Hoa hậu H’Hen Niê sinh con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh

Sáng 20/9, Hoa hậu H'Hen Niê và ông xã vui mừng thông báo chào đón con đầu lòng là một bé gái, tên thân mật là Harley. Đại diện truyền thông của hoa hậu chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định, H'Hen Niê hiện được chồng cùng đội ngũ y bác sĩ chăm sóc chu đáo.

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê xúc động đăng tải lại toàn bộ hành trình vượt cạn, từ khi bắt đầu xuất hiện những cơn gò đầu tiên, cho đến khoảnh khắc vỡ òa khi được ôm con gái vào lòng và tập cho bé ti sữa.

H'Hen Niê thông báo đã sinh con đầu lòng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Suốt quá trình ấy, chồng cô - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - luôn túc trực bên cạnh, nắm chặt tay, động viên tinh thần. Mỗi khi bà xã lên cơn đau dữ dội, anh không giấu nổi sự lo lắng, thậm chí còn rơi nước mắt vì căng thẳng.

H'Hen Niê chia sẻ: "Tôi biết ơn vì cuộc đời đã cho tôi được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi. Khoảnh khắc thiêng liêng quá, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn.

Cảm ơn mẹ đã sinh ra con để hôm nay con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh".

Tuấn Khôi lo lắng trước cơn đau của vợ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong khi đó, Tuấn Khôi ví khoảnh khắc chứng kiến con gái cất tiếng khóc chào đời bằng câu hát quen thuộc: "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái". Anh gửi lời cảm ơn vợ vì đã tặng cho mình món quà quý giá nhất cuộc đời.

"Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này", anh nhắn nhủ đến bà xã.

Bài đăng báo tin "mẹ tròn con vuông" của H'Hen Niê nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về hàng chục nghìn lượt bình luận và lời chúc mừng. Nhiều đồng nghiệp cũng gửi lời chúc phúc đến gia đình nhỏ của H'Hen Niê.

Hoa hậu H'Hen Niê hạnh phúc bên chồng và con gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, vào tháng 5, H'Hen Niê công khai mang thai con đầu lòng khi bụng bầu đã lộ rõ. Suốt thai kỳ, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video ghi lại những khoảnh khắc đời thường và cảm xúc trong lần đầu làm mẹ.

Ở những tuần cuối, cô gác lại công việc để nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần đón em bé. Khi đó, người đẹp cho biết đã tăng khoảng 10kg, sức khỏe ổn định, các chỉ số thai kỳ đều thuận lợi.