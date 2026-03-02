Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi lọt top đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam 2025
(Dân trí) - Sáng 2/3, Ban tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 công bố danh sách 19 đề cử lọt vào vòng bình chọn trực tuyến. Trong số này có ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc.
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam vừa công bố 19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Trong danh sách này, ba nghệ sĩ trẻ gây chú ý với bảng thành tích nổi bật là Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc.
Năm 2025, Hòa Minzy ghi dấu ấn mạnh mẽ với MV Bắc Bling, trở thành sản phẩm đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop, đồng thời là ca sĩ duy nhất có hai MV vươn vị trí số 1 thế giới trong năm 2025. Cô còn ra mắt Nỗi đau giữa hoà bình tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Năm qua, nữ ca sĩ nhận 7 giải tại Làn Sóng Xanh 2025, nhiều bằng khen trong lĩnh vực văn hoá - du lịch giai đoạn 2023–2025, Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cùng các bằng khen Thanh niên sống đẹp, Tình nguyện Quốc gia. MV Bắc Bling cũng được UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng vì đóng góp quảng bá văn hóa, du lịch. Cô đồng thời nhận thư cảm ơn từ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhờ những đóng góp xã hội.
Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi chất liệu dân gian trong các dự án như Bóng phù hoa, Ếch ngồi đáy giếng. Năm 2025, cô giành quán quân Em xinh say hi, vào top 3 Sing! Asia và được vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential Vietnam 2025.
Nữ ca sĩ nhận Giải Mai Vàng, danh hiệu Ca sĩ đột phá tại Làn Sóng Xanh, đồng thời được trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Trước đó, cô từng là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng và Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2024.
Đức Phúc tạo tiếng vang quốc tế với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương tại Intervision 2025 do Nga tổ chức và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho thành tích vô địch. Trong năm qua, anh tiếp tục được vinh danh ở các hạng mục như Ca sĩ sáng tạo truyền cảm hứng, Sứ giả truyền cảm hứng, Best Inspiring Performance of the Year tại Male Icon Awards 2025, cùng danh hiệu Best 5 Anh trai say hi 2024.
Song song hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc tích cực thiện nguyện với nhiều khoản ủng hộ lớn cho các quỹ trong và ngoài nước, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức Giải thưởng cho biết, 3 nghệ sĩ nêu trên cùng được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Việc nghệ sĩ nào sẽ được vinh danh không hoàn toàn dựa trên lượng bình chọn trực tuyến mà quyền quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng xét trao Giải thưởng.
Cụ thể, danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 gồm:
Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những bạn trẻ không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, nổi bật thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý Hành chính Nhà nước.
Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).
Trải qua 29 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 290 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 285 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng trên các lĩnh vực. Sau khi được tôn vinh, các gương mặt trẻ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đơn vị, cộng đồng, đất nước...
Năm 2025, Ban tổ chức đã nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử.
Qua một buổi làm việc trách nhiệm, khoa học, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2025 đã bỏ phiếu bằng phần mềm chọn ra 19 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến.
Cụ thể, 3 lĩnh vực (Học tập, Nghiên cứu khoa học, Văn hoá nghệ thuật) có 3 đề cử/lĩnh vực. Bốn lĩnh vực (Kinh doanh khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao) có 2 đề cử/lĩnh vực. Hai lĩnh vực (Lao động sản xuất và Hoạt động xã hội có 1 đề cử/lĩnh vực. Riêng lĩnh vực Quản lý hành chính nhà nước không có đề cử.