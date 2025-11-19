Hải Phòng giới thiệu chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời”

Ngày 18/11, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Sân khấu truyền hình tháng 12 với chủ đề Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời, hướng tới kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Tiến sĩ Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hồng Nhung).

Buổi họp báo có sự tham dự của PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hải Phòng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo Ban tổ chức, chương trình được dàn dựng như một hành trình âm nhạc xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Thông qua các tiết mục ca múa nhạc được biên tập công phu kết hợp trình chiếu tư liệu quý, chương trình tái hiện những dấu mốc quan trọng, từ các ca khúc gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc đến những tác phẩm trữ tình, giàu cảm xúc nhân văn.

Mỗi tiết mục được chọn lựa kỹ càng để thể hiện tinh thần thời đại, chiều sâu tư tưởng và vẻ đẹp nhạc tính trong âm nhạc Đỗ Nhuận.

NSND Khánh Hòa - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng - thông tin về chương trình (Ảnh: Hồng Nhung).

PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đảm nhận vai trò đạo diễn và chỉ huy dàn nhạc. Thiếu tướng – nhạc sĩ Đức Trịnh là Chủ nhiệm chương trình, đồng thời tham gia nhóm xây dựng kịch bản cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và TS Phạm Phương Oanh.

Nhạc sĩ Đức Tân đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc, biên đạo múa Hải Trường xây dựng phần múa, còn thiết kế sân khấu do nghệ sĩ Phùng Nam Thắng phụ trách. NSND Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ như: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Đức Hoài, Lan Quỳnh, Thu Huyền, Khánh Ngọc… cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng.

Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời sẽ diễn ra ngày 6/12 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố ở phường Thuỷ Nguyên với khán phòng 1.500 chỗ.

PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: Hồng Nhung).

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Hải Phòng đang triển khai đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc”. Trong thời gian qua, Hải Phòng đã tổ chức thành công nhiều chương trình nghệ thuật lớn như: Sóng Memory Concert, Y-Fest Hải Phòng 2025…

Những sự kiện này cùng chương trình tri ân nhạc sĩ Đỗ Nhuận được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Hải Phòng từng bước hướng tới gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.