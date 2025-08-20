Hoạ sĩ vẽ tranh lãnh tụ bằng nghệ thuật chạm kính được nhận kỷ lục

Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận hành trình sáng tạo bền bỉ của người họa sĩ với một chất liệu mới mẻ, đồng thời mở ra hướng đi chưa từng có tiền lệ cho mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm nghệ thuật Sáng trong ngọc kính của ông đã khai mạc ngày 5/4 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm tranh chân dung các vị lãnh tụ của đất nước qua các thời kỳ từng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng (Ảnh: Thúy Tình).

Sự kiện đã giới thiệu 8 tác phẩm độc bản, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Điều khiến công chúng ấn tượng là toàn bộ tác phẩm đều được tạo nên chỉ với duy nhất một chiếc búa. Những nhát đập chính xác và có chủ đích đã biến tấm kính tưởng chừng mong manh thành các đường nét mềm mại, tái hiện thần thái của những bậc hiền tài.

Tại vị trí nứt vỡ, sự khúc xạ ánh sáng tạo ra hiệu ứng lung linh như ánh ngọc, gợi lên chiều sâu và sự bất khuất trong tâm hồn nhân vật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, họa sĩ Bùi Quốc Toản cho biết ông vô cùng xúc động khi được xác lập kỷ lục: "Khi bắt tay vào thực hiện những tác phẩm này, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là công việc thành kính, tri ân, hoàn toàn phi lợi nhuận. Sau triển lãm, tôi nhận được lời mời từ một bảo tàng ở Ý.

Họ muốn mua tác phẩm nhưng tôi từ chối vì không có ý định thương mại. Tôi chỉ đồng ý sang để giao lưu và giới thiệu nghệ thuật chạm kính. Với tôi, đây không chỉ là tranh, mà còn là tấm lòng tri ân dành cho lãnh tụ và các bậc tiền nhân”.

Họa sĩ cho biết, ông đã vẽ nhiều tranh chân dung lãnh tụ từ thời sinh viên, đặc biệt là về Bác Hồ. Tuy nhiên, nghệ thuật chạm kính ông mới bắt đầu từ năm 2024 và phải bỏ đi nhiều tác phẩm hỏng. Theo ông, đây là bộ môn rất khó, đòi hỏi sự kiên trì.

“Một tấm kính nhập từ châu Âu có giá rất cao, chỉ cần một vết nứt sai vị trí là phải bỏ đi toàn bộ, khác hẳn tranh vẽ thông thường có thể chỉnh sửa.

Nhưng điều đặc biệt là khi tôi quyết định làm chân dung Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lãnh đạo Đảng, tôi lại không hỏng một tác phẩm nào. Tôi coi đó là sự may mắn, như có sự che chở để hoàn thành công việc bằng tất cả sự thành kính”, ông xúc động nói.

Họa sĩ Bùi Quốc Toản nhận kỷ lục về nghệ thuật chạm khắc kính (Ảnh: Ban tổ chức).

Đến nay, phòng tranh của họa sĩ lưu giữ tám bức chạm kính đặc biệt. Một số bức đã được tặng cho cơ quan nhà nước, song đa phần ông giữ lại như kỷ niệm nghề nghiệp. Dù có nhiều đơn vị nước ngoài trả giá cao, ông kiên quyết không bán.

“Ngay từ đầu tôi xác định đây là công việc tri ân, không vì mục đích thương mại”, ông nhấn mạnh.

Chia sẻ về ý tưởng sáng tác, họa sĩ Bùi Quốc Toản cho biết, ông luôn mong muốn dùng khả năng của mình để tri ân những bậc tiền nhân đã hiến dâng trọn đời cho độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Dù thể loại chạm kính còn rất mới, đòi hỏi nhiều công phu và thử nghiệm, nhưng ông tin rằng đây là một cách thể hiện nghệ thuật vừa độc đáo vừa giàu ý nghĩa.

Theo ông, thủy tinh khi trải qua lửa tôi luyện sẽ trở nên trong suốt, bền bỉ theo năm tháng; cũng giống như thép sau lửa thử vàng trở thành vật liệu quý giá. Hình tượng ấy được ông ví như những con người kiên trung, bất khuất, dù phải chịu gian khổ, tù đày hay hy sinh cũng không bao giờ lay chuyển lý tưởng và mục tiêu cao đẹp của mình.

Không chỉ dừng ở kỹ thuật, các tác phẩm của Bùi Quốc Toản còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc. Ông muốn gửi gắm rằng, dù những bậc tiền nhân đã đi xa, giá trị và phẩm chất cao đẹp của họ vẫn tỏa sáng, soi đường cho thế hệ hôm nay.

Họa sĩ nhắn nhủ: “Chúng ta đang sống trong hòa bình và hạnh phúc, hãy luôn nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn”.

Theo giới chuyên môn, Sáng trong ngọc kính gây ấn tượng bởi sự độc đáo và khả năng gợi cảm xúc. Từ những tấm kính tưởng chừng vô tri, người nghệ sĩ đã thổi hồn để chúng trở thành các bức chân dung chứa đựng chiều sâu lịch sử và tinh thần dân tộc.

Tại lễ trao kỷ lục, Tiến sĩ Ngô Quang Xuân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, đánh giá: “Trong sáng tạo nghệ thuật rất cần những người khai phá, đi đầu. Tác phẩm của họa sĩ Bùi Quốc Toản vừa độc đáo vừa có giá trị lịch sử. Việc trao kỷ lục lần này là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời khuyến khích giới nghệ sĩ, đặc biệt là các họa sĩ trẻ, tiếp tục sáng tạo và bứt phá”.