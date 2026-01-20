Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 trở lại Mỹ hoàn thành việc học

Sau gần một năm trở về Việt Nam sinh sống và tham gia thi sắc đẹp, đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Hoa hậu Thanh Thảo chính thức quay lại Mỹ để hoàn thành chương trình học còn dang dở.

Mới đây, Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh được bà nội và bạn bè thân thiết ra tiễn ở sân bay. Khoảnh khắc chia tay sau quãng thời gian dài gắn bó cùng gia đình mang đến nhiều cảm xúc với hoa hậu sinh năm 2002.

Gia đình, bạn bè tiễn Thanh Thảo về Mỹ tiếp tục việc học (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về lý do quay lại Mỹ trong thời gian đương nhiệm, Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo cho biết cô vẫn đang theo học ngành Marketing tại trường Đại học Bentley (Mỹ) và dự kiến sẽ hoàn thành chương trình học vào mùa hè năm nay.

Với người đẹp, việc học là ưu tiên hàng đầu, không chỉ để hoàn thiện bản thân mà còn là nền tảng giúp cô phát triển tư duy, kỹ năng và đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng trong vai trò một hoa hậu.

Nói về cảm xúc trong ngày rời Việt Nam, Thanh Thảo thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều lưu luyến và chưa thật sự sẵn sàng khi phải quay lại Mỹ sau một năm gắn bó với quê nhà.

Cô cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể ở lại đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình, đồng thời cho biết thời tiết tại Mỹ hiện khá lạnh, khiến cô có phần lo lắng. Tuy vậy, niềm vui được quay lại trường, gặp gỡ bạn bè và chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới vẫn là nguồn động lực lớn đối với Thanh Thảo.

Dù ưu tiên việc học, đương kim Hoa hậu Đại dương Việt Nam khẳng định sẽ chủ động sắp xếp thời gian để có thể di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ, tham gia các sự kiện quan trọng, đặc biệt là những hoạt động văn hóa - cộng đồng khi điều kiện cho phép.

Thanh Thảo cũng cho biết quyết định của cô nhận được sự ủng hộ từ Ban tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam trong việc xây dựng hình ảnh người đẹp gắn liền với tri thức, trách nhiệm xã hội và giá trị phát triển bền vững. Phía Ban tổ chức cũng tạo điều kiện để cô toàn tâm hoàn thành chương trình học và tiếp tục lan toả những giá trị tích cực đến cộng đồng.