Hoa hậu Thế giới: Người đẹp Cộng hòa Séc đăng quang, Việt Nam lọt top 40

Không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên trang quốc tế, người đẹp Krystyna Pyszková đến từ Cộng hòa Séc đã đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 71. Danh hiệu Á hậu thuộc về người đẹp Li-băng Yasmina Zaytoun.

Krystyna Pyszková (người Cộng hòa Séc) trở thành Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Miss World).

Hoa hậu Krystyna Pyszková cũng là thí sinh có câu trả lời ứng xử thuyết phục và tự tin nhất trong top 4. Đứng trước câu hỏi chung: "Trình bày lý do khiến mình xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Thế giới", người đẹp Cộng hòa Séc nói: "Hãy tưởng tượng mình là trẻ em, luôn có đam mê và ước mơ. Nhưng khi trưởng thành, ước mơ đó thường bị lãng quên.

Vì vậy, hãy nghĩ mình là cha mẹ, hãy trao cơ hội cho trẻ em được giáo dục, được theo đuổi ước mơ. Tôi luôn khát khao được mang lại một chất lượng giáo dục tốt cho trẻ em. Tôi muốn tiếp tục theo đuổi công việc này trong tương lai".

Krystyna Pyszková được mệnh danh là búp bê sống nhờ nhan sắc ngọt ngào, mái tóc vàng óng ả và chiều cao lên đến 1,81m. Cô đã tốt nghiệp ngành Luật tại đại học Karl, Praha và tiếp tục theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck (Áo).

Hiện, mỹ nhân tóc vàng còn theo đuổi công việc người mẫu thời trang và đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Tại cuộc thi, cô liên tục ghi điểm với những phần thi ấn tượng, gu thời trang bắt mắt. Ngoài danh hiệu Hoa hậu Thế giới lần thứ 71, người đẹp sinh năm 1999 cũng góp mặt trong top 10 Dự án nhân ái của cuộc thi.

Top 4 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Miss World).

Sau 20 ngày tranh tài tại Ấn Độ, 112 thí sinh của Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 đã bước vào đêm chung kết. Đêm thi được Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young và nhà làm phim người Ấn Độ - Karan Johar - đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Mở đầu chương trình, 112 thí sinh tham gia phần biểu diễn cùng các vũ công của Ấn Độ. Họ diện trang phục truyền thống. Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 ngập tràn phong cách và văn hóa nước chủ nhà với những phần trình diễn của các ngôi sao Bollywood.

Trong đêm chung kết, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 lần lượt công bố top 40, top 12, top 8, top 4, Hoa hậu và Á hậu. Nét mới của cuộc thi Hoa hậu Thế giới là top 12 (mỗi châu lục chọn 2 thí sinh), top 8 (mỗi châu lục chọn 2 thí sinh), top 4 (mỗi châu lục 1 thí sinh), chỉ có một Á hậu và Hoa hậu.

Top 40 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Miss World).

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên trang, top 40 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 gồm Botswana, Brazil, Croatia, Anh, Li-băng, Martinique, Nepal, Nigeria, Tunisia, Uganda, Ukraine, Việt Nam, Zimbabwe, Trinadad & Tobago, Kenya, Mauritius, Somali, Nam Phi, Tanzania, Bỉ, Cộng hòa Séc, Pháp, Italy, Madagascar, Tây Ban Nha, Wales, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ, Belize, Canada, Nam Sudan... Họ gồm 13 người đẹp chiến thắng ở phần thi phụ và 27 người đẹp do Ban Giám khảo lựa chọn.

Các giải thưởng phụ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 cũng được trao trong đêm chung kết. 5 người đẹp chiến thắng thử thách hùng biện Head to Head (Thử thách đối đầu) là đại diện Botswana, Anh, Li-băng, Nigeria, Zimbabwe.

