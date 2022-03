Hồ Quang Hiếu nói về mối quan hệ với hot girl kém 12 tuổi

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu vừa phát hành MV "Nơi em mãi mãi là bình yên". Ca khúc do Lê Chí Trung sáng tác, thuần ballad tình yêu, vốn là thế mạnh của giọng ca sinh năm 1986. Trước đó một tuần, bản audio của anh ra mắt đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Hồ Quang Hiếu hát "Nơi em mãi mãi là bình yên" (Video: YouTube Hồ Quang Hiếu TV).

Trong MV, Hồ Quang Hiếu đóng cặp cùng hot girl, diễn viên Thiên An. Cả hai vào vai yêu nhau, cùng trải qua nhiều kỷ niệm đẹp tuyệt vời trong tình yêu.

Tuy nhiên cô gái bị bệnh nặng và qua đời. Chàng trai chấp nhận sống một mình để tôn thờ mối tình cũ và khi ký ức ùa về, anh lại tự dày vò tâm trí, bật khóc. Hồ Quang Hiếu muốn truyền tải thông điệp tích cực về tình yêu đôi lứa.

Hồ Quang Hiếu thích diện đồ cưới với Thiên An (Ảnh: Hồ Quang Hiếu cung cấp).

"Tình yêu là món quà vô giá, vô cùng thiêng liêng, cao quý. Những ai đang, đã và sắp yêu hãy trân trọng những ký ức đẹp, hãy yêu hết mình vì mất rồi có hối tiếc cũng đã quá muộn màng.

Còn nếu ai chưa may mắn trong tình yêu thì cũng đừng nóng vội mà hãy lan tỏa những giá trị tích cực, bạn sẽ nhận quả ngọt", nam ca sĩ nhắn nhủ.

MV được quay tại biển Vũng Tàu trong hai ngày. Diễn viên Thiên An do chính Hồ Quang Hiếu chọn, mời tham gia. Nam ca sĩ đánh giá bạn diễn sở hữu gương mặt đẹp, thánh thiện... khá phù hợp với kịch bản của MV. Đa số các cảnh quay đều cận mặt để lột tả hết cảm xúc của một cặp đôi đang mặn nồng trong tình yêu.

"Thiên An rất yêu nghề, nhiệt tình và dễ thương. Dù cảnh quay vất vả, nắng nóng... nhưng Thiên An vẫn thể hiện hết mình, không hề than vãn. Lúc gặp tôi, Thiên An kể, lúc mới vào nghề bị dân mạng nhầm là em gái Hồ Quang Hiếu vì có nhiều nét tương đồng với tôi.

Thiên An hòa đồng nên các cảnh quay diễn ra trọn vẹn. Cảnh yêu thương cả hai diễn cũng đạt, hòa hợp mà không gặp trở ngại nào dù đây là lần đầu chúng tôi hợp tác", Hồ Quang Hiếu cho biết.

Hồ Quang Hiếu tình tứ với Thiên An, nói rõ mối quan hệ khi bị "đẩy thuyền" (Ảnh: Hồ Quang Hiếu cung cấp).

Giọng ca "Con bướm xuân" cũng đầu tư về trang phục khi có đội ngũ stylist hỗ trợ. Đặc biệt anh rất ấn tượng khi diện trang phục cưới cùng Thiên An.

"Trang phục cưới kết hợp rất hài hòa. Tôi cảm giác thích và thú vị khi được làm chú rể. Cảm xúc thoáng qua lúc đó là "à lâu rồi mình cũng chưa yêu ai nhỉ", nam ca sĩ bày tỏ.

Trước khi MV ra mắt, các hình ảnh, video hậu trường thân thiết của Hồ Quang Hiếu và Thiên An nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người hâm mộ còn ghép đôi cho cả hai thành một cặp.

Về việc liên tục bị gán ghép với Thiên An, Hồ Quang Hiếu hài hước chia sẻ: "Thiên An còn nhỏ lắm, kém tôi 12 tuổi. Mọi người nói đẹp đôi là kiểu như chú - cháu đó hả? Hiện tôi và Thiên An vẫn vui vẻ, hòa đồng với nhau".

Hồ Quang Hiếu: "Thiên An có gương mặt đẹp, thánh thiện" (Ảnh: Hồ Quang Hiếu cung cấp).

MV "Nơi em mãi mãi là bình yên" cũng đánh dấu sự trở lại của Hồ Quang Hiếu với âm nhạc sau 2 năm bị trầm cảm.

Những muộn phiền, áp lực trong công việc, các mối quan hệ gia đình, ngoài xã hội xảy ra mâu thuẫn... từng khiến giọng ca "Con bướm xuân" muốn buông bỏ mọi thứ. Khi dịch bệnh Covid-19 ập đến, Hồ Quang Hiếu có khoảng thời gian một mình để chiêm nghiệm cuộc sống.

Hiện Hồ Quang Hiếu thừa nhận đã tràn đầy năng lượng với nhiều dự án nghệ thuật được đầu tư chỉn chu, đặt nhiều tâm huyết.

Giọng ca "Đổi thay" cũng muốn làm mới chất liệu âm nhạc khi thử sức ở nhiều thể loại hơn là pop ballad thuần túy trước đây.

Hồ Quang Hiếu thừa nhận là người không gặp may mắn trong chuyện tình cảm (Ảnh: Hồ Quang Hiếu cung cấp).

Ngoài đổi mới âm nhạc, Hồ Quang Hiếu cũng muốn "lột xác" về ngoại hình. Anh xây dựng hình ảnh nam tính, lịch lãm... phù hợp với cá tính trong âm nhạc, độ tuổi.

"Trước đây, tôi có vẻ hiền lành, chất phác, hơi ngô nghê... Hiện suy nghĩ và cách sống của tôi về mọi mặt đã chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều nên tôi phải thay đổi", Hồ Quang Hiếu bày tỏ.

Ở tuổi 35, Hồ Quang Hiếu vẫn độc thân vui vẻ. Nổi tiếng, điển trai nhưng Hồ Quang Hiếu thừa nhận là người không gặp may mắn trong chuyện tình cảm.

"Hạnh phúc thì ai cũng muốn. Tình yêu phải đúng người, đúng thời điểm và cả duyên nợ với nhau. Số tôi không may mắn trong chuyện tình cảm. Hiện tôi không vội vàng yêu nhưng luôn mở lòng, sẵn sàng đón nhận tình duyên", nam ca sĩ chia sẻ.

Về tiêu chí chọn một nửa, Hồ Quang Hiếu khẳng định, anh không đặt ra bất cứ quy chuẩn nào về người yêu.

"Tình yêu rất khó nói. Tôi không có bất cứ tiêu chí nào. Sau những mối tình đã qua, tôi nghĩ trong tình yêu cần thấu hiểu như những tri kỷ để gắn kết bền vững hơn, cùng nhau vẽ tiếp những bước ngoặt mới.

Tôi cũng không quan trọng người yêu có hoạt động nghệ thuật hay không, quan trọng là phải đồng điệu trong tâm hồn. Tuy nhiên nếu có người yêu làm nghệ thuật thì càng tốt vì cả hai làm chung nghề sẽ vui hơn và dễ dàng thấu hiểu, đồng cảm cho nhau", Hồ Quang Hiếu tâm sự. Sắp tới, Hồ Quang Hiếu sẽ tiếp tục thực hiện các dự án âm nhạc, phim ảnh... dài hơi.