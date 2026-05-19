Hậu trường khắc nghiệt sau những cảnh bay nghẹt thở của Top Gun: Maverick

Theo chia sẻ từ đoàn phim, Tom Cruise yêu cầu các diễn viên tham gia khóa huấn luyện đặc biệt trước khi ghi hình. Các bài tập bao gồm kiểm soát nhịp thở, thích nghi với áp suất không khí và rèn khả năng chịu lực khi thực hiện cảnh quay trên chiến đấu cơ thật.

Khác với nhiều bộ phim hành động phụ thuộc vào phông xanh và kỹ xảo CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính, cho phép tạo ra hình ảnh tĩnh hoặc động), Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick) ưu tiên ghi hình thực tế trên các tiêm kích quân sự. Điều này buộc dàn diễn viên phải trực tiếp ngồi trong khoang lái khi máy bay thực hiện các pha tăng tốc, nhào lộn và đổi hướng ở tốc độ cao.

"Top Gun: Maverick" là một trong những bộ phim thành công nhất sự nghiệp của Tom Cruise (Ảnh: iMDB).

Nhiều diễn viên thừa nhận họ từng rơi vào trạng thái kiệt sức sau những ngày quay kéo dài. Một số người bị chóng mặt, buồn nôn vì liên tục chịu áp lực từ các động tác bay phức tạp. Tuy nhiên, Tom Cruise vẫn kiên quyết giữ tiêu chuẩn khắt khe nhằm đảm bảo cảm giác chân thật cho bộ phim.

Tài tử Hollywood cũng trực tiếp tham gia phần lớn các cảnh hành động nguy hiểm. Anh đồng thời xây dựng giáo trình huấn luyện riêng cho dàn diễn viên trẻ để giúp họ thích nghi với môi trường quay đặc biệt.

Theo nam diễn viên Glen Powell, cả đoàn từng nghĩ đã hoàn thành một phân cảnh quan trọng nên cùng nhau ăn mừng bằng đồ ăn nhanh và bia. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, Tom Cruise yêu cầu quay lại vì cảm thấy phiên bản đầu tiên chưa đạt yêu cầu.

Điều đó khiến toàn bộ dàn diễn viên nam phải lập tức quay trở lại phòng gym để lấy lại vóc dáng như trước. “Các phòng gym lúc nào cũng chật kín người từ sáng đến đêm. Đó là mức độ áp lực ngoại hình mà bạn hiếm khi thấy”, Glen Powell chia sẻ.

Tom Cruise đòi hỏi dàn diễn viên của "Top Gun: Maverick" phải chịu kỳ huấn luyện vất vả (Ảnh: iMDB).

Ngoài ra, Tom Cruise còn trực tiếp tham gia xây dựng chương trình huấn luyện bay dành cho các diễn viên. Nhà sản xuất Jerry Bruckheimer tiết lộ ê-kíp đã trải qua 3 tháng đào tạo cường độ cao cùng Hải quân Mỹ trước khi bước vào ghi hình.

Các diễn viên được học cách điều khiển máy bay hạng nhẹ để làm quen với không gian trên không, sau đó tiếp tục luyện tập với máy bay phản lực L-39 trước khi tham gia các chuyến bay trên tiêm kích F/A-18.

Toàn bộ cảnh quay trong buồng lái đều được thực hiện trên máy bay thật thay vì dựng phông xanh hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ xảo. Đạo diễn Joseph Kosinski cho biết có những phân cảnh được quay ở độ cao hơn 11.000m, với tốc độ lên tới khoảng 600 dặm/giờ.

Để có được vài phút xuất hiện trên màn ảnh, đoàn phim phải ghi hình liên tục suốt 14 tiếng. Tổng cộng, ê-kíp thực hiện hơn 813 giờ quay phim, đây là con số vượt tổng thời lượng của cả 3 phần The Lord of the Rings cộng lại.

Tom Cruise đích thân thực hiện những cảnh hành động trong phim (Ảnh: iMDB).

Theo đạo diễn Joseph Kosinski, thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ thuật quay mà là việc đảm bảo các diễn viên vẫn giữ được cảm xúc và khả năng thoại trong điều kiện bay thực tế.

Sự đầu tư công phu này góp phần giúp Top Gun: Maverick trở thành một trong những bom tấn thành công nhất Hollywood những năm gần đây với doanh thu gần 1,5 tỷ USD. Bộ phim được đánh giá cao nhờ cảm giác chân thực hiếm thấy ở dòng phim hành động hàng không hiện đại.

Theo Business Insider, nhờ thành công vang dội của phim, Tom Cruise thu về khoản lợi nhuận hơn 100 triệu USD từ doanh thu phòng vé, ngoài khoản cát-xê ban đầu khoảng 12 triệu USD. Đây được xem là một trong những thương vụ thành công nhất sự nghiệp của nam diễn viên.

Top Gun: Maverick do Joseph Kosinski đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của Tom Cruise trong vai phi công huyền thoại Pete “Maverick” Mitchell.

Phim xoay quanh hành trình Maverick trở lại trường đào tạo Top Gun để huấn luyện nhóm phi công trẻ thực hiện nhiệm vụ gần như bất khả thi. Tác phẩm không chỉ chinh phục khán giả yêu thích phim hành động mà còn ghi điểm nhờ cảm xúc, nhịp phim chắc tay và tinh thần điện ảnh cổ điển giữa thời kỳ phim siêu anh hùng thống trị phòng vé.

"Top Gun: Maverick" khẳng định vị thế của Tom Cruise tại Hollywood (Ảnh: iMDB).

Không chỉ thành công thương mại, Top Gun: Maverick còn nhận “cơn mưa lời khen” từ giới phê bình quốc tế. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim đạt hơn 95% đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và trở thành một trong những phim hành động được đánh giá cao nhất năm 2022.

Tạp chí Variety gọi đây là “bom tấn Hollywood hoàn hảo”, trong khi The Hollywood Reporter nhận định tác phẩm vừa giàu cảm xúc vừa mang tính giải trí đỉnh cao.

Sức ảnh hưởng của bộ phim tiếp tục được khẳng định tại Oscar lần thứ 95 khi tác phẩm nhận 6 đề cử, trong đó có hạng mục Phim hay nhất. Đây được xem là thành tích hiếm có đối với dòng phim hành động thương mại - thể loại vốn ít được Viện Hàn lâm ưu ái ở các hạng mục lớn. Cuối cùng, Top Gun: Maverick chiến thắng ở hạng mục Âm thanh xuất sắc.

Ở tuổi 64, Tom Cruise vẫn nằm trong nhóm diễn viên quyền lực nhất Hollywood và liên tục góp mặt trong danh sách nghệ sĩ có thu nhập cao nhất ngành giải trí. Theo Kỷ lục Guinness, nam diễn viên còn nắm giữ kỷ lục chuỗi phim liên tiếp đạt doanh thu trên 100 triệu USD dài nhất với 11 tác phẩm phát hành trong giai đoạn 2012-2025.