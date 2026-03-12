Ngoại hình như thiếu nữ của "khổng tước" Dương Lệ Bình ở tuổi U70

Dương Lệ Bình (SN 1958) nổi tiếng với điệu múa chim công đặc trưng, vì thế bà được mệnh danh là “Khổng tước làng múa”. Những tác phẩm tiêu biểu của nữ vũ sư có thể kể đến như Ánh trăng, Tước chi linh.

Ngoài múa, Dương Lệ Bình còn tham gia diễn xuất. Vai diễn nổi bật của bà là Mai Siêu Phong trong bộ phim Anh hùng xạ điêu (2003). Đạo diễn Trương Kỷ Trung đã nhiều lần thuyết phục bà tham gia dự án vì rất hâm mộ điệu múa chim công của nữ nghệ sĩ.

Tạo hình ma mị cùng khí chất đặc biệt của Dương Lệ Bình đã giúp nhân vật Mai Siêu Phong trở thành một trong những hình tượng đáng nhớ trên màn ảnh. Đây cũng là vai diễn duy nhất trên màn ảnh của bà.

Hiện tại, bên cạnh vai trò vũ sư và biên đạo múa, Dương Lệ Bình còn là một doanh nhân thành đạt. Theo Sina, bà giữ vị trí Chủ tịch Công ty Truyền thông Văn hóa Vân Nam và nắm gần 60% cổ phần, tương đương khoảng 55 triệu USD.

Thu nhập của nữ nghệ sĩ đến từ hoạt động nghệ thuật, hợp đồng quảng cáo và kinh doanh. Truyền thông Hoa ngữ ước tính tổng tài sản của “Khổng tước làng múa” có thể lên tới 150 triệu USD.

Dương Lệ Bình cũng thành lập đoàn múa riêng và thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn trong và ngoài Trung Quốc. Gần đây, bà tổ chức đêm diễn tại Việt Nam và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Tham vọng của nữ nghệ sĩ là quảng bá văn hóa múa truyền thống Trung Quốc và hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ tiếp cận nghệ thuật.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành vũ sư nổi tiếng, Dương Lệ Bình đã trải qua nhiều năm khổ luyện và không ít lần thất bại. Bà từng bị từ chối nhiều lần trước khi bước sang năm 1986 - thời điểm sáng tạo nên điệu múa chim công mang dấu ấn riêng và bắt đầu gặt hái thành công.

Từ câu chuyện của chính mình, Dương Lệ Bình luôn ưu ái những nghệ sĩ trẻ có xuất phát điểm bình thường, thậm chí chưa được đào tạo bài bản, vào đoàn múa của bà. Họ có thể không thực hiện được những động tác kỹ thuật khó như xoạc chân 180 độ, nhưng lại sở hữu hình thể thanh thoát và khả năng quan sát, mô phỏng thiên nhiên rất tốt. Chỉ cần nhìn thấy một ưu điểm nhỏ, Dương Lệ Bình sẵn sàng trao cơ hội để họ phát triển.

Trong các buổi biểu diễn, khán giả thường ấn tượng với quy mô dàn dựng hoành tráng cùng tài năng tổng đạo diễn của Dương Lệ Bình. Không chỉ đứng sau sân khấu, bà còn trực tiếp biểu diễn cùng các học trò.

Dù ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên với thân hình thanh mảnh và những chuyển động mềm mại, duyên dáng.

Năm 2011, Dương Lệ Bình được chọn là một trong “Ngũ đại mỹ nhân Trung Hoa” và xuất hiện trên ấn phẩm của New York Times cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như cựu Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm, Châu Tấn, Phạm Băng Băng và Chương Tử Di.

Không chỉ nổi bật nhờ tài năng, bà còn gây ấn tượng với phong cách thời trang độc đáo. Trang phục của Dương Lệ Bình thường mang đậm tính nghệ thuật, với màu sắc rực rỡ, kiểu tóc cầu kỳ và nhiều phụ kiện đặc biệt.

Nữ nghệ sĩ hầu như không phân biệt trang phục đời thường với trang phục sân khấu. Phong cách cá tính giúp bà luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Ở tuổi 68, Dương Lệ Bình vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, lưng thẳng và thần thái thanh thoát của một vũ công. Gương mặt của bà gần như không lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ nghệ sĩ khẳng định bà không can thiệp thẩm mỹ. Bí quyết trẻ lâu của bà nằm ở lối sống kỷ luật với chế độ ăn uống khoa học và luyện tập đều đặn.

Dương Lệ Bình cho biết bà hạn chế ăn tinh bột và tránh các thực phẩm chứa nhiều đường. Theo nữ nghệ sĩ, những thực phẩm này có thể khiến cơ thể lão hóa nhanh và dễ tăng cân. Bà thường chia nhỏ bữa ăn trong ngày và không ăn sau 17h.

Trong hơn 20 năm qua, nữ vũ sư gần như không ăn cơm và duy trì việc tập múa mỗi ngày để giữ vóc dáng.

Một loại thực phẩm quen thuộc luôn xuất hiện trong thực đơn của bà là táo. Theo các nghiên cứu được chia sẻ trên Healthline, táo chứa nhiều chất xơ và nước, giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, táo còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol, có thể giúp bảo vệ da trước các tác động từ môi trường.

Dương Lệ Bình cũng duy trì việc tập múa khoảng 2 giờ mỗi ngày để giữ cơ thể linh hoạt và tăng cường trao đổi chất. Hiện, bà chỉ nặng khoảng 46kg và đã giữ mức cân này trong nhiều năm.

Dù sự nghiệp thành công và tài sản đáng kể, đường tình duyên của nữ nghệ sĩ lại khá trắc trở. Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà quyết định không sinh con. Quyết định này từng gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc.

Trước những ý kiến cho rằng phụ nữ không sinh con là thất bại, Dương Lệ Bình từng đáp lại: “Mọi người ai rồi cũng sẽ già và chết đi. Không ai có thể thoát khỏi quy luật sinh tử. Chẳng ai có thể cứu được bạn, nhưng tinh thần trẻ trung, hơi thở tràn đầy sức sống của bạn sẽ toát ra khí chất đặc biệt. Cảm ơn mọi người đã thấu hiểu và yêu mến tôi. Hy vọng các bạn cũng có cuộc sống tự tại như tôi”.

Trong một chương trình truyền hình, bà cũng chia sẻ rằng bản thân không hối tiếc vì lựa chọn của mình. "Tôi biết cách tận hưởng cuộc sống. Tôi xây khu vườn của mình, trồng những mầm cây. Tôi là mẹ của một đóa hoa, mẹ của chú chim nhỏ. Trong mắt tôi, hoa cỏ là con cái. Vì thế tôi không cảm thấy thiếu thốn", bà nói.

Hiện, Dương Lệ Bình sống trong một biệt thự rộng lớn tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), bao quanh bởi cây xanh và khu vườn do chính bà chăm sóc. Nữ nghệ sĩ cho biết dù không có con, bà vẫn nhận được tình cảm từ nhiều học trò và khán giả.

Trong tương lai, bà dự định hiến căn biệt thự của mình cho người dân địa phương. Một phần tài sản của nữ nghệ sĩ cũng sẽ được dùng để hỗ trợ các vũ công trẻ theo đuổi nghệ thuật.

Với triết lý “sống cho mình và làm điều mình yêu thích”, Dương Lệ Bình đang tận hưởng cuộc sống bình yên và viên mãn ở tuổi U70.

Ảnh: Sina/Sohu/Weibo