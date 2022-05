Hoa khôi Ngoại thương từng nặng 90 kg được Hoa hậu Thái Lan khen

Trong thử thách "Raise your voice" (thử thách tranh biện tiếng Anh 1-1), Huỳnh Phạm Thủy Tiên phải đối đầu với Vũ Quỳnh Trang. Cả 2 nhận được chủ đề "Courage to change" (can đảm để thay đổi) và có phần thi kịch tính, thú vị.

Thủy Tiên kể về câu chuyện từng nặng 90 kg và bị miệt thị ngoại hình, can đảm thay đổi không phải là nỗi sợ hãi. Còn Quỳnh Trang chia sẻ về lớp học kỹ năng giao tiếp trực tuyến của cô nhằm ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19.

Thủy Tiên tiết lộ, từng nặng 90 kg và bị miệt thị ngoại hình, can đảm thay đổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phần tranh biện tự do, Tiên nhận được câu hỏi từ Trang về hastag #RealSizeBeauty (Tạm dịch: Vẻ đẹp thật sự) của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Anchilee Scot-Kemmis khởi xướng và câu chuyện giảm cân truyền cảm hứng của cô có thể tạo nên áp lực đối với những cô gái khác.

Trả lời cho câu hỏi này, Tiên đã có màn đối đáp thuyết phục, cô thể hiện sự thấu hiểu của mình với hastag: "Tôi không hoàn hảo, tôi không có một thân hình đẹp. Nhưng tôi tự tin và yêu thương chính bản thân mình. Đó mới là ý nghĩa thực sự của hastag".

Sau phần đối đáp, Thủy Tiên nhận được sự khen ngợi của Ban Giám khảo, cô được nhận xét là "hình mẫu lý tưởng của các cô gái trẻ" và giành chiến thắng trong phần thi.

Thủy Tiên chia sẻ về hastag #RealSizeBeauty và nhận được phản hồi tích cực từ chủ nhân của hastag là Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Anchilee Scot-Kemmis (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi tập 6 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 được công chiếu, Thủy Tiên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả thấy tiếc vì Thủy Tiên có phần thể hiện tốt nhưng toàn đội Kim Duyên không giành được chiến thắng chung cuộc.

Đồng thời, nhiều khán giả dự đoán rằng, Thủy Tiên có tiềm năng lọt sâu trong cuộc thi bởi cô sở hữu ngoại hình nổi bật, học vấn tốt cùng khả năng trình diễn tương đối hoàn thiện.

Đặc biệt sau tập 6, Thủy Tiên nhận được lời cảm ơn từ Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 - Anchilee Scot-Kemmis: "Wow, what an honour. Thank you from the bottom of my heart" (Thật là vinh dự, chân thành cảm ơn bạn rất nhiều).

Thủy Tiên quyến rũ của hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thủy Tiên đã chia sẻ lại tin nhắn của Anchilee và viết lên trang cá nhân của mình rằng: "Tôi tự hào về những gì mình đang có và sẽ không ngừng cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn. Đồng thời, tất cả cô gái trên thế giới này đều xứng đáng được yêu thương và trân trọng vẻ đẹp bên trong mình".

Khi chia sẻ về hành trình giảm cân, Thủy Tiên đã thể hiện tuyên ngôn rằng cô: "Mong muốn tất cả những người phụ nữ ngày nay hãy luôn luôn tiến bước, vượt qua các rào cản của sự tự ti".

Cô sở hữu vòng eo nhỏ nhắn nhờ kiên trì tập luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong quá trình giảm cân, Thủy Tiên từng trải qua chứng rối loạn ăn uống dẫn tới sụt cân quá đà, thậm chí chỉ trong một năm rưỡi cô giảm tới 32 kg. Sau đó, Thủy Tiên đã tìm được cách duy trì cân nặng nhờ lối sống lành mạnh, ăn uống và tập luyện hợp lý.

Cô kết hợp chơi nhiều môn thể thao như cầu lông, tập gym và có chế độ ăn uống lành mạnh. Hiện tại, Thủy Tiên có số đo ba vòng gợi cảm 85 - 61 - 96 cm và hình thể cân đối.

Thủy Tiên tin kỹ năng trình diễn, ứng xử, kiến thức cùng sự tự tin sẽ giúp cô tỏa sáng tại cuộc thi. Hiện, cô đã tốt nghiệp ngành Kinh tế của Đại học Ngoại thương. Trước đó, cô thi Hoa hậu Việt Nam 2018, giành giải "Người đẹp Thể thao" và vào Top 10.

Để chuẩn bị cho cuộc thi năm nay, cô chuyển sang hình ảnh sắc sảo, gợi cảm. Người đẹp ghi điểm với nhan sắc hiện đại, tiếng Anh lưu loát. Cô đặt mục tiêu giành vương miện.

"Tôi nghĩ điều mình cần nhất ngay lúc này chính là sự tự tin, bản lĩnh mà cuộc thi tìm kiếm năm nay". Đi sâu đến đâu, tôi không dám nói trước nhưng sẽ quyết tâm hết mình để không hối tiếc. Tôi hi vọng sự kỷ luật của bản thân sẽ là cầu nối giúp mình hoàn thành mục tiêu đã đề ra", cô nói.

Cô đã tốt nghiệp ngành Kinh tế của Đại học Ngoại thương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thủy Tiên muốn mang đến cuộc thi hình ảnh một cô gái độc lập, cầu tiến, lấy giá trị tri thức làm nền tảng lâu dài.

"Không chỉ là câu chuyện về giảm cân, tôi muốn tất cả những người phụ nữ ngày nay hãy luôn luôn tiến bước, vượt qua các rào cản của sự tự ti, định kiến, những lời chê bai ngăn cách ta và phá vỡ giới hạn để chạm đến nhiều thành công hơn", cô nói.