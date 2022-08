Hoài An "Người đẹp Tây Đô" trẻ trung ngỡ ngàng ở tuổi 48

Nữ diễn viên Hoài An đã quen mặt với khán giả qua các bộ phim nổi tiếng như Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt, Ngã rẽ cuộc đời, Gọi giấc mơ về, Câu chuyện pháp đình…

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, Hoài An để lại dấu ấn bởi hình ảnh một nữ nghệ sĩ tận tâm, tâm huyết với nghề và gần như nói không với những ồn ào. Ngoài khả năng diễn xuất tốt, nữ diễn viên sinh năm 1974 còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 48. Điều đó được minh chứng rõ nét trong bộ ảnh cô thực hiện cách đây không lâu.

Hoài An trẻ trung ở tuổi 48 (Ảnh: Bảo Lê).

Bộ ảnh mang vẻ thanh lịch, đơn giản được diễn viên Hoài An coi như dấu mốc khi cô bước sang tuổi 48. Là người phụ nữ yêu những giá trị truyền thống, nữ nghệ sĩ xinh đẹp cho biết, cô luôn thích diện áo dài trong những sự kiện quan trọng cũng như khi chụp hình.

Hoài An nổi tiếng với phim "Người đẹp Tây Đô" (Ảnh: Bảo Lê).

Trong bộ ảnh mới, Hoài An diện loạt áo dài thanh lịch, hiện đại. Hoài An cho biết, khi diện áo dài cô cũng cảm thấy mình nữ tính và duyên dáng hơn. Nhà thiết kế Minh Châu chia sẻ, anh và Hoài An đã có dịp cộng tác chung trong nhiều dự án. Hai chị em cũng rất thân thiết ngoài đời thường và Minh Châu ngưỡng mộ khả năng diễn xuất cũng như cái tâm hết mình vì nghệ thuật của Hoài An.

Hoài An rất thích diện áo dài trong các dịp lễ Tết (Ảnh: Bảo Lê).

Hoài An nói, ở tuổi U50, cô dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn vóc dáng, nhan sắc, Hoài An cho biết vì tính chất công việc giờ giấc không cố định nên cô học cách lắng nghe bản thân nhiều hơn. Nữ diễn viên ăn uống không kiêng khem nhưng hạn chế dầu mỡ. Bên cạnh đó, cô suy nghĩ tích cực, giữ tinh thần lạc quan và xem đó là yếu tố cần thiết để giữ gìn nhan sắc.

Nữ diễn viên cảm thấy tự tin khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống (Ảnh: Bảo Lê).

Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Hoài An nói, sau thời gian dịch bệnh hoành hành, giờ đây, cô hạnh phúc khi được trở lại phim trường, được gặp gỡ nhiều đồng nghiệp và sống hết mình với các vai diễn.

Những ngày rảnh rỗi, nữ diễn viên dành thời gian cho những người thân yêu và tập trung cho công việc kinh doanh. "Nhiều người nói nghề diễn bạc bẽo nhưng với tôi, khi đã đam mê thì cứ hết lòng với nó. Tôi biết ơn công việc này vì nó đã cho tôi có những giây phút vui vẻ trong cuộc sống và giúp tôi được nhiều khán giả yêu mến hơn. Với tôi vậy là đủ".