Khán giả vượt 90km, xếp hàng từ 11h trưa chờ xem "Âm vang Tổ quốc"

Khoảng 15h ngày 28/4, mặc dù trời còn nắng gay gắt, rất đông khán giả mặc áo đỏ sao vàng, cầm cờ Việt Nam đứng ở nhiều cổng soát vé để chờ vào sân vận động. Phần đông người xem là học sinh, sinh viên.

Nhóm bạn của Chu Bích Ngọc (áo đen) đến từ 11h trưa đợi vào sân vận động (Ảnh: Lạc Thành).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, khán giả Chu Bích Ngọc (Hà Nội) cho biết, cô và nhóm bạn đã tới sân vận động từ 11h trưa để ngồi chờ đến giờ soát vé. Mặc dù trời nắng nóng, nhóm bạn trẻ này vẫn quyết tâm đến từ sớm, hưởng trọn không khí của sự kiện.

"Dịp 30/4 này, Hà Nội chỉ có chương trình Âm vang Tổ quốc nên chúng tôi rất háo hức. Để có được tấm vé miễn phí, tôi và các bạn đã "canh" từ ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận nhiều ngày. Càng khó chúng tôi càng có động lực đi xem", Bích Ngọc nói.

Trần Nguyễn Ngọc Khuê (đứng đầu) và Trần Phương Linh (phía sau) đi xem "Âm vang Tổ quốc) (Ảnh: Lạc Thành).

Hai bạn trẻ là Trần Nguyễn Ngọc Khuê và Trần Phương Linh (18 tuổi), cũng đến khá sớm để hòa chung không khí của đêm nhạc Âm vang Tổ quốc.

"Khi săn vé trên mạng, tôi rất hồi hộp. Trước giờ đặt vé, tôi chuẩn bị mạng 5G, Wi-Fi để vào ứng dụng. Tôi vào 2 lần không được, ngỡ mình không săn được vé nhưng đến lần thứ 3 thì ứng dụng báo đã đặt vé thành công", Ngọc Khuê nói.

Nữ sinh cho biết thêm, có nhiều bạn trẻ từ các tỉnh như Bắc Ninh, Hưng Yên để xem nhưng có nhiều người vượt 90km từ Ninh Bình hay Thanh Hóa để ra Hà Nội thưởng thức đêm nhạc đặc biệt.

Khán giả dùng quạt mini trong thời tiết nóng bức (Ảnh: Lạc Thành).

Ngồi lâu dưới trời nắng, nhiều khán giả mang nước lạnh, quạt mini cầm tay để làm dịu đi không khí oi bức. Các khán giả đều cho rằng, việc nắng gắt hay mưa rào cũng không làm họ chùn bước, vì đây là chương trình có ý nghĩa, tôn vinh lòng tự hào dân tộc.

Theo lịch của chương trình, các cửa soát vé sẽ mở từ 15h30 đến 19h để đón khán giả vào sân.

Trước ngày diễn ra đêm nhạc, nhiều hội nhóm rao bán vé với các mức giá khác nhau. Ban tổ chức cho rằng, mọi hành vi tự ý rao bán vé mời đều là vi phạm và có dấu hiệu trục lợi. Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh để giám sát tình trạng này.