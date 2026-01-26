Nghệ sĩ Dương Lệ Bình diễn "Khổng tước" tại Việt Nam rồi giải nghệ?

Chiều 26/1, nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình (Trung Quốc) có mặt tại Hà Nội để cùng ê-kíp giới thiệu vũ kịch Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026.

Đây là tác phẩm sân khấu kinh điển gắn liền với tên tuổi bà, từng tạo dấu ấn mạnh mẽ từ bản công diễn năm 2012 và được tái dựng hoành tráng vào năm 2022.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình có mặt tại Hà Nội chiều 26/1 để giới thiệu vở "Khổng tước" (Ảnh: Hoà Nguyễn).

Tại sự kiện, bà Dương Lệ Bình cho biết, bà không học biên đạo qua các lớp chuyên nghiệp, mà học từ thế giới tự nhiên rộng lớn, như động tác con ngựa chạy trên đồng cỏ, bướm bay lượn bên hoa, cho tới tiếng suối chảy... Tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng để bà chuyển hóa thành ngôn ngữ vũ đạo, và âm nhạc cũng bồi đắp cho vũ đạo của bà.

Dù đã 67 tuổi, nghệ sĩ khẳng định vẫn tiếp tục gắn bó với sân khấu và sẽ trực tiếp tham gia trong chương Mùa đông (1 trong 4 chương) của vở diễn tại Hà Nội.

Nữ nghệ sĩ cho hay, việc mang tác phẩm tâm huyết Khổng tước đến với khán giả Việt Nam là một niềm vui lớn lao, bởi đó không chỉ là hành trình nghệ thuật mà còn là sự kết nối văn hóa và cảm xúc giữa hai dân tộc Việt Nam - Trung Quốc.

Chia sẻ về tác phẩm, Dương Lệ Bình cho biết, Khổng tước là một vũ kịch khiến người ta cảm thấy kỳ diệu. Nó kể một câu chuyện về thiên nhiên, sinh mệnh, trưởng thành, nhân tính và tình yêu. Ở phiên bản năm 2022, bà cũng bày tỏ ấn tượng với dàn diễn viên trẻ.

“Tôi nhìn thấy ở các diễn viên trong phiên bản lần này một tinh thần và thể lực tuyệt vời. Dù là người hóa thân thành Khổng tước hay thành quạ, họ đều thể hiện vô cùng hòa hợp với nhân vật của mình”, bà chia sẻ.

Tại sự kiện, phóng viên đặt câu hỏi về việc có thông tin cho rằng, sau khi diễn Khổng tước tại Việt Nam, Dương Lệ Bình sẽ tạm dừng nghề múa và đây là vở diễn cuối cùng của bà.

Dương Lệ Bình trả lời: "Đây không phải là vở diễn cuối cùng của tôi. Với tôi, sân khấu chỉ là một không gian biểu diễn nhỏ. Từ khi còn bé, tôi đã biểu diễn giữa thiên nhiên - đó là sân khấu suốt đời của tôi. Sau 50 năm theo nghề, tôi tin rằng nghệ thuật không có biên giới và cũng không có tuổi tác".

Trong 20 năm sự nghiệp biên đạo, Dương Lệ Bình cho biết, bà đã đến nhiều sân khấu quy mô lớn và Khổng tước chỉ là một trong những tác phẩm bà dàn dựng.

Đến năm 2025, vũ kịch cán mốc gần 1.000 buổi biểu diễn trên toàn cầu, trở thành biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian. Các diễn viên tham gia có thay đổi đáng kể qua từng năm nhưng riêng Dương Lệ Bình có mặt trong tất cả buổi diễn Khổng tước.

Ban tổ chức cho biết, "Khổng tước" tại Việt Nam sẽ có 4 buổi diễn (Ảnh: Hoà Nguyễn).

Bà chia sẻ thêm, vở Khổng tước được đầu tư bài bản, trong đó trang phục do nghệ sĩ thị giác Diệp Cẩm Thiêm thiết kế - người từng nhận giải Cố vấn mỹ thuật xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 73 với tác phẩm điện ảnh Ngọa hổ tàng long.

Khổng tước phiên bản năm 2022 của Dương Lệ Bình lần đầu tiên ra mắt công chúng Việt Nam với 4 suất đặc biệt trong 3 ngày 6-7-8/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).