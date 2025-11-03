Họa sĩ Đặng Phương Việt và hành trình làm mới sơn mài Việt

Ngày 2/11, Họa sĩ Đặng Phương Việt khai mạc triển lãm tranh Họa cá tại TPHCM, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Sau nhiều năm gắn bó với dòng tranh vẽ hoa sen, đây là lần đầu Đặng Phương Việt giới thiệu những tác phẩm mang đề tài hoàn toàn mới.

Một bức tranh được trưng bày tại triển lãm "Họa cá" (Ảnh: Ban tổ chức).

Bộ sưu tập Họa cá giới thiệu nhiều tác phẩm thực hiện bằng sơn mài và chất liệu tổng hợp. Các tác phẩm được họa sĩ thực hiện trong 5-6 năm.

Họa sĩ Đặng Phương Việt chia sẻ, chất liệu sơn mài góp phần tạo nên cảm xúc, sự mềm mại, sức sống cho biểu tượng "cá" trong tranh của anh. Dù thời gian trôi đi, sơn mài vẫn mang một vẻ đẹp và dấu ấn mạnh mẽ đối với hội họa hiện đại.

"Để làm được tác phẩm sơn mài theo lối truyền thống của cha ông ta rất vất vả, đòi hỏi nhiều công đoạn. Tôi cũng tìm tòi nhiều cách thể hiện mới. Trong một chuyến đi Tây Tạng (Trung Quốc), tôi may mắn mua được những loại màu nghiền từ đá quý tự nhiên.

Sơn mài là chất liệu axit, nếu dùng màu công nghiệp sẽ không thể hiện được vẻ đẹp, sẽ bị "chết màu". Khi dùng màu tự nhiên đưa vào tranh sơn mài, tôi thấy may mắn khi tạo nên được sự khác biệt", họa sĩ hé lộ.

Họa sĩ Đặng Phương Việt (phải) trò chuyện cùng nhà sưu tập tranh Phan Minh Thông tại buổi ra mắt triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo họa sĩ, những bức tranh đưa người xem khám phá hệ sinh thái nơi mọi yếu tố như hình thể, nhịp điệu, chất cảm và ánh sáng cùng vận hành như một sinh thể thống nhất. Chủ đề “cá” không còn là hình ảnh ẩn dụ hay biểu tượng dân gian, mà còn phản ánh sự sống đầy tính luân hồi.

Điểm nhấn trong bộ sưu tập mới Đặng Phương Việt là màu sắc rực rỡ, bố cục ngẫu hứng, bất đối xứng, nhưng giữ được chiều sâu, toát lên vẻ đẹp của "sự lặng im" nhờ nhịp rung từ tay người vẽ.

Qua đó, Đặng Phương Việt không miêu tả thiên nhiên mà anh chuyển thể nhịp thở tự nhiên trong ngôn ngữ của hội họa, để người xem không chỉ nhìn thấy “cá” mà cảm thấy màu sắc của “đời sống”.

Những bức tranh có màu sắc rực rỡ, sử dụng bố cục bất đối xứng (Ảnh: Ban tổ chức).

Nói về quan điểm nghệ thuật, Đặng Phương Việt chia sẻ, anh tìm tòi cảm hứng sáng tạo trong mọi trải nghiệm đời sống. Theo anh, nghệ sĩ sẽ không là gì cả nếu không có sản phẩm được cống hiến đến khán giả. Trong bộ sưu tập mới, anh mong khán giả có thể đắm chìm, tư duy, "lưu luyến về nghệ thuật".

"Tôi tìm đến sự tĩnh lặng không phải để chạy trốn thế giới, mà để chính mình khai sáng sự tỉnh thức. Mỗi bức tranh là hiện thân nơi cái đẹp thăng hoa.

Nghệ thuật chỉ còn ý nghĩa khi nó khiến con người tốt đẹp hơn, biết nhường chỗ cho ánh sáng của lòng nhân ái. Vẽ tranh đối với tôi là một cách để tu tập, giúp tâm trí được bình yên", họa sĩ Đặng Phương Việt nói.