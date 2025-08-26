Khám phá không gian “Truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025”

Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức không gian Truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đây là điểm nhấn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo - những lĩnh vực trụ cột của Thủ đô.

Chiều 25/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền (áo xanh) cùng lãnh đạo các sở Công Thương, Khoa học và Công nghệ kiểm tra và đôn đốc hoàn thiện các không gian trưng bày của thành phố (Ảnh: Ban tổ chức).

Với chủ đề Truyền thống và sáng tạo, không gian là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa làng quê và đô thị, giữa di sản và công nghệ.

Mỗi khu vực được sắp đặt như một dòng chảy, dẫn dắt người xem từ giá trị truyền thống đã hun đúc nên bản sắc Thăng Long đến những ý tưởng sáng tạo, khát vọng vươn tầm của Hà Nội trong thời đại mới.

Không gian mong muốn khắc họa hình ảnh một Hà Nội bản lĩnh, văn minh và sáng tạo, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bước vào không gian Truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025, du khách sẽ được dẫn dắt theo một hành trình trải nghiệm văn hóa liền mạch, bắt đầu từ Nét son Hà Nội, khu trưng bày thủ công mỹ nghệ.

Đây là nơi tôn vinh những giá trị thủ công truyền thống, từ gốm sứ, mây tre, sơn mài đến khảm trai. Mỗi sản phẩm không chỉ là kỹ nghệ tinh xảo mà còn chứa đựng tâm huyết, tình yêu nghề của người thợ thủ công.

Không gian được điểm xuyết bằng các biểu tượng tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội như: Chùa Một Cột, Khuê Văn Các… vừa tạo dấu ấn thị giác, vừa nhắc nhớ cội nguồn lịch sử, khởi đầu một hành trình trải nghiệm sâu sắc về văn hóa Thủ đô.

Các không gian chuyên đề được sắp đặt công phu, mang đến trải nghiệm đa tầng về di sản và sáng tạo Thủ đô (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp đến là Tinh hoa phố nghề, không gian trình diễn làng nghề. Tại đây, những nghệ nhân tài hoa như những “người lính thời bình”, giới thiệu câu chuyện thăng trầm của các làng nghề truyền thống.

Không gian cũng là nơi kết nối di sản vật thể và phi vật thể, giữa bàn tay nghệ nhân và nhịp sống thương mại - du lịch. Người tham quan không chỉ chiêm ngưỡng sản phẩm, mà còn cảm nhận tình yêu nghề mãnh liệt và khát vọng lưu giữ hồn nghề của Thăng Long, tạo cảm giác như đang bước vào một phố nghề thu nhỏ giữa lòng Thủ đô.

Sau trải nghiệm làng nghề, hành trình dẫn du khách đến Công nghệ tiên phong, nơi trưng bày sản phẩm công nghệ. Không gian này giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành công thương, từ trí tuệ nhân tạo, phần mềm quản lý thông minh, đến công nghệ số trong y tế, giao thông, xây dựng, bưu chính và viễn thông.

Du khách khám phá không gian “Công nghệ tiên phong”, trưng bày các thành tựu công nghệ hiện đại của Thủ đô (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiếp đến là Món quà Hà Nội, không gian ẩm thực. Tại đây, các hương vị đặc trưng như cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, ô mai, kẹo lạc, chè sen long nhãn, trà sen Bách Diệp… không chỉ làm say lòng thực khách mà còn là những “món quà tinh thần” mang dấu ấn Hà Nội.

Không gian ẩm thực như nhịp cầu kết nối trải nghiệm giác quan với câu chuyện văn hóa và lịch sử Thủ đô, đồng thời chuẩn bị tâm thế cho du khách bước vào phần trải nghiệm sâu hơn về văn hóa truyền thống.

Ngay sau đó, du khách sẽ đến với Mạch nguồn văn hiến, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Không gian tái hiện dòng chảy di sản qua các hoạt động viết thư pháp, làm nón, làm quạt, nặn tò he…

Hình tượng Thánh Gióng là tâm điểm, hòa quyện cùng trải nghiệm văn hóa, khơi dậy niềm tự hào và cảm hứng tiếp nối giá trị truyền thống. Các biểu trưng như: Nhà hát Lớn, chợ Đồng Xuân, Ô Quan Chưởng càng làm nổi bật bề dày văn hiến của Hà Nội, tạo cảm giác như du khách vừa bước qua không gian vật thể vừa hòa mình vào tinh thần văn hóa Thủ đô.

Các sản phẩm đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ tinh xảo được trưng bày công phu, tôn vinh kỹ nghệ và tâm huyết của các nghệ nhân Thủ đô (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuối cùng, hành trình dẫn đến Làng trong phố, không gian trưng bày sinh vật cảnh. Không gian này tái hiện làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại với cổng làng cổ, mái đình rêu phong, bức tường gốm bạc màu.

Không chỉ vậy, các chương trình biểu diễn ca trù, xẩm, chèo, tuồng, trình diễn áo dài tại sân đình còn mang đến trải nghiệm văn hóa sống động, vừa tôn vinh đời sống thanh lịch, tinh tế của người Hà Nội xưa...

Các hoạt động diễn ra từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Triển lãm miễn phí vé vào cửa.