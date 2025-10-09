Bức tranh về người lao động vùng cao giúp họa sĩ 9X giành giải nửa tỷ đồng

Tối 8/10 tại TPHCM, ban tổ chức cuộc thi UOB Painting of the year đã trao giải nhất hạng mục Nghệ sĩ thành danh cho họa sĩ Cao Văn Thục với tác phẩm "Gắn kết tạm thời".

Tác phẩm được sáng tác bằng chất liệu sơn mài kết hợp kỹ thuật ăn mòn axit trên hợp kim nhôm, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của họa sĩ dành cho tầng lớp lao động, những phận người dịch chuyển trong hành trình mưu sinh.

Họa sĩ Cao Văn Thục cùng tác phẩm "Gắn kết tạm thời" (Ảnh: Ban tổ chức).

Anh chia sẻ: "Tôi lấy cảm hứng từ những người lao động vùng cao xuống thành phố mưu sinh. Tôi muốn thể hiện vẻ đẹp lặng lẽ, nghị lực bền bỉ của họ với sự tôn trọng sâu sắc.

Tôi hy vọng tác phẩm có thể truyền cảm hứng để mọi người suy ngẫm, hướng đến một thành phố phát triển hài hòa, dựa trên sự thấu hiểu, bao dung và đồng cảm".

Cao Văn Thục sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2020. Với anh, hội họa là cách phản chiếu bản thân trước thế giới, là cuộc đối thoại giữa nội tâm và ngoại cảnh.

Với việc đoạt giải cao nhất tại cuộc thi, Cao Văn Thục nhận phần thưởng 500 triệu đồng, đồng thời đại diện Việt Nam tranh tài cùng các nghệ sĩ đến từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan để giành giải ở khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới.

Họa sĩ, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần cùng tác phẩm của mình (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng, giải thưởng thuộc về Nguyễn Ngọc Thuần (53 tuổi, Bình Thuận) với tác phẩm Chân dung tự họa, 2025 (Cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây).

Tác phẩm được thể hiện bằng sơn acrylic trên vải bố, lấy cảm hứng từ hình ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD được cấy ghép trong cơ thể ông hơn một thập kỷ qua.

Nguyễn Ngọc Thuần là cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật TPHCM, đồng thời là nhà văn, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, được biết đến qua các tác phẩm Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ và Cơ bản là buồn. Cuộc thi năm nay đánh dấu lần đầu tiên ông trở lại với hội họa sau nhiều năm gắn bó với văn chương.

Đây là lần thứ 3 cuộc thi UOB Painting of the year được tổ chức tại Việt Nam. Ông Đặng Xuân Hòa - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật hội họa, Hội mỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban giám khảo cuộc thi - cho biết: "Cuộc thi góp phần tạo đà cho mỹ thuật trong nước phát triển, hòa nhịp với tiếng nói chung của khu vực. Tôi vui khi thấy thế hệ họa sĩ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện bản thân, một tinh thần rất đáng trân trọng".