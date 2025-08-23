Miss Cosmo 2024: "Tôi xem Việt Nam là quê hương thứ hai"

Trong đêm chung kết Miss Cosmo diễn ra hồi tháng 10/2024 tại TPHCM, Ketut Permata Juliastrid Sari, đến từ Indonesia, đã giành ngôi vị hoa hậu. Người đẹp theo học ngành thiết kế thời trang, đồng thời là người mẫu chuyên nghiệp, được nhận xét mang vẻ đẹp hiện đại, tự tin và bản lĩnh.

Trong suốt nhiệm kỳ, cô đã đặt chân đến nhiều quốc gia như Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Lào... để thực hiện các dự án giao lưu văn hóa. Nổi bật là hoạt động đồng hành cùng tổ chức Smile Train hỗ trợ phẫu thuật và chăm sóc y tế cho trẻ em dị tật vùng hàm mặt tại Đông Nam Á.

Không chỉ vậy, cô còn tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn văn hóa - nghệ thuật và gần đây là chương trình trồng rừng tại Bali (Indonesia), góp phần nâng cao nhận thức về môi trường.

Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari khoe giọng hát và vũ đạo ấn tượng (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi khởi động cuộc thi Miss Cosmo 2025, Ketut Permata Juliastrid Sari mang đến phần trình diễn mở màn đầy ấn tượng với tiết mục Into The Cosmo - Girl on fire cùng vũ đoàn. Người đẹp Indonesia tự tin khoe giọng hát live đầy nội lực, đem lại phần trình diễn sôi động và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Chia sẻ về nhiệm kỳ của mình, hoa hậu cho biết: "Cuộc thi đã cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá để trưởng thành hơn. Hơn hết, tôi yêu Việt Nam, xem đây là quê hương thứ hai. Tôi rất mong chờ được trao vương miện cho tân hoa hậu, mong rằng các bạn hãy tập trung vào bản thân để tỏa sáng nhất".

Song hành cùng Miss Cosmo 2024, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut (Thái Lan) cũng đã có một nhiệm kỳ đầy ý nghĩa.

Mook Karnruethai Tassabut, là người mẫu, MC song ngữ tiếng Thái và tiếng Anh. Cô tốt nghiệp khoa Nghệ thuật tại Đại học Silpakorn. Trước đây cô từng làm cố vấn sắc đẹp và thành viên phi hành đoàn cho một hãng hàng không Trung Đông trong 4 năm.

Trong gần một năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Mook đã trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan khi góp phần lan tỏa những giá trị tích cực thông qua các hoạt động xã hội, quảng bá hình ảnh du lịch và ẩm thực.

Theo ban tổ chức, tại Miss Cosmo 2025, cả đương kim hoa hậu và á hậu Miss Cosmo 2024 sẽ cùng có màn final walk (bước đi cuối cùng trong nhiệm kỳ) tại Việt Nam.

Năm nay, Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức Miss Cosmo 2025 với sự tham gia của hơn 80 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 11 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc lễ hội, kết hợp thời trang, di sản và giao lưu văn hóa tại nhiều tỉnh, thành.

Với chủ đề “Rising Dragon”, cuộc thi mang đến thông điệp phụ nữ không chỉ tỏa sáng trên sân khấu sắc đẹp, mà còn vươn mình mạnh mẽ để thể hiện bản lĩnh và sức ảnh hưởng.

Bên cạnh các hoạt động và những phần thi quan trọng, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi dự án cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Các người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ sang Việt Nam tranh tài (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm thi Jury Session sẽ diễn ra vào giữa tháng 12 tại TPHCM với các nội dung: Đồng diễn, tự giới thiệu, trình diễn Bikini, trình diễn Dạ hội và trao các giải thưởng phụ.

Đêm chung kết diễn ra vào ngày 20/12, được tổ chức dưới hình thức lễ hội ngoài trời, diễn ra tại công viên Sáng tạo (TPHCM) với sức chứa lên đến 20.000 khán giả.

Sau đăng quang, tân hoa hậu sẽ sống và làm việc tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, đồng hành cùng tổ chức Miss Cosmo thực hiện các công việc và hoàn thành nhiệm kỳ của mình trước khi trao lại vương miện cho hoa hậu kế nhiệm.