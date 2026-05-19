Cuộc đời “Nữ vương Nữ Nhi Quốc” Chu Lâm sau 42 năm đóng Tây du ký

Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả châu Á, hình ảnh Nữ vương Tây Lương quốc si tình nhìn Đường Tăng bằng ánh mắt lưu luyến đã trở thành một trong những phân đoạn kinh điển nhất của phim truyền hình Trung Quốc. Vẻ đẹp của Chu Lâm khi ấy được mô tả là vừa cổ điển vừa sang trọng, mang thần thái rất riêng mà hiếm mỹ nhân nào của màn ảnh Hoa ngữ có được.

Chu Lâm được xem là nữ diễn viên đẹp nhất trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Sinh năm 1952 tại Trung Quốc, Chu Lâm từ nhỏ đã nổi bật bởi ngoại hình xinh đẹp cùng năng khiếu nghệ thuật. Cha mẹ cho bà học múa, thể dục nhịp điệu và nhiều bộ môn nghệ thuật từ sớm. Năm 18 tuổi, bà gia nhập Đoàn văn công Bắc Kinh và trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là Chu Lâm từng từ bỏ nghệ thuật để theo học ngành y tại Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc tại một viện nghiên cứu và tưởng như sẽ gắn bó với nghề y thay vì sân khấu hay điện ảnh.

Dẫu vậy, nghệ thuật dường như vẫn là định mệnh của bà. Đầu thập niên 1980, Chu Lâm được một đạo diễn chú ý và mời tham gia một vai diễn nhỏ. Chính lần xuất hiện ngắn ngủi ấy đã đánh thức niềm đam mê diễn xuất trong bà. Sau đó, bà thi vào lớp đào tạo diễn viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và bắt đầu nghiêm túc theo đuổi nghề diễn.

Bước ngoặt mang tên Tây du ký

Chu Lâm và "Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Chu Lâm đến vào năm 1985 khi đạo diễn Dương Khiết chọn bà vào vai Nữ vương Nữ Nhi Quốc trong Tây du ký.

Khi ấy, Chu Lâm không phải lựa chọn quá nổi bật. Bà có vóc dáng mảnh khảnh, làn da ngăm và vẻ đẹp không quá sắc sảo theo tiêu chuẩn thời đó. Nhưng sau khi hóa trang, đạo diễn Dương Khiết gần như sửng sốt vì khí chất hoàng gia toát ra từ nữ diễn viên.

Không phụ kỳ vọng, Chu Lâm nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc của bộ phim. Nữ vương Tây Lương quốc qua diễn xuất của bà hiện lên vừa cao quý vừa dịu dàng, mang vẻ si tình khiến khán giả nhiều năm sau vẫn không thể quên.

Theo lời kể của Chu Lâm, trong nguyên tác của Tây du ký, nhân vật Đường Tăng gần như không hề rung động trước nữ vương. Tuy nhiên, đoàn phim đã sửa kịch bản để tạo thêm chiều sâu cảm xúc. Trong phiên bản truyền hình, Đường Tăng ít nhiều bị lay động trước vẻ đẹp và tấm chân tình của nữ vương nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn con đường tu hành.

Diễn xuất ấn tượng và thần thái cuốn hút của Chu Lâm trong "Tây du ký" (Ảnh: Sohu).

Chính sự thay đổi này đã tạo nên một trong những chuyện tình dang dở nổi tiếng nhất màn ảnh Trung Quốc. Những cảnh quay ánh mắt giữa Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa được đánh giá là đầy cảm xúc đến mức nhiều người tin rằng họ “phim giả tình thật”.

Sự thật về chuyện "phim giả tình thật" với Từ Thiếu Hoa

Suốt nhiều năm, truyền thông Trung Quốc liên tục đồn đoán về mối quan hệ đặc biệt giữa Chu Lâm và Từ Thiếu Hoa. Tin đồn càng lan rộng khi nữ diễn viên từng nói trong một lần hội ngộ: “Ngự đệ ca ca, chẳng có gì thay đổi”. Câu nói ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc khiến công chúng cho rằng bà vẫn dành tình cảm đặc biệt cho người bạn diễn.

Tuy nhiên, sau này, Từ Thiếu Hoa khẳng định mối quan hệ giữa họ chỉ dừng ở mức đồng nghiệp thân thiết. Ông cho biết cả hai nhập vai quá tốt nên khán giả mới tin rằng tình cảm trên màn ảnh là thật ngoài đời.

