Hai cuộc hôn nhân dang dở và quyết định không sinh con của Dương Lệ Bình

Sinh năm 1958, Dương Lệ Bình gây tiếng vang trên sân khấu quốc tế với điệu múa chim công đặc trưng. Theo đánh giá của trang QQ, bà là nghệ sĩ đạt nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực múa dân tộc của Trung Quốc. Trong khi đó, Sina nhận định cường độ làm việc của Dương Lệ Bình không thua kém nhiều nghệ sĩ trẻ.

Ở tuổi 68, nữ nghệ sĩ vẫn bận rộn với các chuyến lưu diễn quốc tế, đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ, biên đạo các tiết mục múa và theo đuổi đam mê hội họa. Tham vọng của bà là quảng bá văn hóa múa truyền thống Trung Quốc ra thế giới và hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ tiếp cận nghệ thuật.

Dương Lệ Bình lựa chọn không sinh con để cống hiến hết mình cho nghệ thuật múa (Ảnh: Sina).

Ngoài biểu diễn và biên đạo, Dương Lệ Bình còn thành lập đoàn múa riêng, thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn trong và ngoài Trung Quốc. Bên cạnh đó, bà cũng được xem là một doanh nhân thành đạt.

Thu nhập của nữ nghệ sĩ đến từ hoạt động nghệ thuật, hợp đồng quảng cáo và các dự án kinh doanh. Truyền thông Hoa ngữ ước tính tổng tài sản của “Khổng tước làng múa” có thể lên tới khoảng 150 triệu USD.

Ở tuổi xế chiều, Dương Lệ Bình nhiều lần khiến khán giả trầm trồ bởi sự dẻo dai trên sân khấu và ngoại hình trẻ trung. Trang QQ từng nhận xét bà sống “như một nữ thần không màng thế tục”, dường như tách biệt khỏi những lo toan đời thường. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài thanh thản ấy là một đời sống tình cảm không ít thăng trầm.

Hai cuộc hôn nhân dang dở

Dương Lệ Bình từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Năm 1988, bà quen một biên đạo múa tài năng. Cả hai đồng hành trong công việc nhiều năm trước khi kết hôn, song sau đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn và quyết định ly hôn.

Người chồng thứ 2 của Dương Lệ Bình là Lưu Thuần Tình, một doanh nhân giàu có người Mỹ gốc Hoa. Ông được cho là say mê vũ điệu của nữ nghệ sĩ ngay từ lần đầu gặp tại một buổi tiệc và đã kiên trì theo đuổi bà.

Dương Lệ Bình trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi quyết định sống một mình (Ảnh: Sina).

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Dương Lệ Bình từng có tâm lý dè dặt trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, sự chân thành của Lưu Thuần Tình dần khiến bà mở lòng. Sau 4 năm tìm hiểu, hai người tổ chức hôn lễ tại Mỹ vào năm 1995.

Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của họ khá ngọt ngào và lãng mạn. Tuy nhiên, theo thời gian, hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến chuyện con cái. Trong khi ông Lưu mong muốn có con, Dương Lệ Bình nhiều lần trì hoãn vì muốn dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật múa.

Gia đình chồng cũng nhiều lần thúc giục bà sinh con. Dương Lệ Bình từng đến bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ khuyên tăng cân để chuẩn bị cho việc mang thai. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và đam mê nghệ thuật mà bà đang theo đuổi.

Sau nhiều tranh cãi, nữ nghệ sĩ quyết định không sinh con và lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân. “Tôi có thể tước đi quyền làm cha của người khác sao? Sau khi suy nghĩ rất kỹ, tôi đề nghị chia tay”, bà từng chia sẻ.

Dương Lệ Bình cho biết, bà đến thế giới này để trải nghiệm (Ảnh: Sina).

Ngoài lý do liên quan đến sự nghiệp, Dương Lệ Bình cho biết quyết định không sinh con còn xuất phát từ quan niệm sống của bản thân.

Bà từng bày tỏ: “Mục đích sống của một con người có thể là sinh con nối dõi, có thể là tận hưởng cuộc sống, cũng có thể là để trải nghiệm thế giới. Tôi thuộc kiểu người muốn quan sát cuộc đời. Tôi đến thế giới này để xem cây lớn lên thế nào, nước sông chảy ra sao, mây trắng trôi về đâu”.

Khi được hỏi có nuối tiếc vì không sinh con hay không, nữ nghệ sĩ khẳng định bà không cảm thấy thiếu thốn. “Tôi biết cách tận hưởng cuộc sống. Tôi xây khu vườn của mình, trồng những mầm cây. Tôi là mẹ của một đóa hoa, mẹ của một chú chim nhỏ. Với tôi, hoa cỏ cũng giống như con cái. Vì thế tôi không cảm thấy mình khiếm khuyết hay nuối tiếc”, bà chia sẻ.

Dương Lệ Bình cũng thừa nhận bản thân không phải người phù hợp với hôn nhân. Không có con cái, bà dự định hiến căn biệt thự của mình cho người dân tộc Bạch tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đồng thời dùng tài sản để hỗ trợ những nghệ sĩ múa trẻ theo đuổi đam mê.

Cuộc sống giản dị và yên bình của Dương Lệ Bình tại quê nhà Vân Nam (Ảnh: Sina).

Quan điểm “không sinh con” gây tranh cãi trong dư luận

Quan điểm không sinh con để dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật của Dương Lệ Bình từng gây ra cuộc tranh luận gay gắt trong dư luận Trung Quốc.

Một khán giả để lại bình luận chỉ trích nữ nghệ sĩ: “Thất bại lớn nhất của một người phụ nữ là không có nổi một đứa con. Chị nói sống cho bản thân mình nhưng thực chất chỉ là cái cớ để tự an ủi. Dù bây giờ chị trông trẻ hơn tuổi, nhưng đến 100 tuổi nhan sắc sẽ ra sao? Đến 90 tuổi, con cháu đầy đàn mới là phúc”.

Trước những ý kiến này, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bảo vệ “khổng tước làng múa”. Bản thân Dương Lệ Bình cũng phản hồi: “Ai rồi cũng sẽ già và rời khỏi thế giới này. Không ai có thể thoát khỏi quy luật sinh tử, cũng không ai có thể cứu được bạn. Nhưng nếu giữ được tinh thần trẻ trung và sức sống, bạn sẽ toát ra khí chất rất đặc biệt. Cảm ơn những người đã thấu hiểu và yêu mến tôi”.

Nữ ca sĩ, diễn viên Thích Vy cũng bày tỏ sự ủng hộ quan điểm “sống cho mình” của Dương Lệ Bình. Cô cho rằng việc định nghĩa phụ nữ chỉ qua thiên chức sinh con là quan niệm lỗi thời.

“Thất bại lớn nhất của một con người là đến bây giờ vẫn coi phụ nữ như công cụ sinh sản, vẫn cho rằng con cái đầy nhà là thành tựu duy nhất của phụ nữ. Chúng tôi không phải là những người như vậy”, Thích Vy nói.

Các nữ nghệ sĩ Trung Quốc cũng ủng hộ quan điểm "không sinh con" của Dương Lệ Bình (Ảnh: Sina).

Trong khi đó, nữ diễn viên Lý Nhược Đồng, cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Dù chưa kết hôn, cô cho biết thường xuyên nhận được câu hỏi về việc lập gia đình.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ không vì tuổi tác hay ánh mắt dò xét của người khác mà đưa ra những quyết định vội vàng về cuộc đời mình. Hãy học cách tôn trọng lựa chọn của người khác, bởi đó là cuộc đời của họ”, cô nói.

Bản thân Dương Lệ Bình từng phản hồi: “Ai rồi cũng sẽ già đi và rời khỏi thế giới này. Điều quan trọng là giữ được tinh thần trẻ trung và sức sống trong tâm hồn”.

Hiện nay, Dương Lệ Bình sống trong căn biệt thự rộng lớn tại Vân Nam. Truyền thông Trung Quốc mô tả nơi ở của bà giống như “chốn tiên cảnh”, với khu vườn ngập sắc hoa và tiếng chim hót quanh năm.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ vẫn dành thời gian đào tạo học trò và hỗ trợ những nghệ sĩ trẻ. Với bà, dù không làm mẹ, cuộc sống hiện tại vẫn trọn vẹn và đủ đầy.