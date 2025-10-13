Họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu triển lãm 38 tranh từ những ký ức thanh xuân

Mới đây tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên Sự hiện ra - Sự biến mất - Không gian.

Sự kiện giới thiệu gần 40 tác phẩm được chọn lọc từ quá trình sáng tác và nghiên cứu nghệ thuật kéo dài 5 năm (2020-2025) của anh.

Bức tranh "Chân dung tự họa" của Nguyễn Trung Hiếu (Ảnh: chụp màn hình).

Đây được xem như cuốn nhật ký tư duy của Nguyễn Trung Hiếu, trong đó họa sĩ tập trung khám phá chủ đề không gian qua những biến chuyển tinh tế giữa sự hiện ra, sự biến mất, ánh sáng, chuyển động của hình thể con người.

Tác phẩm cũng ghi lại những ý niệm, ký ức mà anh đã trải qua, cảm nhận được. Trong 38 bức tranh ở sự kiện, có nhiều tác phẩm họa sĩ Trung Hiếu khắc họa vẻ đẹp của phụ nữ với những biểu hiện, trạng thái đa dạng.

Với Trung Hiếu, phụ nữ luôn đẹp, bất kể ở trạng thái nào. Khi vẽ về phái đẹp, anh luôn tiếp cận ở nhiều góc độ. Anh quan tâm tới chuyển động của cơ thể, khi có chuyển động, ánh sáng tác động, trong các không gian khác nhau, anh sẽ sáng tác ra những bức họa với nhiều màu sắc.

Khi xem tranh của Trung Hiếu, nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông, nói: "Tranh của Hiếu chú trọng không gian, làm không gian đó chuyển động, vặn xoắn. Những thân hình trong tranh nửa bước ra, nửa như biến mất... mang đến cho người xem nhiều cảm xúc, tưởng tượng...".

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 16/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.