"Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945": Tái hiện những khoảnh khắc lịch sử

Chương trình còn có sự hiện diện của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội… cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.

Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng trên H1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" (Ảnh: Linh Trần).

Chương trình Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 do Thành ủy - HĐND - UBND - UBMT TQ Việt Nam TP Hà Nội - chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh rằng, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám cách đây 80 năm là nơi diễn ra cuộc mít tinh lịch sử ngày 19/8/1945 của nhân dân Thủ đô, khởi đầu Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả nước.

Chính từ nơi đây, ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và quyết tâm giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam đã bùng cháy, tạo nên mốc son chói lọi: Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - vào ngày 2/9/1945.

Sự kiện lịch sử này đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

Các đại biểu dự chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu, trải qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực.

“Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 được tổ chức tại không gian Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - nơi lưu dấu những sự kiện lịch sử trọng đại, tôn vinh lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc - càng làm nổi bật hơn ý nghĩa sâu sắc của chương trình.

Chương trình không chỉ nhắc nhớ về lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam từ dấu son chói lọi Tháng Tám mùa thu năm 1945, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ ý chí tự cường và khát vọng vươn mình của cả dân tộc”, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình được dàn dựng công phu, gồm 3 chương, 6 hồi, tái hiện những lát cắt lịch sử quan trọng của Thủ đô trong 80 năm qua.

Lịch sử được tái hiện trên sân khấu một cách khéo léo thể hiện sự hùng tráng nhưng cũng không kém phần trữ tình, lãng mạn của con người Hà Nội trong mưa bom, bão đạn vẫn kiên trung một lòng yêu nước, thương nòi, quyết hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc nói chung và cho mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến nói riêng.

Mở màn là hoạt cảnh 19/8 và phần mash-up các ca khúc cách mạng nổi tiếng: Quốc tế ca (Pierre De Geyter), Diệt phát xít (Nguyễn Đình Thi), Du kích ca (Đỗ Nhuận), Tiếng gọi thanh niên (Lưu Hữu Phước), Cùng nhau đi hồng binh (Đinh Nhu), Mười chín Tháng Tám (Xuân Oanh).

Cao trào là hợp xướng Tiến quân ca (Văn Cao) vang lên giữa quảng trường lịch sử, khi hàng nghìn khán giả đứng dậy hướng về lá quốc kỳ đang tung bay, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động.

Chương trình còn giới thiệu nhiều tác phẩm gắn với Hà Nội qua các thời kỳ như: Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Khúc tráng ca Hà Nội (Dương Cầm), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), Xẩm Hà Nội (Hoàng Anh Tú), Hà Nội light up the city (Dương Cầm)…

Những giai điệu ấy đã khắc họa hình ảnh Hà Nội hào hoa, kiên trung, hội nhập và phát triển.

Chương trình còn mang đến những giai điệu quen thuộc như: Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà), Lá thư viết vội (Dương Cầm), Hành quân xa (Đỗ Nhuận), Trên đồi Him Lam (Đỗ Nhuận), Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Bài ca Trường Sơn…

Chương trình gồm 3 chương, 6 hồi ghi lại những lát cắt 80 năm lịch sử của Thủ đô khiến hàng nghìn khán giả xúc động (Ảnh: Ban tổ chức).

Âm nhạc trong chương trình dẫn dắt khán giả từ những ngày mùa thu lịch sử trên đất lửa Thăng Long, với nắng Ba Đình và lời Tuyên ngôn độc lập, đến bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh và những ngày mưa bom, bão lửa của trận Điện Biên Phủ trên không, rồi những chuyến tàu mùa xuân mở ra hành trình dựng xây Thủ đô giàu đẹp, văn minh, vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.

Chương trình quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều nhà hát và đơn vị nghệ thuật của Hà Nội và Trung ương, trong đó có NSND Hoàng Anh Tú, NSND Tấn Minh, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh, nhóm Oplus…

NSND Tấn Minh đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật; nhạc sĩ Dương Cầm là giám đốc âm nhạc; nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc; Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh giữ vai trò tổng đạo diễn.

Điểm nhấn công nghệ được thể hiện qua 3 màn trình chiếu 3D mapping kết hợp pháo hoa nghệ thuật, đưa khán giả vào hành trình ánh sáng xuyên thời gian - từ những trang sử hào hùng của Thăng Long - Hà Nội, đến hình ảnh một Việt Nam hiện đại, sáng tạo, hội nhập.

Với sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, ánh sáng và công nghệ hiện đại, chương trình Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 không chỉ là một đêm nghệ thuật đặc sắc mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người dân Thủ đô và cả nước thêm tự hào, củng cố niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới.