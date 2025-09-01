Hoàng Thùy Linh: "Tôi bật khóc khi được thông báo tham gia đoàn diễu hành"

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra vào sáng mai (2/9) tại Quảng trường Ba Đình.

Trong Khối văn hóa - thể thao tham gia đại lễ A80, nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng hội tụ, từ những tên tuổi gạo cội như NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lê Khanh, NSƯT Ngọc Bích… đến lớp nghệ sĩ trẻ gồm Hoàng Thùy Linh, rapper Đen Vâu, Tăng Duy Tân, MONO, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Hồng Diễm, Khánh Vy...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Thùy Linh cho biết đây là lần đầu tiên trong đời cô được tham gia sự kiện diễu binh, diễu hành cấp quốc gia nên không giấu nổi niềm tự hào.

Hoàng Thùy Linh trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nữ ca sĩ tâm sự: “Khi nhận được thông báo tham gia đoàn diễu hành, tôi đã khóc vì xúc động, vui sướng. Đây là vinh dự lớn lao, không chỉ với riêng tôi mà còn là niềm tự hào của gia đình và những người yêu mến tôi.

Khoảnh khắc ấy cũng trở thành nguồn động lực to lớn, tiếp thêm cho tôi niềm tin và nhiệt huyết trên hành trình nghệ thuật”.

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào sáng mai, Hoàng Thuỳ Linh miệt mài tham gia các buổi luyện tập thường ngày đến tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt.

Nữ ca sĩ cho biết, cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi, bởi tinh thần dân tộc chính là nguồn động lực lớn nhất giúp cô vượt qua mọi thử thách, khó khăn.

"Là một cá nhân nhỏ bé, tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình của ban tổ chức. Có ngày tập sáng, có hôm tập chiều hoặc tối, thời tiết không phải khi nào cũng thuận lợi, nắng mưa thất thường, tuy nhiên điều đó chưa bao giờ là trở ngại.

Nhìn các anh bộ đội rèn luyện suốt nhiều tháng với tinh thần thép, tôi càng khâm phục hơn. So với họ, những nỗ lực của tôi chỉ là rất nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần dân tộc và sự đồng lòng", Hoàng Thuỳ Linh nói.

Cô cho biết thêm: "Khi được trực tiếp tập luyện cùng các cô chú, anh chị và các bạn trẻ, tôi cảm nhận rõ ngọn lửa và tinh thần yêu nước mạnh mẽ, xua tan mọi mệt nhọc".

Nữ ca sĩ chụp với các nghệ sĩ gạo cội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chủ nhân bản hit Để Mị nói cho mà nghe cũng cho biết, âm nhạc của cô luôn hướng đến việc truyền tải giá trị văn hoá dân gian, truyền thống Việt Nam và tinh thần dân tộc. Chính vì vậy, việc được tham gia sự kiện này là cơ hội vô cùng ý nghĩa, giúp cô thêm tin tưởng vào con đường nghệ thuật mà mình đã chọn.

Niềm xúc động và tự hào của Hoàng Thùy Linh càng sâu sắc hơn khi cô vốn là một người con của Hà Nội. Những ngày này, trở về quê hương để tham gia một sự kiện trọng đại của đất nước, cô như được sống lại trong những ký ức quen thuộc.

“Mỗi góc phố, mỗi con đường đều gắn liền với tuổi thơ tôi. Giờ đây, khi được cùng đồng nghiệp hòa mình vào không khí thiêng liêng của đoàn diễu hành, lòng tôi tràn ngập một niềm tự hào”, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ.

Nói về khoảnh khắc đáng nhớ nhất, Hoàng Thùy Linh xúc động cho biết đó là khi được băng ngang Quảng trường Ba Đình, đi qua Lăng Bác Hồ.

Cô bộc bạch: “Giây phút ấy thiêng liêng đến mức khó tả và mỗi lần như vậy tôi không kìm được nước mắt, cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được đứng ở đây, được hoà vào một đội ngũ tuyệt vời gồm những con người ưu tú.

Cảm xúc đó khiến tôi càng trân trọng cơ hội này và càng thêm hồi hộp, mong chờ giây phút lễ diễu binh, diễu hành vào ngày mai”.

Hoàng Thùy Linh rạng rỡ trong ngày tập luyện trước tổng duyệt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Hoàng Thùy Linh cho biết, trước đó, tại TPHCM cô cũng dậy rất sớm để chứng kiến và cổ vũ các đoàn diễu binh, diễu hành tham gia đại lễ A50 (lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước).

“Mỗi lần xem hình ảnh diễu binh, tôi đều rất cảm động và tràn đầy tinh thần yêu nước. Còn bây giờ, khi được trực tiếp tham gia, tôi thấy niềm tự hào và biết ơn càng dâng cao hơn nữa”, cô nói.

Những ngày tập luyện không hề dễ dàng, nhưng Hoàng Thùy Linh luôn giữ tinh thần lạc quan.

“Tôi ít có cơ hội về nhà ăn cơm mẹ nấu, chỉ tranh thủ được một, hai bữa. Phần lớn thời gian, tôi ở lại khu vực tập luyện, tuân theo kỷ luật chung. Lịch trình kéo dài, nên tôi phải sắp xếp ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để giữ sức khỏe cho các buổi tập tiếp theo. Dù bận rộn, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng, vì được tham gia đại lễ A80 là niềm vinh dự không gì sánh bằng”, cô tâm sự.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm, cô ấp ủ những dự án mới nhưng hiện tại, toàn bộ tâm sức đều dành cho đại lễ A80. “Sau nhiều năm làm việc với không ít sản phẩm, tôi nhận ra mình vẫn cần học hỏi thêm để tạo ra những tác phẩm chất lượng hơn”, Hoàng Thuỳ Linh nói.