Nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới Blackpink ưu ái thời trang Việt đến mức nào?

Nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới hiện nay Blackpink đang trở thành “bệ phóng” đưa thời trang Việt vươn ra thị trường quốc tế. Trong vài năm trở lại đây, các thành viên liên tục lựa chọn thiết kế của local brand (thương hiệu nội địa) Việt cho hoạt động biểu diễn, phát hành đĩa đơn, quay MV và thực hiện ảnh bìa album ca nhạc...

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc cả 4 thành viên mặc thiết kế đặt may riêng của thương hiệu Việt Nam Feng System trong đoạn giới thiệu album Deadline của Blackpink dự kiến phát hành tháng 2/2026.

Được biết, đây là sự lựa chọn trực tiếp từ ê-kíp stylist (nhà tạo mẫu) của nhóm nhạc, không phải hợp tác tài trợ với nhãn hàng. Việc thương hiệu Việt xuất hiện đồng bộ trên ấn phẩm quảng bá của nhóm nhạc toàn cầu cho thấy năng lực thiết kế trong nước đã đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ và tính ứng dụng ở quy mô quốc tế.

Ngoài Feng System, Fancì Club là thương hiệu Việt xuất hiện với tần suất khá dày cùng với Blackpink. Thiết kế của thương hiệu từng góp mặt trong MV Pink Venom, khi Jisoo và Rosé diện các mẫu corset (áo cúp ngực), váy mang tinh thần Y2K pha trộn cấu trúc hiện đại.

Trong đêm diễn Born Pink tại Hà Nội năm 2023, Jisoo và Lisa tiếp tục lựa chọn trang phục của Fancì cho phần trình diễn solo.

Lisa cũng từng mặc thiết kế của thương hiệu này trong bộ ảnh Giáng sinh đăng trên Instagram cá nhân, giúp local brand Việt tiếp cận hàng chục triệu người theo dõi toàn cầu.

Thành viên Jennie nhiều lần xuất hiện với thiết kế của Feng System và LSoul trong các sản phẩm cá nhân.

Các mẫu váy cắt xẻ, bodysuit (trang phục ôm sát) và phom dáng đương đại của thời trang Việt giúp hoàn thiện hình ảnh gợi cảm nhưng sắc sảo, phong cách đặc trưng của cô. Sau mỗi lần được Jennie diện, nhiều sản phẩm của các thương hiệu nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy hàng”, cho thấy sức ảnh hưởng trực tiếp của Blackpink tới thị trường.

Theo chia sẻ từ các nhà thiết kế, những lần kết hợp giữa các thương hiệu Việt với Blackpink không đơn thuần là trưng dụng sản phẩm sẵn có, mà thường là stylist nhóm nhạc Blackpink chủ động đặt may hoặc lựa chọn theo cách phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ, tạo hiệu ứng trọn vẹn từ video, sân khấu đến hình ảnh chụp quảng bá.

Ngoài ra, Blackpink còn lựa chọn trang phục của các local brand Việt khác. Thành viên Lisa từng diện áo của thương hiệu Datt trong một video đăng trên Youtube.

Thành viên Jisoo được ghi nhận mặc thiết kế của Ononmm, nhà mốt Việt nổi bật với những sản phẩm đồ dệt ren, trong một buổi biểu diễn tại Milan, Italy.

Từ sản phẩm solo, sân khấu trực tiếp đến ảnh bìa album, lựa chọn trang phục của Blackpink không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ mang tính quốc tế mà còn góp phần nâng vị thế các local brand Việt trên bản đồ thời trang thế giới. Những lần xuất hiện này thường kéo theo hiệu ứng truyền thông mạnh, giúp thời trang Việt được tìm kiếm rộng rãi và mở rộng tệp khách hàng ngoài biên giới.

