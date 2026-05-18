Theo truyền thông Hàn Quốc, Văn phòng Thuế Samsung thuộc quận Gangnam đã ra quyết định kê biên căn hộ của nữ diễn viên tại Gimpo từ ngày 6/4. Đây là một trong 2 bất động sản mà Kim Sa Rang hiện sở hữu.

Kim Sa Rang chưa phản hồi thông tin liên quan tới việc nợ thuế (Ảnh: Osen).

Căn hộ bị tạm giữ có giá công bố khoảng 366 triệu won (hơn 6 tỷ đồng) tính đến đầu năm nay. Tuy nhiên, theo giá giao dịch thực tế trên thị trường, bất động sản này được cho là có giá khoảng 600 triệu won, tương đương hơn 10 tỷ đồng.

Theo quy định tại Hàn Quốc, cơ quan thuế sẽ tính giá trị xử lý tài sản dựa trên mức giá công bố chính thức thay vì giá thị trường thực tế. Nếu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ tài chính, lệnh tạm giữ sẽ được dỡ bỏ. Ngược lại, bất động sản có thể bị đưa ra đấu giá công khai để thu hồi khoản nợ thuế.

Hiện, dư luận vẫn chờ phản hồi chính thức từ phía Kim Sa Rang về vụ việc.

Tại Hàn Quốc, các vụ việc nghệ sĩ nợ thuế thường thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận bởi hình ảnh người nổi tiếng luôn gắn với sự giàu có và lối sống xa hoa.

Trong những năm gần đây, nhiều ngôi sao Hàn Quốc từng bị điều tra hoặc truy thu thuế với số tiền lớn. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng liên quan tới hành vi trốn thuế cố ý. Một số nghệ sĩ cho biết họ gặp khó khăn trong quá trình kê khai thu nhập phức tạp hoặc tranh chấp về cách tính thuế với cơ quan chức năng.

Dù vậy, các vụ việc liên quan tới nợ thuế vẫn thường tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới hình ảnh công chúng của nghệ sĩ, đặc biệt tại Hàn Quốc.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc Kim Sa Rang đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh (Ảnh: Cosmopolitan).

Kim Sa Rang (SN 1978) được biết tới rộng rãi sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Một năm sau đó, cô đại diện Hàn Quốc tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2001 nhưng không giành thành tích nổi bật.

Sau khi bước chân vào làng giải trí, Kim Sa Rang chuyển hướng sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Secret Garden hay Get Revenge.

Ngoài phim truyền hình, cô còn tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như Love Impossible, Hot for Teacher và Radio Dayz.

Dù không thuộc nhóm “bảo chứng doanh thu” của màn ảnh Hàn, Kim Sa Rang vẫn duy trì sức hút lớn nhờ ngoại hình quyến rũ và hình tượng gợi cảm. Trong nhiều năm, cô được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng nổi bật nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Năm 2013, Kim Sa Rang từng bị réo tên trong vụ việc liên quan tới nghi vấn đường dây môi giới mại dâm cao cấp có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc.

Thông tin khi đó gây chấn động truyền thông xứ kim chi và ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của nữ diễn viên. Tuy nhiên, Kim Sa Rang đã nhanh chóng phủ nhận toàn bộ cáo buộc và tuyên bố bảo vệ danh dự bằng biện pháp pháp lý.

Sau vụ việc, Kim Sa Rang dần trở nên kín tiếng hơn trong đời sống cá nhân và hạn chế xuất hiện trước truyền thông.