tay và ký ức người thân.

Tập sách Mùa xuân ở lại có dung lượng gần 200 trang được bố cục làm 3 phần: Phần 1 gồm 81 bài thơ do gia đình cố nhà thơ và bạn bè là nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, Đỗ Anh Vũ... tuyển chọn.

Các sáng tác thể hiện sự đa dạng về chủ đề như: Vùng miền, tình cảm gia đình, bạn bè, quê nhà, thế sự, tình yêu đôi lứa và tình yêu cuộc sống. Trong đó có bài được viết lại từ trí nhớ của bạn bè, thể hiện tình cảm sâu sắc của bạn bè với tác giả.

Phần 2 mang tên Trong lòng bè bạn, nơi bạn hữu, đồng nghiệp, những người từng đi cùng anh trong đời và trong thơ, gửi lại ký ức và cảm nhận về người thi sĩ đã khuất.

Phần 3 Thơ phổ nhạc gồm 14 ca khúc được phổ từ thơ Trần Nhật Minh, minh chứng cho sức sống của thơ anh vượt qua ranh giới ngôn từ để lan tỏa thành giai điệu.

Tại buổi lễ ra mắt tập thơ, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã chia sẻ nhiều suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp thơ ca của nhà thơ Trần Nhật Minh. Ông nhớ lại lần đầu gặp Trần Nhật Minh tại Báo Phụ nữ Thủ đô, nơi nhà thơ gọi ông bằng thầy, thể hiện mối quan hệ gần gũi và trân trọng.

Ông Phạm Xuân Nguyên nhấn mạnh rằng, sự ra đi của nhà thơ Trần Nhật Minh không phải là một bi kịch mà giống như sự phóng túng của một nghệ sĩ tự do.

Ông cũng phân tích sâu sắc chiều sâu triết luận trong thơ ca của nhà thơ, đặc biệt là tác phẩm Trần Nhật Minh tự viết về chính mình vào dịp sinh nhật lần thứ 42. Đây được xem như một linh cảm tiên tri về cuộc đời và cái chết của anh.

Từ trái qua: Tiến sĩ Đỗ Thanh Nga, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và nhà thơ, nhà báo Đỗ Anh Vũ tại buổi ra mắt tập thơ di cảo “Mùa xuân ở lại” ngày 10/8 (Ảnh: Lê Phương Anh).

Nhà thơ, nhà báo Đỗ Anh Vũ hồi tưởng về cuộc đời người bạn Khánh Văn Trần Nhật Minh như một câu chuyện ly kỳ, đa đoan và bất tận. Ông nhận định rằng, thơ ca với Minh là điều tất yếu phải đến, là sự sinh ra tự nhiên không gượng ép.

Những câu thơ anh viết từ thời sinh viên đã thắm đượm và chạm sâu vào lòng người. Theo ông, tài hoa trong thơ Minh là món quà trời ban, không thể gượng ép để tạo nên. So với bạn bè cùng trang lứa, Trần Nhật Minh thường có những khoảnh khắc đột phá, bùng nổ với những câu thơ kỳ ảo đầy sức sống.

Tại sự kiện, nhà thơ Hồng Thanh Quang, người bạn thân thiết của Trần Nhật Minh, nhớ lại lần đầu gặp anh và các bạn vào năm 2017. Ông nhận xét Trần Nhật Minh là chàng trai tài năng, đầy tự hào nhưng cũng mang trong mình những lo âu về con đường sống đầy thử thách và gian nan...