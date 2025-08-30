Hàng nghìn khách trải nghiệm không gian "Truyền thống và sáng tạo Hà Nội"

Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng Sở Công Thương tổ chức không gian Truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Toàn cảnh không gian “Truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025” với các khu trưng bày thủ công mỹ nghệ, trải nghiệm văn hóa và sinh vật cảnh, thu hút đông đảo du khách trong ngày khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngày 28/8, sự kiện chính thức mở cửa tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh), thu hút đông đảo du khách và được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham quan, khởi động hành trình trải nghiệm không gian trưng bày.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đánh giá cao ý tưởng trưng bày, đặc biệt tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, những “đại sứ văn hóa” giúp thương hiệu làng nghề Việt vươn xa ra thế giới.

Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng thông điệp về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ và tinh thần sáng tạo của dân tộc, trong khi các hoạt động trình diễn trực tiếp của nghệ nhân giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thấu hiểu quy trình chế tác công phu và trân trọng giá trị truyền thống.

Ông Trần Sỹ Thanh (áo vest) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cùng các đại biểu tham quan không gian "Mạch nguồn cảm xúc" trong ngày khai mạc 28/8 (Ảnh: Ban tổ chức).

Không gian triển lãm được thiết kế với 6 khu vực chuyên đề, tái hiện hành trình phát triển của Thủ đô từ truyền thống đến hiện đại, nơi các giá trị văn hóa ngàn năm hòa quyện với khát vọng sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Sáu khu vực chuyên đề được sắp đặt công phu, tạo thành một hành trình xuyên suốt đưa người tham quan từ quá khứ đến hiện tại. Không gian Nét son Hà Nội giới thiệu các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, dát vàng Kiêu Kỵ, khảm trai Chuyên Mỹ, đúc đồng Ngũ Xã… mỗi món đều là kết tinh của tài hoa và tâm huyết nghệ nhân.

Theo Ban tổ chức, hàng nghìn khách đã đến tham quan, trải nghiệm không gian "Truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025" (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp theo, không gian Tinh hoa phố nghề giúp công chúng hiểu rõ giá trị của những nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm và vẫn được gìn giữ đến hôm nay.

Trong khi đó, Công nghệ tiên phong phản ánh hình ảnh Hà Nội năng động, tự tin bước vào kỷ nguyên công nghệ mới. Không gian Món quà Hà Nội tôn vinh tinh hoa ẩm thực với cốm làng Vòng, trà sen Bách Diệp, giò chả Ước Lễ, chè sen long nhãn, ô mai… gợi nhớ ký ức và hồn cốt Thủ đô.

Bên cạnh đó, Mạch nguồn văn hiến lại mở ra trải nghiệm viết thư pháp, nặn tò he, làm nón, nghe ca trù, chèo, xẩm, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ gìn giữ và tiếp nối truyền thống.

Du khách cũng được đến với Mạch nguồn văn hiến, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Không gian tái hiện dòng chảy di sản qua các hoạt động viết thư pháp, làm nón, làm quạt, nặn tò he…

Hình tượng Thánh Gióng là tâm điểm, hòa quyện cùng trải nghiệm văn hóa, khơi dậy niềm tự hào và cảm hứng tiếp nối giá trị truyền thống.

Các biểu trưng như: Nhà hát Lớn, chợ Đồng Xuân, Ô Quan Chưởng càng làm nổi bật bề dày văn hiến của Hà Nội, tạo cảm giác như du khách vừa bước qua không gian vật thể vừa hòa mình vào tinh thần văn hóa Thủ đô.

Cuối cùng, hành trình dẫn đến Làng trong phố, không gian trưng bày sinh vật cảnh. Không gian này tái hiện làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại với cổng làng cổ, mái đình rêu phong, bức tường gốm bạc màu.

Không gian Truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 không chỉ giúp công chúng kết nối quá khứ và hiện tại, mà còn khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm hội tụ tinh hoa văn hóa, đổi mới sáng tạo và hội nhập cùng khu vực và thế giới.

Sự kiện diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).