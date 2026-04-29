Hòa Minzy, Cẩm Ly hát lời mới của "Người Việt mình thương nhau" trên VTV

Tối 28/4, Hòa Minzy và Cẩm Ly xuất hiện tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc, được tổ chức ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Màn biểu diễn của Cẩm Ly và Hòa Minzy trên sân khấu (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Hai ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với áo dài trắng, đeo khăn rằn, biểu diễn ca khúc Người Việt mình thương nhau, kết hợp cùng nhóm múa. Cẩm Ly và Hòa Minzy đã sửa câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" thành "Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng".

Trước đó, ca khúc Người Việt mình thương nhau do Châu Đăng Khoa sáng tác vấp phải ý kiến trái chiều khi có người cho rằng câu hát trong ca khúc chưa sát ý, chưa đúng kiến thức. Vì thế, anh đã sửa phần lời với ca từ mới.

Ngoài phần biểu diễn cùng Cẩm Ly, Hòa Minzy còn hát ca khúc Lá xanh cùng NSND Hà Thủy, tạo nên điểm giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu của Âm vang Tổ quốc.

Ca sĩ Đức Phúc cũng khiến 40.000 khán giả có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vỗ tay không ngớt khi biểu diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương (sáng tác Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy). Tiết mục này từng làm nên chiến thắng vang dội của nam ca sĩ tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, tổ chức ở nước Nga.

Tùng Dương trong chương trình "Âm vang Tổ quốc" (Ảnh: Tuấn Huy).

Trong đêm nhạc, Tùng Dương thể hiện giọng hát nội lực, khả năng xử lý kỹ thuật thanh nhạc tinh tế khi thể hiện tiết mục khai mạc Âm vang Tổ quốc và ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai của Nguyễn Văn Chung.

Ngoài ra, chương trình còn có phần biểu diễn của các ca sĩ như: Phương Thanh, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa cùng các ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung...

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu binh, biểu diễn thực cảnh trong phân cảnh Bình yên Tổ quốc, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội và công an.

Phần biểu diễn của các chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội và công an tối 28/4 (Ảnh: Tuấn Huy).

Phân cảnh này không chỉ tái hiện hình ảnh người chiến sĩ trong thời bình mà còn tôn vinh những đóng góp thầm lặng của lực lượng vũ trang trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội.

Cẩm Ly, Hòa Minzy hát lời mới ca khúc "Người Việt mình thương nhau" trên sóng truyền hình (Video: VTV).