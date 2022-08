Phim "Top Gun: Maverick" của Tom Cruise vượt thành tích của "Titanic"

Theo Variety, bộ phim Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick) đã vượt qua Titanic để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 7 tại phòng vé Bắc Mỹ. Tính đến nay, tại thị trường Bắc Mỹ, tác phẩm của Tom Cruise mang về 662 triệu USD doanh thu phòng vé.

Đối với nhà sản xuất Paramount, Titanic cũng phải nhường vị trí tác phẩm lớn nhất trong lịch sử 110 năm của hãng cho Top Gun: Maverick. Tuy nhiên, tính về doanh thu toàn cầu, Titanic của đạo diễn James Cameron vẫn vượt xa siêu phẩm điện ảnh mới nhất của Tom Cruise. Titanic mang về cho nhà sản xuất và phát hành 2,2 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

"Top Gun: Maverick" của Tom Cruise đã vượt thành tích của "Titanic" tại khu vực Bắc Mỹ (Ảnh: Variety).

"Doanh thu trong và ngoài Bắc Mỹ của Top Gun: Maverick không chênh lệch nhau nhiều. Mặc dù không chiếu ở Trung Quốc và Nga, phim vẫn thu 690 triệu USD quốc tế. Tổng doanh thu toàn cầu hiện tại của phim là 1,35 tỷ USD", tờ Variety viết.

Top Gun: Maverick cũng trở thành một trong những dự án phim ảnh có sức hút và hiệu ứng toàn cầu lớn nhất trong hai năm qua, bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiện tại, Top Gun: Maverick đang xếp sau dự án Avengers: Infinity War - bộ phim có doanh thu nội địa cao thứ 6, với 678 triệu USD. Danh sách 5 phim phát hành ăn khách nhất tại Mỹ hiện nay gồm Star Wars: The Force Awakens (936 triệu USD), Avengers: Endgame (853 triệu USD), Spider-Man: No Way Home (804 triệu USD), Avatar (760 triệu USD) và Black Panther (700 triệu USD).

Top Gun: Maverick là hậu truyện của Top Gun (năm 1986). Trong phim, Tom Cruise thủ vai Pete "Maverick" Mitchell, một phi công hải quân nhận nhiệm vụ huấn luyện đội bay cho quân đội Mỹ. Tại căn cứ, anh gặp trung úy Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller đóng), con trai người đồng đội chí cốt đã hy sinh của mình. Top Gun: Maverick không chỉ gây ấn tượng bởi những cảnh quay mạo hiểm đẹp mắt mà còn bởi nội dung xúc động.

Top Gun: Maverick chính thức ra mắt khán giả vào tháng 5 vừa rồi và liên tiếp tạo nên những thành tích ấn tượng. Tính tới cuối tháng 6, phim vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu phòng vé và trở thành phim đầu tiên trong năm 2022 đạt thành tích tỷ USD bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm ngoái, Spider-Man: No Way Home của Sony đạt thành tích 1,9 tỷ USD doanh thu phòng vé.

Nhờ thành công của dự án Top Gun: Maverick, Tom Cruise đã trở thành ngôi sao điện ảnh được trả lương cao nhất thế giới trong năm 2022, theo thống kê của tờ Variety. Theo đó, Tom Cruise nhận mức lương 100 triệu USD cộng với phần trăm lợi nhuận từ dự án Top Gun: Maverick. Đây là bộ phim mà ngôi sao 60 tuổi đảm nhận vai nam chính kiêm nhà sản xuất phim.

Ngoài ra, tài tử nổi tiếng hiện còn có hai bộ phim sắp ra mắt đang được mong chờ từ series phim ăn khách Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi). Theo một số nguồn tin, Tom Cruise nhận thù lao khoảng 12-14 triệu USD cho mỗi phim cộng với phần trăm doanh thu phòng vé của mỗi phim.