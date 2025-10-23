Dương Khắc Linh: “Âm nhạc là cầu nối đưa tôi về Việt Nam”

Dương Khắc Linh không chỉ là nhạc sĩ, nhà sản xuất, anh còn là huấn luyện viên và giám khảo của nhiều chương trình như: Nhân tố bí ẩn, The Voice phiên bản nhí, Hòa âm ánh sáng…

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, về hành trình 15 năm gắn bó với âm nhạc Việt Nam, anh nói: “Từ những ngày đầu trở về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp, đến hôm nay khi nhìn lại, tôi thấy biết bao giai điệu đã ra đời, biết bao gương mặt, bao kỷ niệm đã đi cùng âm nhạc của mình.

Có những ca khúc tôi viết trong niềm vui, cũng có những ca khúc sinh ra từ nỗi buồn. Tất cả đều là một phần trong cuộc sống và âm nhạc mà tôi luôn trân trọng”.

Dương Khắc Linh là nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng tại Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo anh, những trải nghiệm này không chỉ phản ánh sự nghiệp mà còn giúp anh nhận ra con người thật của mình và tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về, giữa những giai điệu và cảm xúc.

“Với tôi, âm nhạc đã đưa tôi trở lại Việt Nam, nơi tôi thật sự thuộc về cả về thể xác lẫn tâm hồn. Dù lớn lên ở Hà Lan, tôi luôn cảm thấy hơi lạc lõng. Một phần vì mình là người nước ngoài, nhưng quan trọng hơn là môi trường âm nhạc ở đó không cho tôi nhiều cơ hội như ở Việt Nam”, nam nghệ sĩ bộc bạch

Theo anh, chính âm nhạc đã cho anh cơ hội được gắn bó, được xây dựng sự nghiệp, được sống hạnh phúc và cảm thấy thực sự “ở nhà” khi sống tại Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Dương Khắc Linh nhận thấy âm nhạc của mình đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Khi mới trở lại Việt Nam, âm nhạc trong nước khi đó vẫn mang nhiều nét truyền thống, còn anh mang theo một chút ảnh hưởng phương Tây trong tư duy sản xuất. Nhờ sự kết hợp khéo léo, âm nhạc của anh có "màu riêng", giúp anh phát triển sự nghiệp nhanh hơn, vừa khiến khán giả dễ đón nhận.

Đồng thời, Dương Khắc Linh cũng chứng kiến sự thay đổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Nếu trước đây âm nhạc trong nước vẫn mang nhiều nét truyền thống, thì giờ đây thế hệ nghệ sĩ trẻ đã biết cách kết hợp khéo léo giữa yếu tố phương Tây và châu Á, tương tự như K-pop.

Theo nhận định của anh, chất lượng sản xuất hiện tại của Việt Nam đã nằm trong top 3 châu Á, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản.

Về phía Dương Khắc Linh, anh vẫn giữ hướng đi riêng trong sáng tác. "Tôi nghĩ âm nhạc của mình đã “Việt Nam hóa” hơn theo thời gian, đặc biệt là trong các bản ballad, vốn là thể loại mà tôi rất yêu thích và cũng là thế mạnh của mình”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Anh cũng giải thích thêm rằng, đối với R&B hay dance, anh vẫn giữ chất hiện đại, quốc tế trong đó. Song càng về sau, anh càng viết nhiều ballad hơn, những ca khúc chạm đến cảm xúc sâu lắng của con người.

"Linh Cảm" sẽ diễn ra vào tối 14/12 tại Sân khấu Biểu diễn Nghệ thuật - Bảo tàng Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Chính vì hiểu được sự thay đổi của thời đại, trong liveshow Linh Cảm sắp tới, Dương Khắc Linh đặc biệt chú trọng yếu tố kết nối cảm xúc. Trong thời đại kỹ thuật số, khi mọi thứ đều diễn ra trực tuyến và con người ít có sự kết nối thật, anh cho rằng một buổi concert chính là nơi để khán giả cảm nhận sự gắn kết giữa nghệ sĩ và người nghe.

“Với tôi, điều quan trọng nhất trong live là kể câu chuyện của mình, về hành trình âm nhạc, về những ca khúc ra đời trong từng giai đoạn, và những kỷ niệm gắn liền với chúng. Tôi muốn kết nối với khán giả bằng cảm xúc và câu chuyện thật, chứ không đặt nặng yếu tố kỹ thuật”, anh bộc bạch.

Cũng bởi quan điểm đó, khi được hỏi về việc có sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hay yếu tố điện tử hiện đại trong hòa âm - phối khí lần này, Dương Khắc Linh khẳng định: “Tôi không sử dụng AI trong chương trình. Toàn bộ liveshow sẽ có ban nhạc live biểu diễn. Ngay cả với những bài có tiết tấu hiện đại hơn, tôi vẫn tự tay làm beat (nhạc nền)”.

Theo nam nghệ sĩ, nhiều người hiện nay dùng AI để sáng tác hoặc phối khí, nhưng anh cho rằng công nghệ này vẫn chưa đủ khả năng truyền tải cảm xúc con người.

Linh Cảm quy tụ dàn nghệ sĩ từng đồng hành cùng Dương Khắc Linh như: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trung Quân, JayKii, Sara Lưu và Lưu Hiền Trinh. Chương trình sẽ tái hiện những bản hit đình đám của anh như: Xin hãy thứ tha, Xin đừng lặng im, Cánh hồng phai, Đồng xanh, Đừng như thói quen, Yêu và yêu…