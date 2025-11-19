Hải Phòng giới thiệu chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời”
(Dân trí) - Chương trình “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời”, tái hiện hành trình âm nhạc của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận nhân kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của ông.
Ngày 18/11, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Sân khấu truyền hình tháng 12 với chủ đề Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời, hướng tới kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
Buổi họp báo có sự tham dự của PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hải Phòng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.
Theo Ban tổ chức, chương trình được dàn dựng như một hành trình âm nhạc xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Thông qua các tiết mục ca múa nhạc được biên tập công phu kết hợp trình chiếu tư liệu quý, chương trình tái hiện những dấu mốc quan trọng, từ các ca khúc gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc đến những tác phẩm trữ tình, giàu cảm xúc nhân văn.
Mỗi tiết mục được chọn lựa kỹ càng để thể hiện tinh thần thời đại, chiều sâu tư tưởng và vẻ đẹp nhạc tính trong âm nhạc Đỗ Nhuận.
PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đảm nhận vai trò đạo diễn và chỉ huy dàn nhạc. Thiếu tướng – nhạc sĩ Đức Trịnh là Chủ nhiệm chương trình, đồng thời tham gia nhóm xây dựng kịch bản cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và TS Phạm Phương Oanh.
Nhạc sĩ Đức Tân đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc, biên đạo múa Hải Trường xây dựng phần múa, còn thiết kế sân khấu do nghệ sĩ Phùng Nam Thắng phụ trách. NSND Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật.
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ như: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Đức Hoài, Lan Quỳnh, Thu Huyền, Khánh Ngọc… cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng.
Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời sẽ diễn ra ngày 6/12 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố ở phường Thuỷ Nguyên với khán phòng 1.500 chỗ.
Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Hải Phòng đang triển khai đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc”. Trong thời gian qua, Hải Phòng đã tổ chức thành công nhiều chương trình nghệ thuật lớn như: Sóng Memory Concert, Y-Fest Hải Phòng 2025…
Những sự kiện này cùng chương trình tri ân nhạc sĩ Đỗ Nhuận được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Hải Phòng từng bước hướng tới gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.
Nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922-1991) sinh ra tại Bình Giang, Hải Dương (cũ), nhưng gắn bó thời niên thiếu với thành phố cảng Hải Phòng, nơi cha ông công tác trong đội quân nhạc.
Trong sự nghiệp hơn nửa thế kỷ, ông để lại nhiều dấu ấn lớn cho nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam và được trao tặng các phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Chiến thắng hạng Nhì và Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I năm 1996.
Tên ông hiện được đặt cho một tuyến phố tại Hà Nội như sự ghi nhận của xã hội đối với những đóng góp to lớn của ông.
Được ví là “cây đại thụ” của âm nhạc cách mạng, nhạc sĩ Đỗ Nhuận vừa là người nghệ sĩ – chiến sĩ, vừa là nhà tổ chức có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Ông là Tổng thư ký đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và là người đặt nền móng cho opera Việt Nam với những tác phẩm mang tính khai phá.
Việc tổ chức chương trình nghệ thuật lần này thể hiện sự tri ân của Hải Phòng đối với di sản âm nhạc mà ông để lại, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống đến khán giả đương đại.