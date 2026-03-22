Hồ Ngọc Hà - Noo Phước Thịnh làm sống lại bản hit 10 năm trước

Tối 21/3, đêm nhạc Linh cảm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là màn kết hợp giữa Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh với ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi.

Đây là sáng tác do Dương Khắc Linh viết riêng cho Hồ Ngọc Hà. Khi thực hiện phiên bản song ca cách đây 10 năm, Noo Phước Thịnh vẫn còn là một gương mặt mới, song đã được đàn chị tin tưởng lựa chọn kết hợp. Sau nhiều năm, tiết mục được tái hiện trên sân khấu live, lập tức khuấy động cảm xúc khán giả, gợi lại một giai đoạn nhạc Việt sôi động.

Không chỉ dừng ở Nỗi nhớ đầy vơi, hai ca sĩ còn thể hiện Lặng thầm một tình yêu, sáng tác của Thanh Bùi, do Dương Khắc Linh phối khí. Sự hòa quyện trong giọng hát cùng cách xử lý tinh tế của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh giúp màn kết hợp nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Chia sẻ trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà gọi Dương Khắc Linh là “định mệnh” trong sự nghiệp của mình. Nữ ca sĩ cho biết, ở thời điểm nhạc sĩ chưa có tên tuổi, anh đã chủ động gửi một album bản phối và ngay lập tức nhận được sự đồng ý hợp tác.

Ở phần trình diễn riêng, Hồ Ngọc Hà mang đến hai ca khúc Đừng đi và Xin hãy thứ tha, tiếp tục khẳng định phong độ và bản lĩnh sân khấu.

Linh cảm được xây dựng như một đêm nhạc tổng hợp, tái hiện hành trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của Dương Khắc Linh qua nhiều giai đoạn. Tên gọi Linh cảm cũng chính là một trong những ca khúc tiêu biểu gắn với tên tuổi của nhạc sĩ, đồng thời gợi mở về nguồn cảm hứng sáng tạo xuyên suốt sự nghiệp.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ từng gắn bó hoặc để lại dấu ấn với những sáng tác của nhạc sĩ, tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, từ pop ballad, R&B đến những bản phối hiện đại.

Đêm nhạc mở màn bằng ca khúc Đừng như thói quen do Jaykii và Sara Lưu thể hiện - một bản hit quen thuộc với khán giả trẻ.

Tiếp đó, Love you in silence, Khoảng lặng được Lưu Hiền Trinh trình diễn với độ khó cao, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc tinh tế. Những yêu cầu này không làm khó được một giọng ca đầy kinh nghiệm như nữ ca sĩ.

Sara Lưu - vợ của nhạc sĩ Dương Khắc Linh - cũng góp mặt với Đồng xanh và một số bản hit khác.

Sự kiện này đánh dấu lần hiếm hoi “gia đình âm nhạc” gồm Dương Khắc Linh, Sara Lưu và Lưu Hiền Trinh cùng xuất hiện trên sân khấu.

Một trong những phần trình diễn nổi bật khác đến từ Trung Quân Idol. Nam ca sĩ liên tiếp thể hiện 4 ca khúc gồm Đường về xa xôi, Giọt buồn để lại, Dear mama, Papa. Giọng hát nội lực cùng cách xử lý cảm xúc của Trung Quân Idol giúp tiết mục nhận được nhiều sự hưởng ứng.

Nhân dịp này, Dương Khắc Linh cũng tiết lộ sẽ sáng tác riêng cho Trung Quân Idol trong thời gian tới.

Noo Phước Thịnh tiếp tục khuấy động không khí với loạt ca khúc Chạm vào nhau, Cánh hoa tàn, Xin đừng lặng im. Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ hát lại những bản hit vốn gắn với các giọng ca khác nhưng đều do Dương Khắc Linh tham gia sản xuất.

Với sự đan xen giữa những bản hit quen thuộc và các màn kết hợp giàu cảm xúc, đêm nhạc không chỉ là dịp nhìn lại hành trình sáng tác của Dương Khắc Linh, mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của những ca khúc đã gắn bó với khán giả suốt nhiều năm.