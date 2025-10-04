Chiêm ngưỡng dấu ấn hơn nửa thế kỷ hội họa của họa sĩ Đỗ Sơn

Chiều 3/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm Các tác phẩm hội họa của Đỗ Sơn chính thức khai mạc.

Triển lãm giới thiệu 92 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng từ lưu trữ của gia đình ông, bao gồm ký họa, phong cảnh, nude… và sử dụng đa dạng chất liệu. Trong số này có cả những bức vẽ gần đây, thể hiện niềm đam mê sáng tạo không ngừng dù họa sĩ đã ngoài 80 tuổi.

Họa sĩ Đỗ Sơn (áo trắng) và các khách mời, công chúng yêu mỹ thuật tại triển lãm của ông (Ảnh: Ban tổ chức).

Đỗ Sơn là cái tên tiêu biểu trong sự đổi mới và phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ đầu thập niên 1980.

Trong giai đoạn đổi mới của đất nước, ông được nhắc đến với phong cách và quan điểm sáng tác riêng, các đề tài đa dạng, gần gũi đời sống. Triển lãm lần này là cơ hội để công chúng nhìn lại hành trình sáng tạo của họa sĩ suốt hơn nửa thế kỷ.

Tại triển lãm, khi được hỏi về hành trình sáng tác và ý nghĩa của các tác phẩm trưng bày, họa sĩ Đỗ Sơn chia sẻ: “Gần đây tôi vẫn vẽ, đề tài tự do. Với tôi, vẽ là niềm đam mê và luyện tay. Thông qua triển lãm này, tôi muốn tôn vinh cái đẹp của cuộc sống, người phụ nữ, phong cảnh những vùng miền mà tôi đi qua.

Các tác phẩm chủ yếu bằng chất liệu sơn dầu, được vẽ rải rác trong thời gian dài, dồi dào là các bức tranh về vẻ đẹp người phụ nữ”.

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 5 của ông, 17 năm sau triển lãm cá nhân lần thứ 4 tại Thăng Long Gallery năm 2008.

Tại triển lãm, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông nhận định, triển lãm là một trong những dấu ấn nghệ thuật quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Đỗ Sơn.

Ngay từ năm thứ 4 Đại học Mỹ thuật Việt Nam, bài sáng tác chuyên khoa chất liệu tranh lụa Vườn trường của ông đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm.

Năm 1980, sự nghiệp của Đỗ Sơn chính thức được ghi nhận với các giải thưởng cấp quốc gia: Tác phẩm Xóm biển Phú Quốc giành Huy chương bạc tại Triển lãm mỹ thuật toàn quốc, và năm 1984, Hoa biển, tranh sơn dầu giành Huy chương vàng tại triển lãm cùng cấp về đề tài lực lượng vũ trang.

Một trong những tác phẩm trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Đỗ Sơn (Ảnh: Ban tổ chức).

“Các bức ký họa, tranh phong cảnh, tranh nude… của hoạ sĩ Đỗ Sơn không chỉ là những tác phẩm xuất sắc mà còn phản ánh ngôn ngữ hội họa mới, khích lệ nền mỹ thuật đổi mới và rực rỡ đến hôm nay.

Đặc biệt, những tranh phong cảnh hình thành sau các chuyến đi thực tế tại Sa Pa nổi bật với nhịp điệu, tốc độ và bút lực riêng, hình thành ngôn ngữ hội họa độc đáo của họa sĩ và ảnh hưởng sâu sắc đến thế hệ họa sĩ sau này”, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông nhấn mạnh.

Triển lãm Các tác phẩm hội họa của Đỗ Sơn diễn ra từ ngày 3/10 đến ngày 9/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.