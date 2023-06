Eo "con kiến", tự tin mặc áo tắm ở tuổi U60 nhờ yoga của Hoa hậu Lý Gia Hân

Lý Gia Hân (SN 1970) mang hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô nổi danh từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1988. Sở hữu vẻ đẹp lai hài hòa, Lý Gia Hân từng một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng. Đến nay, cô vẫn được gọi là "nữ hoàng không tuổi" hay "hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại" của làng giải trí Hong Kong.

Nhắc đến mỹ nhân họ Lý, công chúng không thể quên sự góp mặt của cô trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến…

Sau khi lập gia đình với đại gia Hứa Tấn Hanh vào năm 2008, Lý Gia Hân đã tạm dừng đóng phim và rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Hai năm sau đám cưới, cặp đôi đón con trai đầu lòng và cậu bé hiện được 13 tuổi.

Cuộc hôn nhân của Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo HK01, vợ chồng Lý Gia Hân sở hữu khối tài sản 650 triệu USD. Cựu hoa hậu cũng được chồng đại gia yêu chiều, chăm sóc hết mực.

Dù ít hoạt động trong làng giải trí, chỉ thỉnh thoảng tham dự các sự kiện nhưng Lý Gia Hân vẫn là tâm điểm của truyền thông, nhận được sự ngưỡng mộ bởi nhan sắc không tuổi và khối tài sản đáng nể.

Không bận rộn đóng phim hay tham gia các hoạt động nghệ thuật, Lý Gia Hân dành nhiều thời gian cho các hoạt động và đam mê cá nhân. Bên cạnh niềm vui đi du lịch cùng chồng con, cô còn thích tập luyện để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp.

Yoga là bộ môn gắn liền với Lý Gia Hân nhiều năm nay. Ngôi sao nổi tiếng tập yoga hàng ngày hoặc ít nhất 4 buổi một tuần. Cô luôn cố gắng tập luyện khoảng một tiếng mỗi ngày.

Các động tác được Lý Gia Hân yêu thích là yoga cơ bản, hạn chế các động tác nâng cao. Cô cũng chú trọng việc thở đúng trong yoga với hít vào phình bụng và thở ra hóp bụng để đạt hiệu quả cao trong quá trình tập luyện.

Với Lý Gia Hân, việc tăng cường sức mạnh cho vùng cơ trọng tâm như vùng bụng rất quan trọng. Nó giúp cô dễ dàng giữ cân bằng trong các động tác yoga. Ngoài ra, cô còn tập luyện thêm bộ môn yoga bay (thực hiện các động tác yoga trên dây treo) để cơ thể linh hoạt, săn chắc.

Trong quá trình tập luyện, người đẹp không trang điểm để da có cơ hội bài tiết, thải độc. Ngoài 50 tuổi, gương mặt của Lý Gia Hân bắt đầu có những nếp nhăn nhưng cơ bụng và dáng vóc thanh mảnh của cô vẫn là niềm mơ ước với nhiều phụ nữ.

Trên trang cá nhân, người đẹp 53 tuổi thường đăng tải những hình ảnh "đầm đìa mồ hôi" trong phòng tập với mong muốn lan tỏa lối sống tích cực với mọi người xung quanh.

Năm 2022, Lý Gia Hân trải qua một cơn đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu. Sau sự cố này, cô càng quý trọng sức khỏe, chú trọng tập luyện, ăn uống khoa học.

Lý Gia Hân tâm sự, những động tác kéo giãn tuyệt vời của yoga và những giây phút thiền giúp cô bình phục nhanh chóng sau cơn đột quỵ. Người đẹp cũng từ bỏ thói quen nhịn ăn để giảm cân. Cô cho rằng, một chế độ dinh dưỡng cân đối và phù hợp mang lại một trái tim khỏe mạnh, cơ thể dẻo dai và năng lượng tích cực.

Ngày 10/6, Lý Gia Hân chia sẻ hình đi ngắm biển bằng du thuyền ở Hong Kong (Trung Quốc). Khoảnh khắc cô khoe dáng trong trang phục áo tắm và quần short thu hút sự chú ý của khán giả. Bức ảnh cho thấy vùng bụng phẳng lỳ, cơ múi đẹp mắt của mỹ nhân 53 tuổi. Đôi chân thon dài, vóc dáng không mỡ thừa của bà mẹ một con cũng khiến hội chị em cùng tuổi phải mơ ước.

Nhiều khán giả nhận xét, ngoại hình Lý Gia Hân không thay đổi so với thời trẻ. Nhờ vậy, cô tự tin theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, tôn lợi thế hình thể. Cô thường xuyên đăng ảnh mặc bikini, trang phục cắt xẻ lên trang cá nhân.

