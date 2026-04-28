Vé "Âm vang Tổ quốc" rao bán tràn lan, Tổng đạo diễn lên tiếng cảnh báo

Tối 28/4, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc hứa hẹn mang đến cho khán giả màn trình diễn thực cảnh lớn nhất từ trước đến nay, kết hợp giữa giao hưởng, rock, công nghệ mapping 3D (kỹ thuật trình chiếu ánh sáng kết hợp với đồ họa - PV).

Vé của chương trình "Âm vang Tổ quốc" được rao bán trên mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Âm vang Tổ quốc có quy mô khoảng 40.000 khán giả, hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Bên cạnh đó là nhiều nghệ sĩ gạo cội và dàn ca sĩ dàn nhạc thính phòng như: NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền… với phần hòa tấu của dàn nhạc Symphony, Thanh âm xanh Band, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh.

Theo đó, vé của chương trình được phát miễn phí thông qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận. Đây là nền tảng số chính thức phục vụ đăng ký tham dự sự kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tiếp cận thông tin, đăng ký vé minh bạch, đồng thời tăng cường tương tác trực tiếp với khán giả trên môi trường số.

Trước sức nóng của chương trình, khoảng 10 ngày trở lại đây, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội liên tục rao bán vé của chương trình. Dù vé được phát miễn phí, một số người vẫn rao bán với giá từ 200.000-600.000 đồng/vé tuỳ vị trí vé ngồi hay vé đứng.

Trong vai một người cần mua số lượng lớn, phóng viên Dân trí đã kết nối được với một người bán vé. Người này khẳng định rằng, có nhiều vé ở chỗ ngồi khác nhau trên các khán đài, với tên gọi như: Hào khí, Đại Việt, Trống đồng, Lạc hồng, Thịnh vượng... nếu gần khán đài, chỗ ngồi đẹp, giá sẽ cao hơn.

Một số người bán đồng ý giao vé trực tiếp rồi nhận tiền. Một số khác yêu cầu người mua gửi tiền đặt cọc rồi mới giao vé.

Tuy nhiên, trong chính các hội nhóm trao đổi vé này cũng đưa ra nhiều cảnh báo về việc lừa đảo của một số tài khoản, cũng có một số khán giả đã đặt cọc nhưng không nhận được vé.

Hòa Minzy (phải), Đức Phúc cùng nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia đêm nhạc "Âm vang Tổ quốc" (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Nguyễn Trung Dũng - Tổng đạo diễn chương trình - cho biết, Ban tổ chức đã biết thông tin ở một số hội nhóm có hiện tượng rao bán vé chương trình. Ông cho rằng, mọi hành vi tự ý rao bán vé mời đều là vi phạm và có dấu hiệu trục lợi. Ban tổ chức chương trình đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh để giám sát tình trạng này.

"Khán giả cần hết sức cảnh giác với các trang website, fanpage giả mạo Ban tổ chức để lấy cắp thông tin cá nhân. Để đảm bảo quyền lợi và an ninh, vé được dán tem an ninh của Bộ tư lệnh cảnh vệ và được soi chiếu rất kỹ, chúng tôi cũng kiểm soát nghiêm ngặt 3 lớp tại cửa vào sân vận động", ông Dũng nói.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức khuyến cáo người dân không nên mua vé từ các nguồn không chính thức, tránh rơi vào tình trạng mất tiền hoặc bị từ chối tại sự kiện.