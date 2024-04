Hồ Bích Trâm mang bầu lần 2, cuộc sống bên ông xã doanh nhân ra sao?

Mới đây, diễn viên Hồ Bích Trâm thông báo cô đã "săn rồng vàng" thành công, mang thai em bé thứ hai được 3 tháng. Người đẹp xúc động cho biết đây cũng là "món quà vô giá" tặng ông xã nhân dịp sinh nhật tuổi 40 của bạn đời.

"Lion ơi (con trai đầu của diễn viên - PV), lên chức anh hai rồi nhé! Săn rồng thành công rồi cả nhà ơi! Chào mừng con đến với gia đình. Con là món quà, là niềm vui, hạnh phúc và là động lực cho ba vực dậy tinh thần lúc này. Năm nay đỡ tốn tiền mua quà sinh nhật cho ba, vì đã tặng ba món quà vô giá rồi", Hồ Bích Trâm chia sẻ, đăng kèm bức ảnh gia đình quây quần bên nhau.

Hồ Bích Trâm thông báo mang thai con thứ hai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hồ Bích Trâm cho biết vào 2 năm trước, cũng vào tháng 4 dịp sinh nhật chồng, cô thông báo mang thai con đầu lòng. Năm nay, cô khiến ông xã xúc động khi báo tin vui "săn rồng vàng" thành công. Thời gian qua, vợ chồng nữ diễn viên mong ngóng con thứ hai nên sự xuất hiện của em bé khiến cô và chồng đều hạnh phúc khó tả.

Diễn viên Mẹ hổ dạy con dâu cũng hy vọng tin vui sẽ giúp cô vực lại tinh thần cho ông xã và cả gia đình sau những ngày đau buồn khi bố chồng cô qua đời.

"Có lẽ do may mắn nên cả hai lần mang thai của tôi đều là món quà sinh nhật ý nghĩa cho chồng. Thời gian qua, gia đình tôi xảy ra biến cố khi ông nội của Lion mất. Thế nhưng, em bé lại bất ngờ xuất hiện như một món quà quý giá an ủi gia đình. Vợ chồng tôi cũng mê trẻ con, muốn gia đình đông con và mong có nàng công chúa để "đủ nếp đủ tẻ". Dù vậy, nếu con là trai hay gái thì chúng tôi đều yêu thương", cô nói.

Tổ ấm hạnh phúc của Hồ Bích Trâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở lần mang bầu thứ hai, Hồ Bích Trâm không bị ốm nghén, vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường. Cô cũng có nhiều kinh nghiệm sau khi sinh bé Lion. Trước đây, ở lần mang bầu con đầu lòng, diễn viên từng rơi vào tình trạng sức khỏe tâm lý không ổn định, bị rối loạn lo âu. Lần này, cô giữ tinh thần thoải mái, tích cực.

Hồ Bích Trâm cho biết cô đi khám thai đều đặn và ăn uống đủ chất. Để tiết kiệm chi phí, diễn viên tận dụng đồ dùng của bé Lion, không cần sắm sửa nhiều.

Nữ diễn viên nói khi mang bầu cô không thể tham dự nhiều dự án lớn nhưng vẫn chăm chỉ kinh doanh online, ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cô cố gắng trong công việc để vừa có thêm tài chính vừa thoải mái hơn về mặt tâm lý.

Ông xã doanh nhân luôn đồng hành cùng Hồ Bích Trâm trong công việc lẫn cuộc sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở tuổi 33, Hồ Bích Trâm hài lòng về cuộc sống. Cô có tổ ấm hạnh phúc, được ông xã hết lòng yêu thương. Từ khi thử sức livestream bán hàng, cô cũng có thêm thu nhập ngoài nghề diễn viên, kinh tế ổn định.

"Tôi được ông xã yêu thương, đồng hành trong công việc và cuộc sống. Anh hỗ trợ từ tinh thần tới vật chất khi tôi thực hiện các dự án nghệ thuật", diễn viên từng chia sẻ.