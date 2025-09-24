Hứa Quang Hán đến Việt Nam, gặp sự cố mất điện khi giao lưu khán giả

Đây là lần đầu tiên diễn viên Hứa Quang Hán tham gia sự kiện tại Việt Nam nên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều, hàng ngàn khán giả đã có mặt ở sảnh rạp phim để chờ đón nam diễn viên có biệt danh "chồng quốc dân". Đặc biệt, nhiều fan nữ chuẩn bị trang phục cầu kỳ, thậm chí mặc váy cưới cô dâu để chào đón thần tượng.

Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm tại họp báo giới thiệu phim "Năm của anh, ngày của em" (Ảnh: Bích Phương).

Tại buổi họp báo, Hứa Quang Hán xuất hiện cùng nữ diễn viên Viên Lễ Lâm. Anh ghi điểm bởi ngoại hình điển trai, sự chuyên nghiệp và thái độ thân thiện.

Hứa Quang Hán mở đầu buổi giao lưu bằng câu nói "Xin chào Việt Nam, tôi yêu các bạn". Nam diễn viên chia sẻ, anh bất ngờ và hạnh phúc khi đón nhận tình cảm từ khán giả Việt Nam.

Trước đó, dù chuyến bay hạ cánh tại TPHCM vào rạng sáng 24/9, Hứa Quang Hán vẫn được hàng trăm khán giả xếp hàng chờ đón từ sớm.

Hứa Quang Hán nói tiếng Việt, được chào đón tại TPHCM (Video: Bích Phương).

Phần đầu chương trình bất ngờ xảy ra sự cố mất điện, khiến sự kiện gián đoạn. Trước tình huống ngoài ý muốn, Hứa Quang Hán thay mặt ban tổ chức "chữa cháy" bằng cách hát bài Happy birthday to you, được những khán giả có mặt tại rạp phim vỗ tay hưởng ứng.

Năm của anh, ngày của em do Kung Siu Ping đạo diễn, đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Hứa Quang Hán sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phim kể câu chuyện tình yêu vượt thời gian giữa hai người được gắn kết bởi những lát cắt quá khứ, hiện tại, tương lai.

"Tôi rất hạnh phúc khi được mang bộ phim Năm của anh, ngày của em đến với khán giả Việt. Khi nhận lời mời đóng phim, tôi hứng thú với kịch bản bởi đây là tác phẩm đan xen giữa yếu tố hài hước, lãng mạn, nỗi buồn và cả sự huyền ảo", Hứa Quang Hán nói về vai diễn đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng.

Hứa Quang Hán ghi điểm bởi sự thân thiện, chuyên nghiệp khi giao lưu với truyền thông tại TPHCM (Ảnh: Bích Phương).

Theo Hứa Quang Hán, nhân vật trong phim có sự tương đồng với anh ở tính cách chân thành. Trong khi đó, nữ diễn viên Viên Lễ Lâm cho biết, ban đầu tiếp xúc với Hứa Quang Hán, cô cảm nhận anh là người hướng nội, ngại giao tiếp. Tuy nhiên vào cảnh quay, cô bất ngờ bởi bạn diễn nhập vai trọn vẹn, hóa thành một chàng trai sôi nổi, nhiệt tình.

Viên Lễ Lâm gửi lời cảm ơn Hứa Quang Hán đã giúp cô nuôi dưỡng cảm xúc cho nhân vật, hoàn thành các phân đoạn đóng chung.