Một chi tiết thú vị khác được tiết lộ nhiều năm sau là ánh mắt si mê nổi tiếng của Chu Lâm dành cho Đường Tăng thực chất còn đến từ việc bà bị cận thị nặng. Khi bỏ kính trong lúc quay phim, nữ diễn viên gần như không nhìn rõ nên ánh mắt luôn chăm chú và không rời khỏi bạn diễn, vô tình tạo nên hiệu ứng cảm xúc đặc biệt trên màn ảnh.

Sau "Tây du ký", Chu Lâm tiếp tục hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Sohu).

Sau thành công của Tây du ký, Chu Lâm tiếp tục tham gia nhiều bộ phim khác và giành được không ít giải thưởng danh giá. Bà được công nhận là diễn viên hạng nhất quốc gia Trung Quốc và trở thành thành viên của nhiều hiệp hội điện ảnh lớn.

Hai cuộc hôn nhân và cuộc sống bình yên ở tuổi xế chiều

Cuộc sống riêng của nữ diễn viên lại khá kín tiếng. Theo truyền thông Trung Quốc, Chu Lâm đã kết hôn lần đầu từ năm 1980, trước khi nổi tiếng với vai Nữ vương Tây Lương. Chồng đầu của bà là người ngoài ngành giải trí. Cuộc hôn nhân này tan vỡ nhưng nguyên nhân ly hôn chưa từng được nữ diễn viên công khai.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Chu Lâm gần như dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp. Bà lao vào công việc, liên tục tham gia các dự án phim ảnh và xây dựng vị trí vững chắc trong làng điện ảnh Trung Quốc.

Đến năm 1993, bà mới gặp người chồng hiện tại - Vương Khải Vinh trong một buổi gặp mặt bạn bè. Ông là trí thức ngoài ngành giải trí, sống kín đáo và điềm đạm. Theo nhiều nguồn tin, chính sự chân thành và thấu hiểu của Vương Khải Vinh đã khiến Chu Lâm mở lòng sau nhiều năm sống khép kín.

Chu Lâm sống kín tiếng ở tuổi ngoài 70 (Ảnh: Sina).

Hai người kết hôn vào năm 2005 khi nữ diễn viên đã 53 tuổi. Không đám cưới xa hoa, không truyền thông rình rang, hôn lễ của họ diễn ra đơn giản với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.

Sau kết hôn, vợ chồng Chu Lâm từng nghĩ đến chuyện sinh con. Nhưng ở tuổi ngoài 50, việc mang thai với nữ diễn viên rất khó khăn. Bà từng mang thai ngoài ý muốn nhưng không may bị sảy thai. Cú sốc này khiến Chu Lâm suy sụp tinh thần trong thời gian dài.

Theo truyền thông Trung Quốc, chính người chồng hiện tại đã giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Ông nói với bà rằng: “Có con hay không không quan trọng, chỉ cần chúng ta sống tốt là đủ”.

Sau nhiều suy nghĩ, Chu Lâm quyết định không sinh con. Đây cũng là lựa chọn khiến công chúng Trung Quốc bàn luận suốt nhiều năm bởi trong quan niệm truyền thống Á Đông, việc không có con thường bị xem là thiếu trọn vẹn.

Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa bao giờ tỏ ra hối tiếc. Bà từng chia sẻ: “Hoặc cho con điều tốt nhất, hoặc đừng sinh”. Với bà, một đứa trẻ cần được sinh ra trong điều kiện tốt nhất về sức khỏe, tinh thần và tình yêu thương. Khi cảm thấy bản thân không thể đáp ứng điều đó, bà lựa chọn không cưỡng cầu.

Đam mê lớn của Chu Lâm là chụp ảnh (Ảnh: Sina).

Ở tuổi ngoài 70, Chu Lâm sống bình yên bên chồng trong căn nhà ngập cây xanh và thú cưng. Theo truyền thông Trung Quốc, chồng bà rất yêu chiều vợ, luôn đồng hành cùng bà trong mọi sở thích như đọc sách, du lịch, chụp ảnh hay chăm mèo.

Những năm gần đây, Chu Lâm hầu như không còn xuất hiện trên màn ảnh. Bà dành thời gian đọc sách, tập thể thao, đi bảo tàng và tham gia các hoạt động nghệ thuật nhỏ cùng bạn bè. Dù đã bước sang tuổi 74, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái thanh lịch và vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Trong mắt nhiều khán giả Trung Quốc, Chu Lâm không chỉ là “Nữ vương đẹp nhất Tây du ký” mà còn là biểu tượng của mẫu phụ nữ sống độc lập, biết mình muốn gì và dám lựa chọn cuộc đời theo cách riêng.