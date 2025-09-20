Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong là con dâu tỷ phú, nhận 257.000 USD/tháng

Lý Gia Hân (SN 1970) mang hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Người đẹp thế hệ 7X gia nhập ngành giải trí từ khi mới 14 tuổi.

Năm 1998, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và giành chiến thắng. Sở hữu vẻ đẹp lai hài hòa, Lý Gia Hân từng là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng.

Hoa hậu Lý Gia Hân vẫn trẻ đẹp ở tuổi 55 (Ảnh: Weibo).

Các bộ phim có sự góp mặt của cô phải kể tới: Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến…

Hơn 30 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong, người đẹp Lý Gia Hân vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, phong cách thời thượng và được xem là tượng đài nhan sắc khó có thể thay thế trong lòng khán giả.

Năm 2008, cô thông báo lập gia đình với doanh nhân Hứa Tấn Hanh và dần rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Chồng của Lý Gia Hân là con trai của một trong những gia đình giàu có nhất Hong Kong (Trung Quốc), sở hữu khối tài sản kếch xù.

Đại gia Hứa Tấn Hanh từng có một đời vợ trước khi làm đám cưới với người đẹp Lý Gia Hân. Hai năm sau hôn lễ, vợ chồng Lý Gia Hân đón con trai đầu lòng. Hiện con trai của cặp đôi đã 15 tuổi, học tập tại trường quốc tế.

Lý Gia Hân hiện có cuộc sống sung túc và hạnh phúc bên chồng con (Ảnh: Sina).

Trở thành con dâu của một trong những gia đình giàu nhất Hong Kong, Lý Gia Hân gần như nói không với những lời mời đóng phim. Thỉnh thoảng, cô tham dự sự kiện thương mại, chương trình thiện nguyện và giữ cuộc sống hôn nhân rất kín tiếng.

Năm 2018, bố chồng của Lý Gia Hân qua đời và cho vợ chồng cô khoản chu cấp 257.000 USD/tháng (hơn 6,3 tỷ đồng/tháng). Với số tiền trên cùng sự nghiệp kinh doanh riêng của Hứa Tấn Hanh, vợ chồng Lý Gia Hân có cuộc sống sung túc.

Theo HK01, vợ chồng Lý Gia Hân đang định cư ở London (Anh). Người đẹp rời Trung Quốc tới Anh sống vì muốn đầu tư học hành cho con trai và muốn có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt. Quý tử của cựu Hoa hậu Hong Kong hiện theo học tại một trường quý tộc ở Anh.

Gần đây, truyền thông Hong Kong ghi lại hình ảnh Lý Gia Hân mua sắm tại một trung tâm thương mại cùng con trai và bạn bè. Nhan sắc trẻ trung và dáng vóc thon thả của người đẹp 55 tuổi nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Xuất hiện trước công chúng, Lý Gia Hân luôn khẳng định, cô rất hạnh phúc. Người đẹp trở thành chỗ dựa vững chắc của chồng và thường xuyên cùng đại gia họ Hứa tham dự các sự kiện kinh doanh trong và ngoài nước.

So với nhiều mỹ nhân cùng lứa như Hồng Hân, Quan Chi Lâm, cuộc sống của Lý Gia Hân may mắn hơn. Ngoài nhan sắc, danh tiếng và tài năng, Lý Gia Hân còn có tổ ấm viên mãn cùng một người chồng thương yêu và cưng chiều cô hết mực.

Lý Gia Hân chia sẻ, mối quan tâm và niềm hạnh phúc lớn nhất của cô lúc này là cậu con trai Hứa Kiến Đồng. Nhờ sự dạy dỗ của cha mẹ, Kiến Đồng được nhận xét ngoan ngoãn, lễ phép và có học vấn tốt. Con trai Lý Gia Hân thường xuyên cùng bố mẹ tham dự các sự kiện của giới thượng lưu.

Lý Gia Hân bên chồng và con trai đang sống tại Anh (Ảnh: Sina).

Nói về chồng, Lý Gia Hân luôn thể hiện tình yêu, sự ngưỡng mộ và tự hào. Cô kể rằng, dù hai vợ chồng đã kết hôn được gần 20 năm, đại gia Hứa Tấn Hanh vẫn cưng chiều vợ, giữ thói quen lãng mạn như khi mới tìm hiểu, thường xuyên tổ chức sinh nhật cho bà xã.

"Mỗi lần ăn cua, anh ấy luôn nhìn một lượt rồi chọn con đẹp nhất, ngon nhất cho tôi. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến tôi hiểu được tình yêu anh ấy dành cho mình thế nào", Lý Gia Hân từng chia sẻ về ông xã.

Sau gần 20 năm ngừng đóng phim, Lý Gia Hân vẫn được các đạo diễn ưu ái và mời tham dự các dự án. Năm 2024, nguồn tin thân cận tiết lộ, một nhà sản xuất đã bỏ ra số tiền 5 triệu USD cho 5 phút lên hình của người đẹp họ Lý.