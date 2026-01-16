Họa sĩ Lê Hữu Hiếu nhận bằng khen của UBND TPHCM

Vừa qua, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho họa sĩ Lê Hữu Hiếu nhằm tôn vinh những đóng góp của anh trong các sự kiện chính trị và văn hóa trọng điểm của thành phố năm 2025.

Sự vinh danh này ghi nhận tâm huyết của nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu, đặc biệt là thành công của triển lãm nghệ thuật đương đại Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30/4/1975 diễn ra dịp 30/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu nhận bằng khen của UBND TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Họa sĩ chia sẻ rằng, anh cảm thấy vô cùng tự hào khi là nghệ sĩ thị giác duy nhất được UBND TPHCM và Sở Văn hóa và Thể thao lựa chọn để thực hiện không gian triển lãm sắp đặt này, góp phần nâng cao nhận thức lịch sử và giáo dục thế hệ trẻ thông qua góc nhìn nghệ thuật hiện đại.

Triển lãm gây ấn tượng với 27 pho tượng lớn đúc bằng nhôm nguyên khối nặng khoảng 30 tấn và bức tranh sơn mài dài 9,5m ghép từ 18 tấm có khắc bài Hịch tướng sĩ.

Không gian triển lãm “Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30/4/1975” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong dịp 30/4 vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Triển lãm thu hút khoảng 2 triệu lượt khách tham quan, được nhiều tour du lịch đưa vào hành trình trải nghiệm và xuất hiện trên các tạp chí quốc tế như Monocle (Anh), Hot Press (Ireland).

Đây là thành quả sau hơn một thập kỷ ấp ủ ý tưởng của Lê Hữu Hiếu, kể từ chuyến thăm bãi cọc Bạch Đằng năm 2010. Anh đã tự tay thiết kế và chế tác cùng các nghệ nhân làng đúc nhôm Nam Định để hồi sinh tinh thần thủ công truyền thống.

Tiếp nối dòng chảy đó, anh cũng đã mở rộng không gian sáng tạo với triển lãm Bạch Đằng tại Hạ Long (Quảng Ninh), đưa 18 tượng binh sĩ kim loại ra trưng bày dài hạn bên bờ vịnh di sản.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu (bên trái) nhận danh hiệu "Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025" từ Giáo sư Yuji Suzuki, Tổng giám đốc Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước khi nhận bằng khen của thành phố, vào ngày 17/10/2025 tại Tokyo, anh đã được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Nhật Bản trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025.

Sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh, Lê Hữu Hiếu là họa sĩ, nghệ sĩ thị giác từng học kiến trúc và nghiên cứu khảo cổ học. Lê Hữu Hiếu từng thực hiện triển lãm cá nhân Mặc (2014), tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc (2015). Năm 2016, anh góp mặt tại Spectrum - Miami Art Fair và chuỗi dự án Contemporary Art Projects USA tại Mỹ.

Năm 2017, họa sĩ trưng bày tác phẩm trong triển lãm Tam tấu tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự Florence Biennale lần thứ 11 tại Fortezza da Basso (Florence, Italy). Đến năm 2021, anh tiếp tục ghi dấu ấn với triển lãm cá nhân Soul Energy tại Italy.