Hoa hậu từng vào vai Hiếu Kiêng trong "Mối tình đầu" giờ ra sao?

Tuy nhiên, khác với hào quang rực rỡ thời trẻ, cuộc đời và sự nghiệp của Lee Seung Yeon về sau lại gắn với hàng loạt bê bối khiến hình ảnh “ngọc nữ” sụp đổ trong mắt công chúng.

Lee Seung Yeon sinh năm 1968 tại Seoul (Hàn Quốc) trong một gia đình khá giả. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1988, cô làm tiếp viên hàng không cho hãng Hàng không Hàn Quốc (Korean Air) trước khi bén duyên với làng giải trí.

Năm 1992, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và giành ngôi Á hậu 2. Dù không đăng quang, Lee Seung Yeon lại được truyền thông chú ý nhiều hơn nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái hiện đại.

Một năm sau, cô đại diện Hàn Quốc tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1993 và lọt top 10 chung cuộc - thành tích khá ấn tượng với đại diện xứ kim chi thời điểm đó.

Sau cuộc thi sắc đẹp, Lee Seung Yeon nhanh chóng bước chân vào lĩnh vực quảng cáo và diễn xuất. Gương mặt vừa ngây thơ vừa sắc sảo giúp cô trở thành cái tên được săn đón trên màn ảnh Hàn Quốc.

Đỉnh cao sự nghiệp của nữ diễn viên đến vào năm 1996 khi cô đảm nhận vai Hiếu Kiêng trong Mối tình đầu - bộ phim từng tạo cơn sốt khắp châu Á.

Không chỉ gây chú ý bởi diễn xuất giàu cảm xúc, Lee Seung Yeon còn trở thành biểu tượng thời trang nhờ phong cách thanh lịch và hiện đại. Tên tuổi của cô phủ sóng mạnh mẽ tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á.

Thời điểm ấy, Lee Seung Yeon được xếp vào hàng ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc với cát-xê cao và lịch làm việc dày đặc. Tuy nhiên, sự nghiệp đang ở đỉnh cao của nữ diễn viên bất ngờ lao dốc vì một scandal gây chấn động.

Năm 2004, Lee Seung Yeon thực hiện bộ ảnh mang chủ đề “Những nô lệ tình dục”. Bộ ảnh ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì bị cho là khai thác nỗi đau lịch sử.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, nữ diễn viên phải tổ chức họp báo công khai xin lỗi. Trong nước mắt, cô quỳ gối trước truyền thông và công chúng để nhận sai.

Dù sau đó Lee Seung Yeon tuyên bố dùng toàn bộ lợi nhuận từ sách ảnh để hỗ trợ các nạn nhân, làn sóng phẫn nộ vẫn không lắng xuống. Scandal khiến hình ảnh của cô gần như sụp đổ hoàn toàn. Khi mới ngoài 30 tuổi, Lee Seung Yeon buộc phải rút lui khỏi làng giải trí.

Những năm tiếp theo, nữ diễn viên tiếp tục đối mặt hàng loạt rắc rối đời tư. Cô từng bị phát hiện lái xe không có bằng lái và bị kết án một năm quản chế cùng 80 giờ lao động công ích. Sau đó, tên tuổi Lee Seung Yeon lại xuất hiện trên mặt báo khi liên quan tới một vụ tai nạn giao thông bỏ trốn.

Dù không trực tiếp cầm lái, việc là chủ sở hữu chiếc xe khiến cô tiếp tục hứng chỉ trích từ công chúng. Liên tiếp những bê bối khiến Lee Seung Yeon gần như biến mất khỏi làng giải trí Hàn Quốc suốt thời gian dài.

Năm 2007, cô bất ngờ thông báo kết hôn với một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cặp đôi có một con gái chung và nữ diễn viên dần sống kín tiếng hơn.

Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Năm 2013, Lee Seung Yeon tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi bị điều tra vì sử dụng propofol - loại thuốc gây mê bị kiểm soát nghiêm ngặt tại Hàn Quốc.

Theo cơ quan điều tra, nữ diễn viên sử dụng loại thuốc này trong thời gian dài với mục đích chăm sóc sắc đẹp. Vụ việc gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc bởi thời điểm đó nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng vướng nghi án lạm dụng propofol.

Kết quả, Lee Seung Yeon bị tuyên án 8 tháng tù treo và nộp phạt 5,5 triệu won (gần 97 triệu đồng). Trong ngày hầu tòa, nữ diễn viên bật khóc và nói: “Mọi người xem tôi như một kẻ nghiện ngập”.

Những scandal nối tiếp khiến hình ảnh trong sáng mà cô xây dựng nhiều năm gần như tan biến hoàn toàn.

Ở tuổi gần 60, Lee Seung Yeon không còn giữ được vẻ ngoài rực rỡ như thời kỳ đỉnh cao. Những hình ảnh đời thường được cô đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả bất ngờ vì dấu hiệu tuổi tác hiện rõ trên gương mặt.

Nhiều ý kiến cho rằng việc lạm dụng thẩm mỹ trong quá khứ khiến ngoại hình của nữ diễn viên thay đổi đáng kể, gương mặt trở nên phù nề và thiếu tự nhiên.

Hiện tại, Lee Seung Yeon khá kín tiếng về đời tư. Cô hiếm khi nhắc tới chồng trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn hôn nhân rạn nứt sau scandal propofol năm 2013.

Dù không còn hào quang như trước, nữ diễn viên vẫn chưa từ bỏ nghệ thuật. Từ năm 2024, Lee Seung Yeon dần quay trở lại màn ảnh với các vai phụ và khách mời trong nhiều dự án phim truyền hình, trong đó có bộ phim A Graceful Liar phát sóng năm 2025.

Cô cũng tích cực tham gia các chương trình giải trí và thường xuyên chia sẻ hình ảnh hậu trường trên trang cá nhân để giao lưu với người hâm mộ.

Lee Seung Yeon từng tâm sự rằng diễn xuất vẫn là đam mê lớn nhất cuộc đời cô. Vì vậy, dù không còn được giao vai nữ chính, nữ diễn viên vẫn muốn tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh bằng mọi khả năng có thể.