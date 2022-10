Hà Nội vào mùa lạnh, thời trang giữ nhiệt Heattech từ Uniqlo được quan tâm

Những ngày đầu tháng 10, không ít người dân Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc đã bị đánh thức sáng sớm bởi cảm giác se lạnh, vội kéo thêm chăn, với tay tắt quạt - mới có thể yên tâm trở lại giấc ngủ.

Nếu theo dõi bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia gần đây, nhiều người sẽ nhận ra cảm giác kể trên là báo hiệu cho một mùa Đông sắp về. Theo đó, từ ngày 9 - 10/10, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh đầu mùa làm giảm mạnh nền nhiệt của toàn vùng.

Không khí lạnh về cùng với mưa - "combo" khắc khoải của người Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị)

Từ bây giờ, mọi người có thể bắt đầu nghĩ đến việc "update" tủ đồ cho mùa Đông, sắm sửa những món đồ giữ nhiệt chất lượng, thoải mái cho những đợt rét sắp tới cũng không còn quá sớm nữa rồi!

Nhắc đến trang phục giữ nhiệt, hẳn nhiều người dân Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung, cộng đồng yêu thích thương hiệu Uniqlo sẽ không quá xa lạ với dòng sản phẩm giữ nhiệt Heattech với trải nghiệm ấn tượng qua những năm trước đây.

Sau gần 20 năm ra mắt, Heattech đã từng bước trở thành sản phẩm được ưu ái - "must-have" trong tủ đồ Đông của nhiều người. Một trong những điều giúp Heattech chinh phục người tiêu dùng là công nghệ độc quyền mà "ông lớn" Nhật đã áp dụng, với tính năng hấp thụ hơi ẩm và biến thành nhiệt sưởi ấm.

Sợi vải trang phục Heattech của Uniqlo ngoài tính mỏng, nhẹ còn được bổ sung chất kháng khuẩn, khử mùi hôi cơ thể, giữ đồ luôn thoáng khí (Ảnh: Uniqlo).

Trang phục với công nghệ giữ nhiệt Heattech sử dụng chất liệu siêu mỏng nhẹ, kể cả khi được kết hợp từ 4 loại sợi vải, kích thước vẫn chỉ mỏng bằng 1/10 sợi tóc. Các sợi vải này sẽ hấp thụ năng lượng hơi nước thoát ra từ cơ thể người mặc và chuyển hóa thành nhiệt. Khả năng "khóa nhiệt" còn được tăng cường nhờ nhiều túi khí bằng chất liệu acrylic siêu nhỏ bên trong trang phục được sắp xếp theo kết cấu mắt lưới.

Chuẩn bị chỉn chu hơn cho mùa Đông năm nay, dòng trang phục giữ nhiệt Heattech từ Uniqlo tiếp tục có những cải tiến mới: Ấm, nhẹ và dễ chịu hơn - đúng với triết lý thời trang "LifeWear" của thương hiệu này.

Chất liệu được cập nhật bằng loại vải tốt và bền hơn, với toàn bộ bề mặt bên trong được làm từ cotton cao cấp có kết cấu mịn. Riêng sản phẩm áo giữ nhiệt Heattech có vùng bắp tay áo được thiết kế rộng hơn để vận động thoải mái; phần sau cổ áo được hạ thấp hơn, có thể "giấu" đi dễ dàng khi mặc áo sơ mi.

Trang phục nhiều màu sắc trẻ trung và năng động của Uniqlo (Ảnh: Uniqlo).

Mọi năm, Uniqlo có 3 dòng sản phẩm Heattech (phân định dựa trên mức độ giữ ấm) được thị trường ưa chuộng tùy vào mức độ lạnh của thời tiết. Đó là Heattech thông thường - mỏng nhất, nhưng vẫn giữ ấm. Bên cạnh thị trường Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, dòng áo giữ nhiệt Heattech loại này cũng được các khách hàng tại miền Nam yêu thích, lựa chọn cho những dịp du lịch đến các vùng có khí hậu lạnh hơn như các tỉnh Tây Nguyên.

Cùng với đó, Heattech cotton (hay Heattech Extra Warm) - độ ấm gấp 1,5 lần so với dòng Heattech thường, thêm lớp lót cotton mềm mại. Heattech Ultra Warm - dòng ấm nhất trong 3 loại, ấm hơn 2,25 lần so với dòng thông thường, cho những ngày trời cực lạnh, rét buốt

Mùa đông 2022, người mua sẽ có thêm lựa chọn trong dòng Heattech Extra Warm với sản phẩm "Áo gân không đường may". Vẫn là chất liệu vải ấm áp, mỏng nhẹ, đa dạng màu sắc nhưng "Áo gân không đường may" Heattech có kỹ thuật may tinh tế hơn. Cách khâu vòng được tạo ra bởi một máy dệt kim ẩn đi các đường vải, đường chỉ. Với những ai có nhu cầu phối đồ theo kiểu "layer" thanh lịch và vẫn gọn nhẹ mùa Đông, sản phẩm này là một gợi ý!

Heattech Extra Warm có thêm lựa chọn "Áo gân không đường may" mới trong năm nay (Ảnh: Uniqlo).

Bên cạnh khả năng giữ ấm nổi bật, sự đơn giản, mỏng nhẹ trong kiểu dáng và sự đa dạng trong màu sắc, đồ Heattech từ Uniqlo còn giúp cho việc phối đồ trở nên dễ dàng, thẩm mỹ hơn.

Những ngày lạnh mới về, một chiếc Heattech thường hoặc Heattech Extra Warm cổ tròn mặc bên trong, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi Uniqlo là có thể đủ ấm và vẫn năng động, thoải mái.

Khi trời trở rét hơn, Heattech cũng có những dòng đồ mặc bên ngoài như áo nỉ lót lông có mũ kéo khóa, áo khoác giữ ấm trần bông hay quần có lót giữ ấm để người dùng lựa chọn để tăng mức giữ nhiệt theo nhu cầu.

Khi thời tiết rét đậm, lúc này ngoài việc mặc Heattech Ultra Warm, khách hàng có thể thêm các phụ kiện Uniqlo áp dụng công nghệ Heattech như mũ, khăn quàng, quần legging, tất… Nhất là các dòng đồ mặc trong và ngoài, Heattech đều có sản phẩm tương thích cho cả nam và nữ.

Uniqlo cũng áp dụng công nghệ Heattech cho các dòng sản phẩm như mũ, khăn quàng, quần legging, tất…(Ảnh: Uniqlo).

