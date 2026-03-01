Hoa hậu Ngọc Thanh vẽ nón lá quảng bá văn hóa Huế

Trong tà áo dài truyền thống, Ngọc Thanh tự tay cầm cọ, tỉ mỉ phác họa từng đường nét trên chiếc nón trắng tinh khôi. Đây không chỉ là một hoạt động giao lưu hay ghi hình, mà còn là cách cô tiếp cận văn hóa Huế bằng sự lắng đọng và trân trọng.

Hoa hậu Văn hóa Du lịch Việt Nam 2024 Phạm Thị Ngọc Thanh say mê vẽ nón lá Huế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thông qua trải nghiệm vẽ tranh trên nón lá, hoa hậu gửi gắm thông điệp về vai trò của người trẻ trong việc gìn giữ và sáng tạo di sản. Cô nhấn mạnh rằng văn hóa không chỉ tồn tại trong bảo tàng hay sách vở, mà hiện diện trong từng hành động cụ thể, từ một nét cọ, một câu chữ đến cách mỗi người kể câu chuyện về quê hương mình.

Chia sẻ về chuyến đi, Ngọc Thanh cho biết cô đến Huế với mong muốn góp phần quảng bá du lịch văn hóa, lan tỏa những giá trị truyền thống trong dòng chảy hiện đại.

Người đẹp mong muốn góp phần quảng bá du lịch văn hoá Huế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phạm Thị Ngọc Thanh được biết đến không chỉ với danh hiệu sắc đẹp mà còn bởi nền tảng nghệ thuật đa dạng.

Từ năm 2011 đến 2018, cô là một hiện tượng thơ văn và xuất bản trong giới trẻ. Cô cũng là người sáng lập mạng lưới Ngôi Sao Hướng Dương, kết nối hơn 500 đơn vị nghệ thuật thiếu nhi trên toàn quốc, đồng thời đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ngọc Thanh còn sở hữu khả năng ca hát, hội họa, viết thư pháp và thường xuyên giảng dạy thư pháp cho du khách quốc tế. Đối với cô, nghệ thuật không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là phương tiện đối thoại văn hóa, góp phần giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới.