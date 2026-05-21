Hoa hậu Thanh Thảo tốt nghiệp loại xuất sắc ở Mỹ, dự định học thạc sĩ

Thanh Thảo cho biết tấm bằng tốt nghiệp này chính là thành quả của 4 năm bền bỉ theo đuổi tri thức và không ngừng hoàn thiện bản thân của cô. Bentley University là một trong những ngôi trường đào tạo kinh doanh và tài chính danh tiếng tại Mỹ. Trong lễ tốt nghiệp, cô được nhà trường trao dây đeo danh dự màu vàng trên áo cử nhân - biểu tượng dành cho những sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc tại trường.

Ngay từ khi nhập học, Thanh Thảo đã giành được học bổng đầu vào 50% và liên tục duy trì thành tích học tập vượt trội. Cô cũng thường xuyên lan tỏa nguồn năng lượng tích cực qua các nội dung chia sẻ về cuộc sống du học sinh trên mạng xã hội.

Người đẹp cho biết hành trình du học đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm đáng nhớ và là khoảng thời gian giúp bản thân trưởng thành rõ rệt cả trong suy nghĩ lẫn cách sống.

Hoa hậu Thanh Thảo trong ngày nhận bằng tốt nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sống xa gia đình, Thnah Thảo từng đối diện với không ít áp lực. Chia sẻ về hành trình đã qua, hoa hậu xúc động nói: “Bốn năm du học tại Mỹ là hành trình hoàn thiện bản thân và trưởng thành sâu sắc của tôi. Song hành cùng việc chinh phục tấm bằng đại học, giá trị lớn nhất mà tôi nhận được chính là sự rèn luyện tinh thần tự lập và định vị rõ nét chân dung của mình cho tương lai”.

Đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam khi đang là du học sinh tại Mỹ, Thanh Thảo phải liên tục di chuyển giữa hai quốc gia để vừa đảm bảo tiến độ học tập, vừa hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu đương nhiệm.

Dù đối mặt với vô vàn rào cản từ việc lệch múi giờ, áp lực học tập của năm cuối ngành Marketing, Thanh Thảo vẫn không chọn cách bảo lưu việc học. Cô cố gắng quản trị thời gian, cân bằng cuộc sống để tốt nghiệp đúng hạn với thành tích xuất sắc.

Bố mẹ Hoa hậu Thanh Thảo trong lễ tốt nghiệp của con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý trong lễ tốt nghiệp chính là hình ảnh Thanh Thảo hạnh phúc chụp ảnh cùng gia đình tại khuôn viên trường. Với cô, sự hiện diện của ba mẹ trong ngày đặc biệt này chính là món quà lớn nhất sau hành trình nhiều cố gắng.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất trong ngày tốt nghiệp là có gia đình cùng chung vui. Tôi biết ba mẹ đã luôn dõi theo và hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay”, người đẹp xúc động chia sẻ.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ, Thanh Thảo cho biết cô sẽ sớm trở về Việt Nam để tập trung phát triển các hoạt động nghệ thuật, học thêm các kỹ năng, đồng thời tiếp tục thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của một đương kim hoa hậu thông qua các dự án cộng đồng, truyền cảm hứng đến giới trẻ.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng tiết lộ đang có kế hoạch học thạc sĩ trong tương lai gần, nhằm tiếp tục trau dồi kiến thức và phát triển bản thân một cách toàn diện hơn. “Tôi luôn tin rằng tri thức là nền tảng quan trọng giúp phụ nữ tự tin và phát triển hơn mỗi ngày, vì vậy nếu có cơ hội tôi luôn muốn được tiếp tục học và trau dồi”, Thanh Thảo nói.