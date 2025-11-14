Hải Phòng hỗ trợ 10 tỷ đồng giúp Gia Lai khắc phục thiệt hại bão Kalmaegi

Ngày 14/11, đoàn công tác TP Hải Phòng do Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu dẫn đầu đã đến thăm và trao hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đón đoàn gồm Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.

Đoàn Hải Phòng trao 10 tỷ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Khoản kinh phí được trích từ đóng góp của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thành phố.

Đoàn công tác của TP Hải Phòng trao 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai (Ảnh: Dũng Nhân).

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của Hải Phòng. Ông cho biết tỉnh sẽ ưu tiên nguồn hỗ trợ cho các địa bàn thiệt hại nặng nhằm khôi phục hạ tầng, sửa chữa nhà cửa và giúp người dân tái sản xuất.

Bão số 13 gây thiệt hại hơn 5.900 tỷ đồng tại Gia Lai. Dù tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng ứng phó, mức độ thiệt hại vượt khả năng cân đối ngân sách và nguồn lực tại chỗ.

Lãnh đạo Gia Lai đánh giá sự sẻ chia của Hải Phòng là động lực quan trọng để tỉnh sớm phục hồi sau bão.