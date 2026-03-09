Màn vũ đạo đẹp mắt trong chương trình "Khổng tước" của Dương Lệ Bình

Tối 8/3, nghệ sĩ Dương Lệ Bình cùng đoàn múa hoàn thành buổi diễn cuối tại Hà Nội, khép lại chuyến lưu diễn đầu tiên của bà tại Việt Nam. Trong 3 ngày với 4 suất diễn (6-8/3), dàn nghệ sĩ đã để lại ấn tượng đẹp với khán giả Việt Nam.

Biên đạo múa - NSND Trần Ly Ly háo hức thưởng thức đêm diễn. Nữ nghệ sĩ đánh giá cao sự sáng tạo, những động tác múa đặc biệt của dàn nghệ sĩ trên sân khấu.

Gia đình Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc tham dự và thưởng thức vở vũ kịch Khổng tước tại Nhà hát Hồ Gươm.

Trước đó vào buổi tổng duyệt đêm diễn, NSND Xuân Bắc đã tới tặng hoa chúc mừng đoàn nghệ sĩ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vở vũ kịch Khổng tước sẽ mang đến cho khán giả Thủ đô một trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, góp phần thúc đẩy sự giao thoa văn hóa và làm phong phú đời sống nghệ thuật biểu diễn.

Cặp vợ chồng NSND Đặng Hùng - Vương Linh cùng con gái Linh Nga đến xem Khổng tước. Các nghệ sĩ bày tỏ sự hào hứng khi xem vở diễn tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Vương Linh từng xem vở kịch này từ năm 1992. NSND Đặng Hùng và con gái cũng học theo một số tiết mục. Riêng Linh Nga có bài Ngắm mình dưới trăng, từng biểu diễn nhiều nơi.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ rằng, anh đã sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ vở vũ kịch Khổng tước dù lịch trình bận rộn.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và bà xã - NSƯT Chiều Xuân - cùng xem buổi biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm.

Phân cảnh ấn tượng của vở vũ kịch Khổng tước nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Từng chuyển động mềm mại của vũ công, từng nhịp nhạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình (giữa) cùng 2 người học trò ưu tú Kiều Nguyệt Vũ (vai Khổng tước mái, bên trái) - Dương Hàm (Khổng tước trống).

Khổng tước không đơn thuần là một vở vũ kịch trình diễn kỹ thuật múa. Tác phẩm mở ra một không gian nghệ thuật giàu tính biểu tượng, nơi vẻ đẹp của múa được tôn vinh qua cả hình thể lẫn chiều sâu cảm xúc.

Diễn viên La Thiên trong vai Quạ, một nhân vật để lại nhiều ấn tượng trong vũ kịch. Trên sân khấu, ê-kíp đầu tư trang phục, đạo cụ, ánh sáng, biến tấu qua mỗi phần khiến cho khán giả mãn nhãn với từng động tác, trang phục của nghệ sĩ.

Sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố nghệ thuật đã biến Khổng tước thành một cuộc đối thoại tinh tế giữa nghệ thuật và cảm xúc con người. Khán giả không chỉ xem một vở múa mà còn bước vào hành trình cảm nhận vẻ đẹp của chuyển động và chiều sâu của câu chuyện được kể bằng hình thể.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình dành cử chỉ tri ân cho diễn viên Dương Hàm sau màn trình diễn trong đêm diễn.

Trong 4 suất diễn ở Hà Nội, dàn nghệ sĩ đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Với từng động tác, từng bước chân trên sân khấu, vở diễn tạo nên những khoảnh khắc nghệ thuật đáng nhớ.

Dàn diễn viên gần 70 người tham gia biểu diễn trong vũ kịch Khổng tước, sự xuất hiện của họ góp phần tạo nên những phân cảnh tập thể ấn tượng.

Những mảng sáng - tối được sắp đặt khéo léo, những đoạn nhạc lúc dồn dập, lúc lắng đọng đã góp phần làm nổi bật cảm xúc của từng phân cảnh.

Khán giả cũng có những phút xúc động khi dõi theo dõi diễn biến của vũ kịch, ở những động tác bùng nổ trên sân khấu, không khí rộn rã hơn bởi tiếng vỗ tay của người xem.

Vũ kịch Khổng tước (biên đạo múa Dương Lệ Bình) xoay quanh 2 chủ đề: Sự sống và tình yêu. Vở diễn dùng ngôn ngữ sân khấu để diễn tả những cảm xúc chung của nhân loại, đồng thời truyền tải đến khán giả những suy ngẫm và cảm nhận của nghệ sĩ trong quá trình trưởng thành về nghệ thuật và cuộc sống. Trong vở diễn, hình tượng khổng tước vừa là chim, vừa là người - tượng trưng cho muôn loài chúng sinh trong thế giới hữu tình... Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại Vân Nam (Trung Quốc). Bà là một trong những vũ sư hàng đầu châu Á, được mệnh danh là “Chim công làng múa” - danh xưng gắn liền với điệu múa đã làm nên tên tuổi, phản ánh tinh thần nghệ thuật thanh cao, mềm mại nhưng nội lực phi thường. Với hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Dương Lệ Bình trở thành biểu tượng của vũ đạo phương Đông, góp phần đưa nghệ thuật múa Trung Quốc vươn tầm thế giới qua hàng nghìn buổi biểu diễn tại hơn 50 quốc gia.

Ảnh: Ban tổ chức cung cấp