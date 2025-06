Ngày 5/6, nhà sản xuất Show Play Entertainment (Hàn Quốc) đã thông báo, diễn viên Park Jun Hwi (32 tuổi) và Woo Jin Young (25 tuổi) rút khỏi vở nhạc kịch Bare: A Pop Opera và Nijinsky với lý do cá nhân.

Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bare: A Pop Opera kỷ niệm 10 năm công diễn tại Hàn Quốc. Show Play Entertainment cũng quyết định thay thế Park Jun Hwi và Woo Jin Young bằng 2 diễn viên khác cho suất diễn vào ngày 5/6 và 6/7. Riêng suất diễn của ngày 7/6 bị hủy hoàn toàn.

Park Jun Hwi (trái) và Woo Jin Young bất ngờ thông báo rút khỏi vở kịch "Bare: A Pop Opera" và "Nijinsky" (Ảnh: Naver).

Trước khi thông báo được đưa ra, bức ảnh nhạy cảm của Park Jun Hwi và Woo Jin Young xuất hiện trên tài khoản Instagram của Jun Hwi. Trong ảnh, cả hai đều cúi đầu.

Chỉ 10 phút sau đó, bức ảnh được gỡ khỏi tài khoản cá nhân của nam diễn viên Jun Hwi. Tuy nhiên, ảnh đã được chụp lại và lan truyền khắp mạng xã hội Hàn Quốc.

Ngoài ra, hình ảnh thiệp mời đám cưới của nam diễn viên Jun Hwi và một người phụ nữ khác, tin nhắn riêng tư của anh và bạn diễn Jin Young cũng được phát tán nhanh chóng trên mạng.

Theo một số nguồn tin, bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của Jun Hwi là do bạn gái kiêm vợ sắp cưới của anh đăng tải. Nghi vấn nam diễn viên 32 tuổi ngoại tình trong thời gian sắp kết hôn khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao.

Được biết, tài khoản Instagram của Park Jun Hwi hiện bị vô hiệu hóa, trong khi tài khoản của Woo Jin Young chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư. Cả hai diễn viên chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Park Jun Hwi là diễn viên nhạc kịch có tiếng tại Hàn Quốc. Anh ra mắt vào năm 2016 với vở Secretly, Greatly và nhanh chóng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: The Goddess is Watching, Fire Sonata, Once Upon a Time in Haeundae, Ludwick: Beethoven the Piano, Brothers Karamazov và Monte Cristo.

Bê bối tình ái lần này khiến hình ảnh của Jun Hwi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trang dành cho người hâm mộ nam nghệ sĩ trên mạng xã hội lớn của Hàn Quốc đã đóng cửa ngay sau khi vụ việc bùng nổ.

Hiện tại, nam diễn viên Park Jun Hwi cũng thông báo rút khỏi 2 dự án khác. Một số chương trình cũng có động thái từ chối làm việc với nam diễn viên và cam kết hoàn vé cho khán giả.

Nữ diễn viên Woo Jin Young là gương mặt mới của làng kịch Hàn Quốc. Tương lai của nghệ sĩ 25 tuổi đang trên đà phát triển nhờ vai diễn chính trong vở kịch Bare: A Pop Opera. Tờ Naver nhận định, ồn ào tình ái lần này khiến sự nghiệp của Woo Jin Young bị ảnh hưởng nghiêm trọng.