Top 4 Người đẹp Nhân ái gồm Nepal - Priyanka Rani Joshi (châu Á), Uganda - Hannah Tumukunde, Brazil - Leticía Frota (châu Mỹ), Ukraine - Sofia Shamia (châu Âu).

Người chiến thắng cuối cùng ở giải Người đẹp Nhân ái là đại diện của Brazil. Trên sân khấu chung kết, người đẹp Sofia Shamia của Brazil bày tỏ mong muốn được dành cả cuộc đời để theo đuổi các dự án nhân ái và lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi nơi trên thế giới.

Người đẹp Brazil nhận giải Hoa hậu Nhân ái của Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh chụp màn hình).

Người đẹp Martinique - Axelle René - thắng thử thách Người đẹp Thời trang (Ảnh: Miss World).

Đại diện Croatia - Lucija Begić - thắng thử thách Người đẹp Thể thao. Người đẹp Martinique - Axelle René - thắng thử thách Người đẹp Thời trang, người đẹp Tunisia - Imen Mehrzi - thắng Người đẹp Tài năng. Đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương - thắng thử thách Multimedia.

Top 12 cuộc thi năm nay được đánh giá đều là những gương mặt xuât sắc gồm Brazil, Cộng hòa Dominia, Trinadad & Tobago, Botswana, Mauritius, Uganda, Cộng hòa Séc, Anh, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Li-băng, Australia.

Top 12 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 vắng mặt một số đại diện được các chuyên trang đánh giá cao như người đẹp Peru, Indonesia.

12 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Miss World).

Từ top 12, top 8 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 gồm người đẹp Brazil, Trinadad & Tobago, Botswana, Uganda, Cộng hòa Séc, Anh, Ấn Độ, Li-băng. 8 người đẹp trải qua phần thi ứng xử đầu tiên để giành cơ hội vào top 4.

Ở phần thi ứng xử, 8 người đẹp được chia theo châu lục để nhận câu hỏi. $ câu hỏi đều liên quan tới vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại, cách thúc đẩy vai trò của phụ nữ ngày nay. Phần thi này khiến khán giả theo dõi cuộc thi hài lòng bởi cả 8 người đẹp đều trả lời lưu loát và thuyết phục.

Top 8 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Miss World).

Top 4 của cuộc thi gồm 4 đại diện xuất sắc cho 4 châu lục. Họ là người đẹp Trinidad & Tobago (châu Mỹ), Botswana (châu Phi), Cộng hòa Séc (châu Âu), Li-băng (châu Á - Thái Bình Dương). Top 4 này tham gia phần thi ứng xử thứ hai đều quyết định danh hiệu Hoa hậu và Á hậu.

Dù đã nỗ lực rất nhiều suốt 3 tuần thi đấu tại Ấn Độ, đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương - buộc phải dừng chân ở top 40. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71, đại diện Việt Nam lọt top 25 phần thi Head to Head Challenge và chiến thắng thử thách Multimedia (Đa phương tiện).

Mai Phương giành giải thử thách Multimedia và dừng chân ở top 40 cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Ảnh: Senvang).

Năm nay, do thời lượng chung kết có hạn nên Ban Tổ chức đã quyết định cắt bỏ phần thi Dance of the World (Vũ điệu thế giới). Đây là phần thi đặc trưng được duy trì trong nhiều năm qua của cuộc thi.

Tại phần thi Dance of the World, các thí sinh thể hiện những điệu múa đặc trưng cho văn hóa của quốc gia mà mình đại diện. Do vậy, Mai Phương không có cơ hội thể hiện điệu See tình trên sân khấu chung kết Hoa hậu Thế giới.

Ban Tổ chức không bán vé xem chung kết mà chỉ có giấy mời. Trước đó có tin đồn rằng giá vé xem chung kết Hoa hậu Thế giới khoảng 300 USD, nhưng Ban Tổ chức cho hay, thiệp mời hoàn toàn miễn phí và khán giả không thể trả tiền để mua vé mời.