Hồng Đào: "Tôi không ép con kết hôn chỉ vì muốn có cháu"

Sau nhiều dự án tạo tiếng vang, nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc. Trong phim, chị hóa thân thành bà Khanh, một người phụ nữ hoạt bát, làm nghề môi giới bất động sản và có phần sính ngoại.

Bà sống cùng con gái, con rể và cháu ngoại (Thư Đan). Điều trớ trêu là trong khi bà Khanh luôn nỗ lực kiếm tiền, gánh vác trách nhiệm nuôi cháu, thì con gái chỉ lo đánh đề, ghi số, làm chủ hụi trong xóm. Mối quan hệ mẹ con vì thế nảy sinh nhiều xung đột và khoảng cách.

Hồng Đào đóng cùng Lê Khánh, Việt Hương trong phim "Cục vàng của ngoại" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhân vật khiến Hồng Đào nhớ đến chính mình, khi hai con gái cũng đang ở độ tuổi trưởng thành, sắp lập gia đình.

Khi được hỏi nếu một ngày trở thành bà ngoại, chị sẽ chăm cháu thế nào, Hồng Đào chia sẻ: "Người ta hay nói, khi có cháu thì thương cháu hơn thương con, nhưng tôi nghĩ mỗi thế hệ đều có cách nuôi dạy riêng. Tôi sinh con trong giai đoạn 1990-2000, khác hoàn toàn với thời của mẹ tôi. Mỗi thời mỗi khác, nên tốt nhất vẫn để chính bố mẹ nuôi con của họ".

Nữ nghệ sĩ cho biết, nếu sau này con cần giúp đỡ, chị luôn sẵn lòng hỗ trợ, nhưng tuyệt đối không can thiệp vào việc giáo dục cháu.

Hai con gái của Hồng Đào đều đã trưởng thành, nhưng chị khẳng định mình chưa bao giờ thúc giục con kết hôn.

"Tôi không có suy nghĩ vì muốn có cháu mà ép buộc con lập gia đình. Điều tôi mong nhất là con được hạnh phúc. Nếu bị thúc ép mà sau này không vui thì sao?", chị bày tỏ.

Theo Hồng Đào, hai con của chị sống khá tự lập. Từ năm 18 tuổi, khi thi đậu đại học, các con đã ra ở riêng.

"Các con có bạn trai đều nói cho tôi biết, thậm chí còn mời tôi ăn cơm hai bên gia đình. Nhưng con tôi cũng giao hẹn trước là khi con cưới, tôi chỉ được mời 15 người thân thiết nhất, vì đây là đám cưới của con", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Tạo hình của Hồng Đào trong phim mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bộ phim Cục vàng của ngoại khắc họa mối quan hệ xa cách giữa mẹ và con gái, khi hai người phụ nữ không thể nói chuyện cùng nhau. Nhưng ngoài đời, Hồng Đào lại chọn cách khác.

"Tôi nghĩ bố mẹ châu Á ít khi thể hiện tình cảm với con khi chúng lớn lên, và điều đó không nên. Tôi vẫn thường cùng con trò chuyện, chia sẻ. Khi mọi khúc mắc được nói ra, gia đình sẽ gần gũi hơn và đó là điều tôi luôn cố gắng duy trì", nghệ sĩ nói.

Nói về lý do nhận lời tham gia Cục vàng của ngoại, Hồng Đào cho biết: "Tôi có 2 cảm xúc chính. Thứ nhất, tôi từng làm việc với Khương Ngọc trong Chị dâu, nhưng lần này vai diễn mới mẻ hơn, không lặp lại hình ảnh cũ.

Thứ hai là được gặp lại Việt Hương, Lê Khánh, Tuấn Khải - những người bạn diễn thân thiết. Mỗi người đều có tuyến vai chứa đủ hỉ nộ ái ố của một gia đình. Vừa vui, vừa áp lực".

Chị thừa nhận, khi đóng phim cùng ê-kíp quen thuộc, nỗi lo một màu là khó tránh, song chính điều đó khiến chị càng phải biến hóa hơn trong diễn xuất. "Tôi nghĩ đã là diễn viên thì phải chủ động đổi mới để không lặp lại chính mình", chị nói.