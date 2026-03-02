Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi lọt top đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam 2025

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam vừa công bố 19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Trong danh sách này, ba nghệ sĩ trẻ gây chú ý với bảng thành tích nổi bật là Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc.

Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc lọt vào danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam 2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2025, Hòa Minzy ghi dấu ấn mạnh mẽ với MV Bắc Bling, trở thành sản phẩm đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop, đồng thời là ca sĩ duy nhất có hai MV vươn vị trí số 1 thế giới trong năm 2025. Cô còn ra mắt Nỗi đau giữa hoà bình tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Năm qua, nữ ca sĩ nhận 7 giải tại Làn Sóng Xanh 2025, nhiều bằng khen trong lĩnh vực văn hoá - du lịch giai đoạn 2023–2025, Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cùng các bằng khen Thanh niên sống đẹp, Tình nguyện Quốc gia. MV Bắc Bling cũng được UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng vì đóng góp quảng bá văn hóa, du lịch. Cô đồng thời nhận thư cảm ơn từ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhờ những đóng góp xã hội.

Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi chất liệu dân gian trong các dự án như Bóng phù hoa, Ếch ngồi đáy giếng. Năm 2025, cô giành quán quân Em xinh say hi, vào top 3 Sing! Asia và được vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential Vietnam 2025.

Nữ ca sĩ nhận Giải Mai Vàng, danh hiệu Ca sĩ đột phá tại Làn Sóng Xanh, đồng thời được trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Trước đó, cô từng là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng và Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2024.

Đức Phúc tạo tiếng vang quốc tế với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương tại Intervision 2025 do Nga tổ chức và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho thành tích vô địch. Trong năm qua, anh tiếp tục được vinh danh ở các hạng mục như Ca sĩ sáng tạo truyền cảm hứng, Sứ giả truyền cảm hứng, Best Inspiring Performance of the Year tại Male Icon Awards 2025, cùng danh hiệu Best 5 Anh trai say hi 2024.

Song song hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc tích cực thiện nguyện với nhiều khoản ủng hộ lớn cho các quỹ trong và ngoài nước, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức Giải thưởng cho biết, 3 nghệ sĩ nêu trên cùng được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Việc nghệ sĩ nào sẽ được vinh danh không hoàn toàn dựa trên lượng bình chọn trực tuyến mà quyền quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng xét trao Giải thưởng.

Cụ thể, danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 gồm:

Danh sách 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

