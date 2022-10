Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ngẫu hứng khoe giọng

Là một trong các đại mỹ nhân thập niên 90 của thế kỷ trước, đến hiện tại, Hoa hậu Đền Hùng - Giáng My còn được công chúng gọi là "người đẹp không tuổi" bởi nhan sắc trẻ trung, bền bỉ theo thời gian.

Sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông, dịu dàng và quý phái nên mỗi khi người đẹp sinh năm 1971 xuất hiện luôn tạo được sự chú ý. Tại buổi tiệc tối 29/10, Hoa hậudiện chiếc đầm trắng của nhà thiết kế Công Trí khoe vai trần quyến rũ, tóc đen dài buông thả nhẹ nhàng. Cô khiến các khách mời có mặt không khỏi trầm trồ vì nhan sắc bất chấp thời gian.

Hoa hậu Giáng My khiến khán giả trầm trồ vì vẻ đẹp bất chấp thời gian (Ảnh: Ban Tổ chức).

Người đẹp sinh năm 1971 khoe vai trần gợi cảm trong thiết kế của Công Trí (Ảnh: Ban Tổ chức).

Giáng My chia sẻ, cô rất chú trọng chăm sóc sức khỏe, nhan sắc, đặc biệt là làn da và mái tóc. Trong buổi tiệc, người đẹp còn trổ tài làm thơ và ngẫu hứng khoe giọng với đàn guitar. Điều này khiến những người có mặt vô cùng thích thú, vỗ tay không ngừng.

Giáng My ngẫu hứng khoe giọng trên sân khấu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hoa hậu Đền Hùng "đọ sắc" cùng vợ của diễn viên Chi Bảo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ít ai biết rằng, Hoa hậu Giáng My sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là đạo diễn, còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Bản thân Giáng My từng được đào tạo bài bản trong trường nhạc nhưng lại không theo đuổi ca hát chuyên nghiệp mà lại theo con đường kinh doanh, rồi làm MC.

Hoa hậu từng chia sẻ với Dân trí lý do cô không trở thành ca sĩ là do cảm thấy không phù hợp, vì còn phải điều hành công ty. "Nếu làm ca sĩ, tôi sẽ buộc phải bỏ rất nhiều công việc khác và đó không phải là lựa chọn của tôi", người đẹp nói. Thêm vào đó, bố mẹ cô cũng không mấy ủng hộ con gái theo đuổi con đường này. "Theo học piano thì được, còn đi hát thì bố mẹ lại không cho", Giáng My từng chia sẻ.

Đến nay, nhiều người vẫn gọi vui Giáng My là hoa hậu có thời gian giữ vương miện lâu nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 khi mới 21 tuổi. Đến nay, cuộc thi này vẫn chưa được tổ chức lại và Giáng My vẫn được xem là hoa hậu, chưa có người kế vị.

Hiện tại, người đẹp vẫn đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên con gái. Cô thường xuyên đi du lịch, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí hay đảm nhận vai trò giám khảo các cuộc thi nhan sắc...